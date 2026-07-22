VinFast : Alors que les véhicules électriques se généralisent, qu'est-ce qui constitue un meilleur système de transport

PARIS, 22 juillet 2026 /PRNewswire/ -- L'Europe a consacré plus d'une décennie à accélérer sa transition vers la mobilité électrique. Aujourd'hui, les véhicules électriques font partie intégrante du quotidien sur tout le continent. Cependant, alors que l'électrification passe du stade d'ambition à celui de réalité, une nouvelle question se pose : comment l'Europe peut-elle construire un système de transport non seulement plus propre, mais aussi meilleur pour les personnes qui l'empruntent au quotidien?

VF GSM

Au cours de la dernière décennie, l'Europe s'est imposée comme l'une des régions les plus dynamiques au monde en matière de mobilité durable. Les véhicules électriques se généralisent, les infrastructures de recharge continuent de se développer et les transports publics, le vélo et les villes piétonnes sont devenus des éléments clés de l'aménagement urbain. Ensemble, ces évolutions ont contribué de manière significative à la réalisation des objectifs climatiques de l'Union européenne.

Avec l'électrification qui atteint un nouveau stade de maturité, le débat évolue. Le premier défi consistait à remplacer les moteurs à combustion interne par des alternatives zéro émission. Le défi suivant est plus complexe : il s'agit de créer un système de transport plus efficace, plus accessible et mieux intégré au quotidien des citoyens.

Ce changement se reflète dans le nouveau cadre de mobilité urbaine de l'UE de la Commission européenne, qui accorde une importance égale à l'accessibilité, à l'inclusion, à la sécurité et à la qualité de vie, au même titre qu'à la décarbonation . La mobilité verte ne se mesure plus seulement au nombre de véhicules électriques en circulation ou aux tonnes d'émissions de carbone évitées. Elle se mesure de plus en plus à la qualité du système de mobilité lui-même et à la valeur qu'il crée pour la société.

L'électrification n'est plus la destination finale

Selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), les véhicules électriques à batterie (VEB) ont représenté 17,4 % des immatriculations de voitures particulières neuves dans l'Union européenne en 2025, contre 13,6 % l'année précédente. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) classe également l'Europe parmi les marchés de véhicules électriques les plus avancés au monde dans son rapport « Perspectives mondiales des véhicules électriques 2026 ».

Ces chiffres soulignent une transition importante. Après des années d'investissement, l'électrification devient un socle commun plutôt qu'un avantage concurrentiel. À mesure que les constructeurs proposent des véhicules électriques de haute qualité, la différenciation repose de plus en plus sur l'expérience de mobilité globale plutôt que sur le véhicule lui-même.

Les usagers n'évaluent plus les services de mobilité uniquement en fonction du véhicule qu'ils conduisent. Ils les jugent désormais selon leur praticité, leur fiabilité, leur accessibilité et la fluidité avec laquelle les différents modes de transport interagissent. L'électrification pourrait constituer le fondement d'une mobilité durable. La qualité du système de transport détermine en définitive la qualité de la vie urbaine.

Un meilleur système de mobilité nécessite plus d'une solution

Dans une ville moderne, aucun mode de transport ne peut à lui seul répondre à tous les besoins de mobilité. Face à la diversification croissante des déplacements, qu'il s'agisse des trajets domicile-travail, des études, des transferts aéroportuaires ou des liaisons du premier et du dernier kilomètre, l'enjeu n'est plus d'optimiser chaque mode de transport individuellement, mais de les intégrer au sein d'un écosystème de mobilité unique et cohérent.

C'est précisément l'orientation préconisée par la Commission européenne à travers sa vision de la mobilité multimodale. Dans le cadre du nouveau plan d'action européen pour la mobilité urbaine, les transports publics, les flottes urbaines, les plateformes de covoiturage, le vélo, la marche et la logistique du dernier kilomètre sont reconnus comme des composantes complémentaires d'un système de mobilité urbaine unique. Chacune remplit une fonction différente, mais ensemble, elles contribuent à une expérience de déplacement plus fluide et efficace.

Cette évolution redéfinit également les stratégies des entreprises de mobilité à travers le monde. L'électrification devenant de plus en plus la norme dans le secteur des transports, l'avantage concurrentiel ne repose plus uniquement sur la qualité des véhicules individuels, mais aussi sur la capacité à intégrer véhicules, infrastructures et services de mobilité pour offrir une expérience utilisateur fluide. Cette vision se reflète dans l'approche de Vingroup, qui vise à construire un écosystème de mobilité intégré, reliant les véhicules électriques VinFast, les bus électriques, l'infrastructure de recharge et les services de mobilité Green SM au sein d'une chaîne de valeur unifiée. L'objectif va au-delà de la simple électrification des modes de transport individuels : il s'agit de contribuer à créer une expérience de mobilité plus fluide, pratique et durable pour les citadins modernes.

Ce dont les villes ont besoin, ce n'est pas de plus de véhicules, mais de plus de valeur

Sur tout marché concurrentiel, l'arrivée de nouvelles entreprises incite l'ensemble du secteur à améliorer la qualité des services, à investir dans la technologie et à innover dans ses modèles opérationnels.

Selon la Commission européenne, « Sur un marché concurrentiel, chaque entreprise s'efforce d'offrir les meilleurs produits et les meilleurs prix, et d'améliorer à la fois la qualité et le choix. » La Commission note également que les marchés concurrentiels « Inciter les entreprises à s'améliorer et à innover, ce qui permettra de proposer de meilleurs produits et services accessibles à un plus grand nombre de personnes. » tandis que les règles de concurrence soutiennent des objectifs politiques plus larges, notamment les transitions écologique et numérique.

En matière de mobilité urbaine, l'émergence de nouveaux modèles de mobilité peut stimuler la concurrence, élargir le choix des consommateurs, créer de nouvelles opportunités d'emploi et encourager l'ensemble du secteur à améliorer continuellement la qualité de ses services.

Sur les marchés matures comme l'Europe, l'arrivée d'une nouvelle entreprise de mobilité ne crée pas automatiquement de valeur. Les villes et les citoyens recherchent des entreprises capables de renforcer l'écosystème de la mobilité en améliorant la qualité des services, en encourageant l'innovation et en soutenant les objectifs de développement durable à long terme.

Telle est la philosophie que Green SM apporte en Europe. Green SM opère au sein d'une plateforme de mobilité électrique intégrée comprenant les véhicules électriques VinFast, l'infrastructure de recharge, les transports publics électriques et les services de covoiturage. Aujourd'hui, l'entreprise est présente sur huit marchés, a parcouru plus de 4,2 milliards de kilomètres en mode 100 % électrique et réalise en moyenne 1,8 million de trajets écologiques par jour (au 31 mars 2026). Plus important encore, ces opérations ont permis d'acquérir une expérience pratique précieuse dans des environnements d'infrastructures, des comportements clients et des cadres réglementaires variés.

Green SM ne considère pas cette expérience comme un modèle à reproduire. Chaque ville a sa propre histoire des transports, ses priorités politiques et ses défis en matière de mobilité. L'Europe n'est donc pas un marché à remodeler, mais un écosystème de mobilité à intégrer. L'ambition de Green SM est de tirer des enseignements des meilleures pratiques locales, de collaborer avec des partenaires publics et privés et d'apporter sa contribution là où son expérience peut créer une réelle valeur ajoutée.

En définitive, le prochain chapitre de la mobilité durable ne se définira pas par le nombre de véhicules électriques en circulation. Il se définira par la manière dont chaque acteur contribue à bâtir un système de transport plus connecté, plus inclusif et mieux adapté au quotidien des usagers.

Sources :

Commission européenne

Le nouveau cadre de l'UE pour la mobilité urbaine

Mobilité urbaine durable

https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/urban-transport/sustainable-urban-mobility_en

Commission européenne

Concours

https://commission.europa.eu/topics/competition_en

Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA)

Nouvelles immatriculations de voitures particulières 2025

https://www.acea.auto/

Agence internationale de l'énergie (AIE)

Perspectives mondiales des véhicules électriques 2026

https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2026

Agence européenne pour l'environnement (AEE)

Bruit environnemental en Europe 2025

https://www.eea.europa.eu/