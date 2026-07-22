VinFast: Was macht ein besseres Transportsystem aus, wenn Elektrofahrzeuge immer häufiger anzutreffen sind

PARIS, 22. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Europa hat über ein Jahrzehnt damit verbracht, den Übergang zur Elektromobilität zu beschleunigen. Heute gehören Elektrofahrzeuge auf dem gesamten Kontinent zum Alltag. Doch mit dem Übergang von der ambitionierten Vision zur Realität stellt sich eine neue Frage: Wie kann Europa ein Verkehrssystem aufbauen, das nicht nur sauberer, sondern auch besser für die Menschen ist, die täglich darauf angewiesen sind?

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Im vergangenen Jahrzehnt hat sich Europa als eine der weltweit führenden Regionen für nachhaltige Mobilität etabliert. Elektrofahrzeuge werden immer häufiger anzutreffen, die Ladeinfrastruktur wird kontinuierlich ausgebaut, und der öffentliche Nahverkehr, das Radfahren sowie fußgängerfreundliche Städte sind zu zentralen Bestandteilen der Stadtplanung geworden. Gemeinsam haben diese Entwicklungen maßgeblich zur Erreichung der Klimaziele der Europäischen Union beigetragen.

Mit dem Erreichen einer neuen Reifephase der Elektrifizierung ändert sich jedoch die Diskussion. Die erste Herausforderung bestand darin, Verbrennungsmotoren durch emissionsfreie Alternativen zu ersetzen. Die nächste Herausforderung ist komplexer. Es geht darum, ein effizienteres, zugänglicheres und besser mit dem Alltag der Menschen vernetztes Transportsystem zu schaffen .

Dieser Wandel spiegelt sich im neuen EU-Rahmen für urbane Mobilität der Europäischen Kommission wider, der neben der Dekarbonisierung gleichermaßen Wert auf Zugänglichkeit, Inklusion, Sicherheit und Lebensqualität legt . Grüne Mobilität wird nicht mehr allein an der Anzahl der Elektrofahrzeuge auf den Straßen oder den vermiedenen Tonnen an CO₂-Emissionen gemessen. Zunehmend wird sie an der Qualität des Mobilitätssystems selbst und dem von ihm geschaffenen gesellschaftlichen Nutzen gemessen.

Die Elektrifizierung ist nicht mehr das endgültige Ziel

Laut dem Europäischen Automobilherstellerverband (ACEA) werden batterieelektrische Fahrzeuge (BEVs) im Jahr 2025 17,4 % aller Neuzulassungen von Pkw in der Europäischen Union ausmachen, gegenüber 13,6 % im Vorjahr. Auch die Internationale Energieagentur (IEA) zählt Europa in ihrem „Global EV Outlook 2026" zu den weltweit fortschrittlichsten Märkten für Elektrofahrzeuge.

Diese Zahlen verdeutlichen einen wichtigen Wandel. Nach jahrelangen Investitionen entwickelt sich die Elektrifizierung von einem Wettbewerbsvorteil hin zu einer gemeinsamen Basis. Da immer mehr Hersteller hochwertige Elektrofahrzeuge anbieten, hängt die Differenzierung zunehmend vom gesamten Mobilitätserlebnis ab und weniger vom Fahrzeug selbst.

Menschen bewerten Mobilitätsdienstleistungen nicht mehr allein anhand des Fahrzeugs. Sie beurteilen sie nach Komfort, Zuverlässigkeit, Zugänglichkeit und dem reibungslosen Zusammenspiel verschiedener Verkehrsmittel. Die Elektrifizierung könnte die Grundlage für nachhaltige Mobilität bilden. Die Qualität des Verkehrssystems bestimmt letztlich die Lebensqualität in Städten.

Ein besseres Mobilitätssystem braucht mehr als eine Lösung

Kein einzelnes Verkehrsmittel kann alle Mobilitätsbedürfnisse einer modernen Stadt abdecken. Angesichts der zunehmenden Vielfalt der Reisemuster – vom täglichen Pendeln und der Fahrt zur Schule bis hin zu Flughafentransfers und der Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr – besteht die Herausforderung nicht mehr darin, einzelne Verkehrsmittel zu optimieren , sondern sie in ein einheitliches, zusammenhängendes Mobilitätsökosystem zu integrieren.

Genau diese Richtung verfolgt die Europäische Kommission mit ihrer Vision für multimodale Mobilität. Im Rahmen des neuen EU-Rahmenwerks für urbane Mobilität werden öffentlicher Nahverkehr, städtische Fahrzeugflotten, Fahrdienstvermittlungsplattformen, Radfahren, Zufußgehen und die Logistik der letzten Meile als sich ergänzende Bestandteile eines urbanen Mobilitätssystems anerkannt . Jeder dieser Bereiche erfüllt einen anderen Zweck, doch gemeinsam schaffen sie ein nahtloseres und effizienteres Reiseerlebnis.

Dieser Wandel verändert auch die Strategien von Mobilitätsunternehmen weltweit. Da die Elektrifizierung zunehmend zur gemeinsamen Grundlage der Transportbranche wird, definiert sich der Wettbewerbsvorteil nicht mehr allein durch die Qualität einzelner Fahrzeuge, sondern durch die Fähigkeit, Fahrzeuge, Infrastruktur und Mobilitätsdienstleistungen zu einem nahtlosen Nutzererlebnis zu integrieren. Diese Vision spiegelt sich im Ansatz von Vingroup wider, ein integriertes Mobilitätsökosystem aufzubauen, das VinFast-Elektrofahrzeuge, Elektrobusse, Ladeinfrastruktur und Green-SM-Mobilitätsdienstleistungen zu einer einheitlichen Wertschöpfungskette verbindet. Das Ziel geht über die Elektrifizierung einzelner Verkehrsmittel hinaus . Es soll dazu beitragen, ein nahtloseres, komfortableres und nachhaltigeres Mobilitätserlebnis für Menschen in modernen urbanen Umgebungen zu schaffen.

Was Städte brauchen, sind nicht mehr Fahrzeuge, sondern mehr Wert.

In jedem wettbewerbsorientierten Markt schafft der Markteintritt neuer Unternehmen Anreize für die gesamte Branche, die Servicequalität zu verbessern, in Technologie zu investieren und ihre Geschäftsmodelle zu innovieren.

Laut der Europäischen Kommission „In einem wettbewerbsorientierten Markt arbeitet jedes Unternehmen hart daran, die besten Produkte und Preise anzubieten und sowohl die Qualität als auch die Auswahl zu verbessern." Die Kommission stellt außerdem fest, dass wettbewerbsfähige Märkte „Unternehmen dazu anspornen, sich zu verbessern und Innovationen voranzutreiben, was zu besseren Produkten und Dienstleistungen führt, die mehr Menschen zur Verfügung stehen." Während Wettbewerbsregeln weitergehende politische Ziele unterstützen, darunter den grünen und digitalen Wandel.

Im Bereich der urbanen Mobilität kann das Aufkommen neuer Mobilitätsmodelle den Wettbewerb ankurbeln, die Auswahlmöglichkeiten für die Verbraucher erweitern, neue Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen und die gesamte Branche dazu anregen, die Qualität ihrer Dienstleistungen kontinuierlich zu verbessern.

In reifen Märkten wie Europa schafft die Ansiedlung eines neuen Mobilitätsunternehmens nicht automatisch Mehrwert. Städte und Bürger suchen nach Unternehmen, die das Mobilitätsökosystem stärken können, indem sie die Servicequalität verbessern, Innovationen fördern und langfristige Nachhaltigkeitsziele unterstützen.

Das ist die Philosophie, die Green SM nach Europa bringt. Green SM agiert innerhalb einer integrierten Elektromobilitätsplattform, die Elektrofahrzeuge von VinFast, Ladeinfrastruktur, elektrischen öffentlichen Nahverkehr und Fahrdienstvermittlungsdienste umfasst . Das Unternehmen ist heute in acht Märkten vertreten, hat bereits über 4,2 Milliarden Kilometer vollelektrisch zurückgelegt und vermittelt durchschnittlich 1,8 Millionen umweltfreundliche Fahrten pro Tag (Stand: 31. März 2026). Noch wichtiger ist, dass diese Aktivitäten wertvolle praktische Erfahrungen in unterschiedlichen Infrastrukturumgebungen, Kundenverhalten und regulatorischen Rahmenbedingungen generiert haben .

Green SM betrachtet diese Erfahrung nicht als ein nachahmenswertes Modell. Jede Stadt hat ihre eigene Verkehrsgeschichte, ihre eigenen politischen Prioritäten und ihre eigenen Herausforderungen im Bereich Mobilität. Europa ist daher kein Markt, der umgestaltet werden muss, sondern ein Mobilitätsökosystem, dem man sich anschließen kann. Green SM hat sich zum Ziel gesetzt, von lokalen Best Practices zu lernen, mit öffentlichen und privaten Partnern zusammenzuarbeiten und dort einen Beitrag zu leisten, wo die eigene Erfahrung einen echten Mehrwert schaffen kann.

Letztendlich wird das nächste Kapitel nachhaltiger Mobilität nicht durch die Anzahl der Elektrofahrzeuge auf den Straßen definiert werden. Es wird vielmehr dadurch bestimmt, wie effektiv jeder Einzelne dazu beiträgt, ein vernetzteres, inklusiveres und besser auf den Alltag der Menschen zugeschnittenes Verkehrssystem zu schaffen .

Quellen:

Europäische Kommission

Der neue EU-Rahmen für städtische Mobilität

Nachhaltige urbane Mobilität

https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/urban-transport/sustainable-urban-mobility_en

Europäische Kommission

Wettbewerb

https://commission.europa.eu/topics/competition_en

Verband der europäischen Automobilhersteller (ACEA)

Neuzulassungen von Pkw im Jahr 2025

https://www.acea.auto/

Internationale Energieagentur (IEA)

Globaler Ausblick für Elektrofahrzeuge bis 2026

https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2026

Europäische Umweltagentur (EUA)

Umweltlärm in Europa 2025

https://www.eea.europa.eu/