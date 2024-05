ViewSonic obtient la validation par la SBTi de ses objectifs d'atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050

LONDRES, 15 mai 2024 /PRNewswire/ -- ViewSonic Corp. , l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions visuelles, a annoncé aujourd'hui que ses objectifs ambitieux pour atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre (GES) d'ici 2050 ont été validés par la SBTi (Science Based Targets initiative). Cette étape importante souligne l'engagement de ViewSonic en faveur de la durabilité environnementale et son rôle proactif dans la lutte contre le changement climatique.

Objectif à court terme pour l'action climatique

ViewSonic s'est engagé à réduire considérablement son empreinte carbone en se fixant comme objectif une réduction de 42 % des émissions absolues de GES des portées 1 et 2 d'ici 2030, à partir d'une base de référence de 2021. L'entreprise vise également à réduire de 42 % les émissions de GES de portée 3 provenant des biens et services achetés et de l'utilisation des produits vendus dans le même délai. Ces objectifs s'alignent sur les critères rigoureux de la SBTi' visant à maintenir l'augmentation de la température mondiale à 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels, conformément à l'objectif le plus ambitieux de l'Accord de Paris.

Vision à long terme de la carboneutralité

Dans la poursuite d'objectifs environnementaux plus larges, ViewSonic vise à atteindre des émissions nettes nulles de gaz à effet de serre sur l'ensemble de sa chaîne de valeur d'ici 2050. Cet engagement à long terme fait partie de la stratégie de ViewSonic visant à intégrer la durabilité dans tous les aspects de ses opérations et de son éthique commerciale.

« Obtenir la validation de nos objectifs de réduction des émissions de GES par la SBTi témoigne de notre engagement à créer un avenir plus durable », a déclaré James Chu, PDG de ViewSonic. « En tant que leader technologique, nous croyons qu'il est de notre responsabilité de montrer l'exemple dans la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. Ces objectifs validés reflètent non seulement notre engagement, mais définissent également une voie claire et scientifique pour notre stratégie d'action climatique. »

Solutions innovantes et durables

L'engagement en faveur du développement durable est renforcé par la certification ISO 14064, qui confirme l'approche rigoureuse de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. ViewSonic excelle dans la création de produits écoénergétiques, comme en témoignent ses écrans interactifs ViewBoard et ses écrans d'affichage dynamique certifiés EPEAT Silver et ses moniteurs ENERGY STAR « Most Efficient 2024 »*. ViewSonic est également à la pointe de l'innovation écologique avec ses vidéoprojecteurs LED et laser sans lampe, qui ne contiennent pas de mercure et réduisent considérablement l'impact sur l'environnement. Pour plus d'informations sur les efforts et les engagements de ViewSonic, consultez nos initiatives ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) sur la page Web ESG de ViewSonic.

À propos de ViewSonic

Fondé en 1987 en Californie, ViewSonic est un fournisseur mondial de solutions visuelles avec une présence dans plus de 100 pays. L'entreprise s'appuie sur plus de 35 ans d'expertise dans le domaine des technologies visuelles pour proposer un portefeuille complet de matériels, de logiciels, de contenus et de services. ViewSonic propose une large gamme de produits, avec des tailles d'écrans allant de 5 pouces à 760 pouces. Cela comprend des écrans interactifs, des écrans grand format, des écrans LED, des écrans à stylet, des moniteurs, des projecteurs, des services SaaS, des services d'intelligence artificielle, du contenu interactif, et bien plus encore. Cet écosystème innovant permet à l'éducation, aux lieux de travail et aux individus de favoriser la créativité, la collaboration et l'apprentissage en continu. ViewSonic se concentre sur la conception de produits qui offrent des performances optimales et qui garantissent ainsi la satisfaction du client tout en intégrant des pratiques de production durables et en respectant des normes environnementales, sociales et de gouvernance complètes. L'objectif de l'entreprise est de permettre aux clients de « voir la différence ». Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.viewsonic.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2407584/ViewSonic_aims_to_achieve_net_zero_GHG_emissions_across_its_entire_value_chain_by_2050.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2407585/ViewSonic_s_targets_for_achieving_net_zero_greenhouse_gas__GHG__emissions_by_2050_have_been_validate.jpg