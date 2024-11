ViewLift begrüßt den Branchenveteranen Luke Boyle als Leiter der EMEA-Strategie

LONDON, 12. November 2024 /PRNewswire/ -- ViewLift, eine führende globale Streaming-Plattform, gab die Ernennung von Luke Boyle zum leitenden Vizepräsidenten, Werbung, für die EMEA-Region bekannt. Dies stellt einen bedeutenden Schritt im Engagement des Unternehmens für Wachstum und Innovation in Europa, dem Nahen Osten und Afrika dar. Boyle, der seinen Sitz in London hat, bringt mehr als drei Jahrzehnte Branchenerfahrung mit, um die kommerzielle Strategie von ViewLift in der Region weiter zu verstärken.

„Ich freue mich sehr, bei ViewLift einzusteigen, einem Unternehmen, das in Sachen Technologie und Innovation im OTT-Bereich ganz vorne mit dabei ist. Unser Führungsteam hat eine sehr starke Vision für die Zukunft in diesem Bereich, und unsere Fähigkeit, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln und die besten Partner zum Vorteil unserer Kunden einzusetzen, begeistert mich wirklich", so Luke.

Boyle kann auf eine beeindruckende Karriere im Bereich des digitalen Streamings zurückblicken: Er hatte leitende Positionen bei Magine und NeuLion/Endeavor Streaming inne, wo er mit großen Kunden wie der UEFA, Eleven Sports, der English Football League, FEI, NFL und NBA zusammenarbeitete. Aufgrund seiner umfassenden Branchenkenntnisse und seines strategischen Scharfsinns ist er die ideale Besetzung, um den Erfolg von ViewLift in der gesamten EMEA-Region zu beschleunigen.

„Wir streamen seit 2008 Inhalte auf der ganzen Welt", sagte der Geschäftsführer von ViewLift, Rick Allen, „und werden uns 2025 verstärkt auf die Möglichkeiten in der EMEA-Region konzentrieren, insbesondere im Sportbereich. Lukes fundierte Kenntnisse im Bereich Streaming und Monetarisierung machen ihn zu einer hervorragenden Führungspersönlichkeit für diese beschleunigten Bemühungen."

ViewLift betreibt derzeit Live-Direct-to-Consumer-Dienste (DTC), die europäische Spitzenligen, darunter LaLiga, UEFA Champions League und die französische Ligue 1, an Zuschauer in Mexiko und Asien übertragen. ViewLift plant eine Ausweitung der Partnerschaften in der gesamten EMEA-Region und möchte mit den großen Ligen und Vereinen zusammenarbeiten, um die Einnahmen und das Engagement der Fans durch seine erstklassigen Streaming- und Monetarisierungslösungen zu steigern.

Die Expansion von ViewLift in Europa, dem Nahen Osten und Afrika folgt auf die seit zwei Jahren wachsende Führungsposition in den Vereinigten Staaten als Betreiber von Direct-to-Consumer-Services für große Profisportarten. Zu den Kunden gehören die National Hockey League, fünf NHL-Teams, drei NBA-Clubs und zwei MLB-Franchises, die zu einer Reihe globaler Marken gehören, darunter auch Medien- und Unterhaltungskonzerne wie NBC Universal und TEGNA. Das Unternehmen ist die globale DTC-Plattform für LIV Golf seit der Gründung der Tour im Jahr 2022.

ViewLift ist eine Full-Service-Distributionsplattform für digitale Inhalte, die es Sportligen und -vereinen, Unterhaltungsunternehmen, lokalen Fernsehsendern und anderen ermöglicht, ihre Inhalte über native Marken-Apps auf den wichtigsten OTT-Geräten, einschließlich Web, Mobiltelefonen, mit dem Fernseher verbundenen Geräten, Smart-TVs und Spielkonsolen, zu monetarisieren. ViewLift bietet seinen Kunden eine Reihe von Monetarisierungsmodellen auf einer eigenen Plattform mit fortschrittlichen Echtzeit-Analysen. Zum Kundenkreis von ViewLift gehören unter anderem die NHL, die Washington Capitals, Wizards und Mystics, die Vegas Golden Knights, die Florida Panthers, LIV Golf, NBC Universal und TEGNA. Besuchen Sie www.viewlift.com.

