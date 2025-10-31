Vilore Foods da vida al Día de Muertos con celebraciones dobles en la ciudad de Nueva York y San Antonio

Las marcas hispanas icónicas reúnen a las comunidades para celebraciones vibrantes e inolvidables de fiestas especiales

SAN ANTONIO, 31 de octubre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Este octubre, Vilore Food, un constructor de marcas y distribuidor de productos de alimentos y bebidas hispanos, celebró el Día de Muertos de una manera inolvidable en la ciudad de Nueva York y San Antonio a través de vibrantes experiencias de marca a gran escala que honraron la tradición, el sabor y el orgullo cultural mexicanos.

Catrinas de Jumex celebrando el Día de Muertos en Times Square (PRNewsfoto/Vilore Foods)

"El Día de Muertos ocupa un lugar especial en la cultura hispana y es un momento para celebrar a quienes nos precedieron. Desde la ciudad de Nueva York hasta San Antonio, nuestro objetivo era compartir las tradiciones hispanas con un público más amplio ", dijo Edgar R. Vargas, director de Crecimiento y Desarrollo de Marca de Vilore Foods. "Estas activaciones son más que eventos, nos permiten conectar con nuestra comunidad y fortalecer los lazos de una manera significativa".

El 20 de octubre, Times Square de la ciudad de Nueva York cobró vida con una deslumbrante celebración del Día de Muertos con las marcas tradicionales de Vilore Foods, Jumex y La Costeña. Jumex comenzó la noche con un desfile de Catrinas, las icónicas figuras esqueléticas simbólicas del Día de Muertos, acompañadas de títeres y bailarines de gran tamaño. Los cientos que llenaron Times Square fueron invitados a participar en las festividades en una estación de maquillaje gratuita de Catrina, transformándose en coloridas encarnaciones de la tradición.

La multitud también tuvo la oportunidad de probar la bebida Latabotella de Jumex, edición especial del Día de Muertos, disponible en mango, melocotón, guayaba, fresa y plátano. Estas latas de edición especial ya están disponibles en todo el país en Walmart y tiendas de conveniencia locales.

La Costeña siguió con un altar digital de marca en el corazón de Times Square, dando a los visitantes la oportunidad de honrar y recordar a sus seres queridos. Ambas marcas iluminaron el icónico horizonte de la ciudad en una cartelera digital de Times Square, amplificando aún más las celebraciones.

Tras el éxito de la activación de la ciudad de Nueva York, La Costeña y Jumex llevaron la celebración a San Antonio patrocinando Muertos Fest, uno de los festivales del Día de Muertos más grandes de Texas. Del 25 al 26 de octubre, ambas marcas organizaron experiencias interactivas separadas para los asistentes al festival.

La Costeña presentó un gran altar digital adornado con vibrantes obras de arte del Día de Muertos en exhibición, creando un espacio para que miles de asistentes al festival reflexionen y celebren a sus seres queridos que han fallecido. Jumex invitó a los visitantes a capturar recuerdos en un fotomatón Catrina de gran tamaño. Ambas marcas ofrecieron muestras de productos, lo que permitió a los invitados experimentar los sabores auténticos que han hecho de La Costeña y Jumex productos básicos para el hogar a lo largo de generaciones.

Para obtener información sobre Vilore Foods y su cartera de marcas, incluidas La Costeña, Jumex y más, visite www.vilore.com.

Acerca de Vilore Foods ®

Desde 1982, Vilore Foods ha sido un socio de confianza en el mercado mundial de alimentos, especializado en la importación, distribución y desarrollo de marcas de productos de consumo culturalmente conectados. Con sede en San Antonio, Texas, Vilore representa una cartera dinámica que incluye marcas hispanas queridas como La Costeña®, Jumex® y Totis®, y sirve como socio estratégico de distribución para nombres globales.

Con más de cuatro décadas de experiencia, Vilore Foods ofrece una sólida red de distribución nacional, sólidas asociaciones minoristas y una presencia digital en expansión, redefiniendo lo que significa llevar las marcas de herencia hispana al consumidor moderno y multicultural de hoy a escala. Desde navegar por cadenas de suministro complejas hasta proporcionar almacenamiento seguro y entrega confiable, Vilore se compromete a ayudar a los socios a agilizar las operaciones, ampliar su alcance y hacer crecer su negocio.

Para obtener más información sobre Vilore Foods, visite www.vilore.com.

Acerca de Jumex®

Desde 1961, Jumex ha estado compartiendo los auténticos sabores de México con el mundo a través de sus exclusivos jugos, néctares y bebidas. Conocida por su icónica lata azul y su compromiso con la calidad, Jumex combina tradición, innovación y los ingredientes más frescos para crear bebidas que conectan generaciones y culturas. Con sede en México y presencia en más de 40 países, Jumex es más que una bebida: es una muestra del patrimonio. Desde nuestras frutas cuidadosamente obtenidas hasta nuestra dedicación a la consistencia del sabor, cada sorbo refleja nuestra pasión por la excelencia y nuestra misión de llevar un pedacito de México a las mesas de todo el mundo. Con décadas de experiencia, una fuerte presencia en mercados multiculturales y una creciente cartera de productos, Jumex continúa inspirando momentos de alegría y conexión, uno a la vez.

Para obtener más información sobre Jumex, visite www.jumexus.com.

Acerca de La Costeña ®

La Costeña es una famosa marca de comida mexicana con un legado que comenzó en 1923. Fundada por Don Vicente López Resines, la marca comenzó como una pequeña tienda de comestibles famosa por sus pimientos serranos y pimientos largos en vinagre. A medida que la popularidad de la marca creció, se expandió de su ubicación original en la Ciudad de México a una instalación más grande en Ecatepec, que sigue siendo su principal sitio de producción en la actualidad.

A lo largo de los años, La Costeña ha logrado avances significativos. Fueron de los primeros en adoptar recipientes sellados electrostáticamente sin plomo, lo que mejora la seguridad del producto y la responsabilidad ambiental. Además, la marca introdujo el sistema de "apertura fácil" y adoptó tecnologías de embalaje modernas, que incluyen cajas de cartón asépticas y centros de distribución automatizados. Su compromiso con la calidad ha sido reconocido con varios premios de la industria.

Para obtener más información sobre La Costeña, visite www.lacostena.com.

