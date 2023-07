VIMworld se réjouit de la croissance dynamique du marché pendant la période de ralentissement économique

SAN FRANCISCO, 10 juillet 2023 /PRNewswire/ -- VIMworld, la principale plateforme d'actifs numériques basée sur la blockchain, a annoncé le dynamisme et le succès de sa marketplace de NFT au cours du mois dernier. Avec une communauté active, VIMworld a été témoin d'un nombre impressionnant de ventes, démontrant la popularité et la valeur croissantes de la plateforme malgré le ralentissement du marché.

With an active community, VIMworld has witnessed an impressive number of sales, demonstrating the growing popularity and value of the platform despite the downturn in the market.

Au cours du mois dernier, la marketplace VIMworld a enregistré 74 ventes de VIM, générant plus de 37 millions de VEED et 55 BNB de transactions. Ces ventes témoignent du fort engagement et de la participation enthousiaste de notre communauté dans l'écosystème et du désir d'acheter des NFT qui offrent une utilité et des récompenses réelles. La marketplace a notamment connu d'importantes ventes individuelles, y compris un NFT Oracle de haut niveau avec une grande quantité de jetons VEED mis en jeu et un NFT Wukong rare et exclusif uniquement disponible pour ceux qui atteignent le niveau le plus élevé dans VIMworld.

« Les ventes de ce mois-ci sur la marketplace de VIMworld illustrent l'engagement et la nature florissante de notre communauté », a déclaré Lila Xu, PDG de VIMworld. « La forte activité témoigne de la conviction que ce que nous construisons avec VIMworld a une valeur intrinsèque et à long terme pour nos utilisateurs ».

En outre, ce mois-ci a marqué une autre étape importante, puisque VIMworld a introduit la vente de Companions sur la marketplace. Les Companions sont des animaux de compagnie et des accessoires numériques uniques qui amplifient les NFT de VIM sur la plateforme. Dotés de diverses fonctionnalités, telles que l'augmentation de la vitesse d'éclosion et le largage de jetons, les Companions ont été un ajout très apprécié. La réponse de la communauté s'est manifestée par la vente de 75 Companions, avec plus de 7 millions de VEED et 7 BNB de transactions. La plus grosse vente de Companions a concerné une pierre précieuse rare, qui a atteint le prix impressionnant de 1 million de VEED.

VIMworld reste déterminé à poursuivre son expansion, en offrant une plateforme sécurisée et conviviale aux collectionneurs, aux passionnés et aux nouveaux venus, qui peuvent ainsi rejoindre sa communauté dynamique et explorer le monde passionnant des VIM.

VIMworld 101

Pour en savoir plus sur VIMworld et sa marketplace NFT, consultez le site officie l. Pour commencer, les utilisateurs peuvent acheter un nouveau SmartNFT dans l' arcade ou un SmartNFT d'occasion sur la marketplace , avec une variété de niveaux et de trésors. Une fois qu'ils ont un VIM en main, les utilisateurs peuvent élargir leurs possibilités de jouer et de gagner plus en achetant des Boîtes dans la boutique, qui contiennent des EGG uniques et rares. Achetez un Incubateur et un VIM de niveau C ou plus à assembler pour commencer le processus d'éclosion qui est désormais accessible à tous les utilisateurs.

Les nouvelles mises à niveau de VIMworld intègrent d'autres façons de s'amuser et de gagner des récompenses, ce qui en fait l'une des plateformes les plus excitantes ! Les utilisateurs intéressés peuvent consulter le site VIMworld , rejoindre le Discord ou visionner la vidéo de présentation pour en savoir plus. Les prochains lancements de VIMworld, notamment des jeux, des fonctionnalités de finance décentralisée (DeFi) et une meilleure compatibilité multichaînes arrivent bientôt.

Accédez à VIMworld dès aujourd'hui

VIMworld est une plateforme de ressources numériques révolutionnaire. Au cœur de VIMworld se trouvent les VIM, des personnages numériques distincts qui peuvent incuber des Companions d'EGGS, ce qui permet aux utilisateurs de gagner des jackpots instantanés, d'ajouter des capacités uniques et de cumuler des bonus de jeu.

Pour vous connecter à VIMworld et explorer toutes les fonctionnalités, téléchargez notre portefeuille cryptographique et NFT spécialement conçu, Nufinetes , compatible avec les appareils Apple et Android ou l'ordinateur de bureau de votre choix. Ce portefeuille multichaîne complet peut être utilisé sur plusieurs blockchains populaires, permettant aux utilisateurs d'interagir avec les applications décentralisées (dApps), de visualiser les collections NFT et de stocker leurs jetons dans un environnement sécurisé et convivial.

Twitter — Site web — Discord

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2148998/PRN_article_1080x567.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1229828/VIMworld_New_Logo_V1.jpg

SOURCE VIMworld