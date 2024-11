ViewLift accueille Luke Boyle, un vétéran de l'industrie, pour piloter la stratégie EMEA

LONDRES, 11 novembre 2024 /PRNewswire/ -- ViewLift, une plateforme de streaming mondiale de premier plan, a annoncé la nomination de Luke Boyle au poste de vice-président principal, commercial, pour la région EMEA, marquant ainsi une étape importante de l'entreprise sur la voie de la croissance et de l'innovation dans toute l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. M. Boyle, qui est basé à Londres, apporte avec lui plus de 30 ans d'expertise dans le secteur pour renforcer la stratégie commerciale de ViewLift dans la région.

« Je suis ravi de rejoindre ViewLift, une entreprise à la pointe de la technologie et de l'innovation dans le domaine de l'OTT. Notre équipe de direction a un projet très ambitieux pour l'avenir dans ce domaine, et notre capacité à construire sur mesure et à utiliser les meilleurs partenaires pour le bien de nos clients est ce qui m'enthousiasme vraiment », a déclaré Luke.

Fort d'une carrière impressionnante dans le domaine du streaming numérique, M. Boyle a occupé des postes de direction chez Magine et NeuLion/Endeavor Streaming, où il a collaboré avec des clients majeurs tels que l'UEFA, Eleven Sports, la Ligue anglaise de football, FEI, la NFL et la NBA. Sa connaissance approfondie du secteur et son sens aigu de la stratégie font de lui la personne idéale pour accélérer le succès de ViewLift dans la région EMEA.

« Nous diffusons du contenu en continu dans le monde entier depuis 2008 », a déclaré Rick Allen, PDG de ViewLift, « et nous nous dirigeons vers 2025 en nous concentrant davantage sur les opportunités dans la région EMEA, en particulier dans le domaine du sport. Les connaissances approfondies de Luke en matière de streaming et de monétisation font de lui un brillant leader pour cet effort accéléré. »

ViewLift fournit actuellement des services de diffusion directe au consommateur (DTC) « live » des championnats européens de première division, notamment La Liga, la Ligue des champions de l'UEFA et la Ligue 1 française, à des publics du Mexique et d'Asie. ViewLift, qui prévoit d'élargir ses partenariats à l'ensemble de la région EMEA, souhaite collaborer avec les ligues et les clubs les plus importants, afin d'accroître les recettes et l'engagement des supporters grâce à ses solutions de streaming et de monétisation de premier ordre.

L'expansion de ViewLift en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique fait suite à deux années de suprématie croissante aux États-Unis, en tant qu'opérateur de servicesdirects aux consommateurs pour les principaux sports professionnels, ajoutant une clientèle qui comprend la Ligue nationale de hockey, cinq équipes de la NHL, trois clubs de la NBA et deux franchises de la MLB à une liste de marques mondiales, comprenant également des géants des médias et du divertissement tels que NBC Universal et TEGNA. La société est la plateforme DTC mondiale du LIV Golf depuis la création du Tour en 2022.

ViewLift est une plateforme de distribution de contenu numérique à service complet qui permet aux ligues et clubs sportifs, aux sociétés de divertissement, aux diffuseurs de télévision locale et autres de monétiser leur contenu par le biais d'applications de marque natives sur les principaux appareils OTT, y compris le web, le mobile, les appareils connectés à la télévision, les Smart TV et les consoles de jeu. ViewLift offre à ses clients une gamme de modèles de monétisation sur une plateforme propriétaire avec des analyses avancées en temps réel. ViewLift compte notamment parmi ses clients la NHL, les Washington Capitals, Wizards et Mystics, les Vegas Golden Knights, les Florida Panthers, LIV Golf, NBC Universal, TEGNA. Rendez-vous sur www.viewlift.com.

