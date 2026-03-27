ViewLift und MyOutdoorTV führen eine dialogorientierte KI-Suche ein, um die Suche nach Streaming-Inhalten für Outdoor-Fans zu revolutionieren

Die neue Funktion ermöglicht die Suche in natürlicher Sprache auf der gesamten MyOutdoorTV-Plattform. Sie ist derzeit im Web verfügbar, die Sprachsteuerung für Smart-TVs wird in Kürze eingeführt. Das System geht über die herkömmliche Stichwortsuche hinaus und interpretiert die Absichten der Nutzer, um hochrelevante Ergebnisse aus der umfangreichen Bibliothek von MOTV mit Inhalten zu den Themen Jagd, Angeln und Outdoor-Abenteuer zu liefern.

Die Technologie basiert auf einer semantischen Intelligenz-Ebene, die Vektorsuche mit Retrieval-Augmented Generation (RAG) kombiniert, und analysiert Titel, detaillierte Metadaten sowie Transkripte aus dem gesamten MOTV-Katalog, um den Kontext, die Absicht und die Zusammenhänge zwischen den Themen zu erfassen. Das Ergebnis ist ein Sucherlebnis, das der intuitiven Suche führender Streaming-Plattformen wie Netflix ähnelt – es ermöglicht den Zuschauern, über einfache Stichwortübereinstimmungen hinauszugehen und durch Abfragen in natürlicher Sprache hochrelevante Inhalte zu finden. So können Nutzer beispielsweise mit detaillierten Suchanfragen wie „Zeige mir Jagden auf Elche mit dem Bogen in den Colorado Rockies" oder „Finde Techniken zum Fliegenfischen auf Forellen in schnell fließenden Gewässern" suchen und erhalten sofort die relevantesten Videos aus dem gesamten Archiv.

„Bei ViewLift konzentrieren wir uns darauf, mithilfe von KI Erlebnisse für Endkunden zu schaffen, wobei wir die neuesten Technologien nutzen, die bislang nur von großen Unternehmen wie Netflix eingesetzt wurden. Dieses neue Erlebnis ermöglicht es den Nutzern, anhand von Begriffen und Stichwörtern zu suchen, sei es durch Eingabe oder per Spracheingabe", sagte Manik Bambha, President von ViewLift. „Die dialogbasierte Suche verkürzt die Zeitspanne zwischen Suchabsicht und Aufruf der Inhalte erheblich. Für das begeisterte Publikum von MyOutdoorTV bedeutet dies einen schnelleren Zugriff auf genau die Inhalte zu den Themen Jagd, Angeln oder Outdoor, die sie sich wünschen, und gleichzeitig eine Steigerung der Nutzerinteraktion auf der gesamten Plattform."

Die Suchergebnisse werden in einem dynamischen, visuell ansprechenden Videoraster angezeigt, sodass Abonnenten gleichzeitig mehrere Experten, Sendungen und Techniken durchstöbern können. Wenn Nutzer ihre Suche innerhalb derselben Sitzung verfeinern, werden die Ergebnisse sofort aktualisiert, um der sich entwickelnden Konversation Rechnung zu tragen.

Um die Suche weiter zu optimieren, verfügt die Benutzeroberfläche über eine interaktive Trailer-Funktion, die beim Bewegen des Mauszeigers über einen Eintrag startet. So können Zuschauer direkt aus der Suchübersicht eine Vorschau auf Clips anzeigen, bevor sie die vollständigen Episoden abspielen. Dies verringert die Suchbarriere und hilft den Nutzern, schnell festzustellen, ob eine Sendung ihren Interessen entspricht.

„Angesichts Tausender Episoden, die jeden Aspekt des Outdoor-Lifestyles abdecken, ist es von entscheidender Bedeutung, dass Abonnenten relevante Inhalte schnell finden können", sagte Sean Luxton, Sr. Senior Vice President und General Manager bei MOTV. „Die dialogorientierte KI-Suche von ViewLift bietet Jägern, Anglern und Outdoor-Begeisterten eine intelligentere und intuitivere Möglichkeit, unser Programmangebot zu entdecken und die Inhalte zu finden, die sie lieben."

Die dialogbasierte Suche unterstützt zudem kontextbezogene Folgeabfragen, sodass Nutzer die Ergebnisse verfeinern können, ohne die Suche neu starten zu müssen – beispielsweise durch Filtern nach einem bestimmten Experten, einer bestimmten Art, einer bestimmten Technik oder einem bestimmten Ort.

Durch den Wechsel von der keywordbasierten Suche zur absichtsbasierten dialogorientierten Navigation soll die neue Funktion Suchmüdigkeit verringern, Long-Tail-Inhalte aus dem gesamten MOTV-Angebot hervorheben und die Gesamtnutzungsdauer erhöhen.

Die Einführung stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der Anwendung generativer KI- und semantischer Suchtechnologien auf OTT-Streaming-Plattformen dar und positioniert ViewLift und MyOutdoorTV an der Spitze der KI-gestützten Inhaltssuche für spezialisierte Videodienste.

Informationen zu MyOutdoorTV

MyOutdoorTV ist die weltweit führende Streaming-Plattform der Outdoor Sportsman Group, die speziell für Liebhaber des Outdoor-Lifestyles entwickelt wurde. MyOutdoorTV bietet beliebte Fernsehsendungen von Outdoor Channel, Sportsman Channel, World Fishing Network und Sportsman Channel Canada, exklusive Inhalte von Major League Fishing, eingekaufte Inhalte aus aller Welt sowie exklusive MyOutdoorTV-Originale. MyOutdoorTV ist die führende Plattform für alle Outdoor-Begeisterten und bietet ihnen ein umfangreiches Angebot an erstklassigen Programmen zu den Themen Jagd, Angeln und Schießen – sowohl in Lang- als auch in Kurzform –, sowie Rezepte, Tipps und Tricks, Anleitungsvideos und lehrreiche, exklusive Inhalte, die darauf abzielen, den Erfolg in der Natur und auf den Gewässern zu steigern. MyOutdoorTV wird von den vier Sendern betrieben und bietet darüber hinaus exklusive Inhalte, die von der etablierten integrierten Medienabteilung der Outdoor Sportsman Group bereitgestellt werden. Zu dieser gehören 15 branchenführende Outdoor-Magazine, darunter: Guns & Ammo, Game & Fish, Petersen's HUNTING, In-Fisherman und 20 weitere Top-Websites. Abonnieren Sie MyOutdoorTV.com und schauen Sie sich die Inhalte auf folgenden Plattformen an: Apple IOS, Android, Roku, Roku Channels, Apple TV, Xbox, Amazon Channels (USA und Kanada), Amazon Fire TV, Samsung SmartTV, LG SmartTV, Vizio SmartTV, YouTube TV, Xumo, YouTube Primetime Channels, Xfinity X1, Xfinity Flex, Comcast und Cox. MyOutdoorTV ist in 162 Märkten weltweit verfügbar. #MYOUTDOORTV.

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ViewLift ist ein Technologieunternehmen, das digitale Lösungen für Inhaber von Inhalten anbietet und über besondere Fachkompetenz im Bereich der Live- und On-Demand-Videoverteilung verfügt. Mit seiner proprietären Cloud-basierten Technologie betreibt ViewLift digitale Plattformen für Sport-, Medien- und Unterhaltungsmarken weltweit. Zu den Dienstleistungen gehören Content Management, Multiplattform-Distribution, Echtzeit-Analysen, Tools zur Zuschauerbindung und flexible Monetarisierungsmodelle (AVOD, SVOD, TVOD und Hybridmodelle). ViewLift ermöglicht es den Eigentümern von Inhalten, die Einbindung des Publikums und die Einnahmen durch ein nahtloses, skalierbares Streaming-Erlebnis zu maximieren. Zu den Medienkunden von ViewLift zählen neben MOTV unter anderem Versant und TEGNA. Zu den Sportkunden des Unternehmens zählen die National Hockey League, insgesamt 15 führende US-amerikanische Profisportteams, LIV Golf, fünf regionale Sportsender, die Professional Fighters League, die World Racing Group und weitere.

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