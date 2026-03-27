ViewLift et MyOutdoorTV déploie une recherche basée sur l'IA conversationnelle pour révolutionner la découverte de streaming chez les adeptes du plein air

Cette nouvelle fonctionnalité permet d'effectuer des recherches en langage naturel sur l'ensemble de la plateforme MyOutdoorTV, actuellement disponible sur le web et dont la prise en charge vocale de la télévision connectée sera déployée à court terme. En sortant du cadre de la recherche traditionnelle par mots-clés, le système interprète l'intention de l'utilisateur pour fournir des résultats très pertinents à travers la vaste bibliothèque de MOTV sur la chasse, la pêche et l'aventure en plein air.

Alimentée par une couche d'intelligence sémantique qui combine la recherche vectorielle et la génération augmentée par récupération (RAG), la technologie analyse les titres, les métadonnées approfondies et les transcriptions dans le catalogue de MOTV pour comprendre le contexte, l'intention et les relations entre les sujets. Il en résulte une expérience de découverte similaire à la recherche intuitive utilisée par les principales plateformes de streaming telles que Netflix, permettant ainsi aux spectateurs de dépasser la simple recherche par mots-clés et de faire remonter des contenus très pertinents grâce à des requêtes en langage naturel. Par exemple, les utilisateurs peuvent effectuer des recherches à l'aide d'invites détaillées telles que « Montre-moi des chasses à l'élan à l'arc dans les Rocheuses du Colorado » ou « Trouve des techniques de pêche à la mouche pour les truites en eaux rapides », ce qui permet de trouver instantanément les vidéos les plus pertinentes de toute la bibliothèque.

« Chez ViewLift, nous nous concentrons sur l'utilisation de l'IA pour créer des expériences pour les clients finaux en tirant parti de la dernière technologie utilisée uniquement par de grandes entreprises comme Netflix. Cette nouvelle expérience permet aux utilisateurs de faire des recherches à l'aide de concepts, de mots clés, en tapant ou en utilisant la voix », a déclaré Manik Bambha, président de ViewLift. « La découverte par la conversation réduit considérablement le temps qui s'écoule entre l'intention et la visualisation. Pour le public passionné de MyOutdoorTV, cela implique un accès plus rapide aux contenus de chasse, de pêche ou de plein air qu'ils recherchent, tout en augmentant l'engagement sur la plateforme ».

Les résultats de la recherche apparaissent dans une grille vidéo dynamique, ce qui permet aux abonnés de consulter simultanément plusieurs experts, émissions et techniques. Lorsque les internautes affinent leur recherche au cours d'une même session, les résultats sont mis à jour instantanément afin de refléter l'évolution de la conversation.

Pour simplifier encore la découverte, l'interface comprend une fonction de bande-annonce interactive, qui permet aux utilisateurs de visionner des clips directement à partir de la grille de recherche avant de lancer les épisodes complets. Cela réduit la friction de la recherche et aide le public à déterminer rapidement si un programme correspond à ses intérêts.

« Avec des milliers d'épisodes couvrant tous les aspects du mode de vie en plein air, il est essentiel d'aider les abonnés à retrouver rapidement les contenus pertinents », a déclaré Sean Luxton, Vice-président senior et directeur général de MOTV. « La recherche basée sur l'IA conversationnelle de ViewLift offre aux chasseurs, pêcheurs et amateurs de plein air un moyen plus intelligent et plus intuitif d'explorer notre programmation et de se connecter aux contenus qu'ils aiment ».

L'expérience de recherche conversationnelle prend également en charge les requêtes contextuelles de suivi, permettant aux spectateurs d'affiner les résultats sans recommencer leur recherche, par exemple, en filtrant par expert, espèce, technique ou lieu spécifique.

En passant d'une recherche par mots-clés à une navigation conversationnelle basée sur l'intention, la nouvelle fonctionnalité est conçue pour réduire la fatigue de la recherche, faire apparaître des contenus moins populaires dans la bibliothèque de MOTV et augmenter la durée totale de visionnage.

Ce lancement représente une avancée significative dans l'application des technologies d'IA générative et de recherche sémantique aux plateformes de streaming OTT, positionnant ViewLift et MyOutdoorTV à l'avant-garde de la découverte de contenu pilotée par l'IA pour les services vidéo spécialisés.

À propos de MyOutdoorTV

MyOutdoorTV est la principale plateforme mondiale de streaming par abonnement de l'Outdoor Sportsman Group, créée spécialement pour les passionnés d'activités de plein air. MyOutdoorTV présente les émissions de télévision préférées Outdoor Channel, Sportsman Channel, World Fishing Network, Sportsman Channel Canada, le contenu exclusif de Major League Fishing, le contenu acquis dans le monde entier, ainsi que les émissions exclusives de MyOutdoorTV Originals. MyOutdoorTV se positionne comme la référence pour tous les passionnés d'activités de plein air et met à leur disposition une vaste bibliothèque acquise des meilleurs programmes de chasse, de pêche et de tir en format long et court, des recettes, des conseils et des astuces, des vidéos pédagogiques, ainsi que des contenus éducatifs et exclusifs axés sur l'amélioration de la réussite sur le terrain et dans l'eau. MyOutdoorTV est alimentée par les quatre réseaux, ainsi que par des contenus exclusifs supplémentaires disponibles auprès de la branche média intégrée de l'Outdoor Sportsman Group, qui comprend 15 magazines de plein air leaders dans leur catégorie, tels que : Guns & Ammo, Game & Fish, Petersen's HUNTING, In-Fisherman et 20 sites web de premier plan. Abonnez-vous à MyOutdoorTV.com et accédez à des contenus sur les plateformes suivantes : Apple IOS, Android, Roku, chaînes Roku, Apple TV, Xbox, chaînes Amazon (États-Unis et Canada), Amazon Fire TV, Samsung SmartTV, LG SmartTV, Vizio SmartTV, YouTube TV, Xumo, chaînes YouTube Primetime, Xfinity X1, Xfinity Flex, Comcast et Cox. MyOutdoorTV est disponible sur 162 marchés dans le monde. #MYOUTDOORTV.

À propos de ViewLift

ViewLift est une entreprise technologique qui fournit des solutions numériques aux propriétaires de contenu, avec une expertise particulière dans la distribution de vidéos en direct et à la demande. Grâce à une technologie propriétaire basée sur le cloud, ViewLift alimente des plateformes numériques pour des marques de sport, de médias et de divertissement dans le monde entier. Ses services comprennent la gestion de contenu, la distribution multiplateforme, l'analyse en temps réel, des outils d'engagement des téléspectateurs et des modèles de monétisation flexibles (AVOD, SVOD, TVOD et modèles hybrides). ViewLift permet aux propriétaires de contenu de maximiser l'engagement du public et les revenus grâce à une expérience de diffusion en continu transparente et évolutive. Outre MOTV, ViewLift compte parmi ses clients dans le secteur des médias Versant, TEGNA et d'autres. Les clients de ViewLift dans le domaine du sport comprennent la Ligue nationale de hockey, 15 équipes sportives professionnelles américaines au total, LIV Golf, cinq réseaux sportifs régionaux, la Ligue des combattants professionnels et le World Racing Group, parmi d'autres.

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