VinFast annonce la première mondiale de ses nouveaux véhicules électriques au salon de l'automobile de Los Angeles 2021

VinFast est fière d'être la seule marque de VE représentant le Vietnam à participer au LA Auto Show 2021 du 19 au 28 novembre 2021. Au salon de l'automobile de Los Angeles de cette année, VinFast présentera les modèles de SUV électriques VF e35 et VF e36 sur les segments de marché D et E respectifs. Ces deux véhicules électriques intègrent des systèmes d'aide à la conduite automobile (ADAS), notamment l'assistance au maintien dans la voie, l'alerte en cas de collision, la surveillance du conducteur, le stationnement entièrement automatisé et le système Summon Vehicle. En outre, le VF e35 et le VF e36 sont équipés d'un système d'infodivertissement intelligent, comprenant des fonctions de contrôle embarqué avec assistant vocal, assistant virtuel et services de commerce électronique, entre autres.

Ces avancées sont le fruit des investissements stratégiques de VinFast, de ses activités de recherche et développement pionnières et de sa collaboration mondiale avec les leaders de l'industrie automobile et les jeunes entreprises innovantes associées à VinFast et Vingroup.

Lors de cet événement, VinFast lancera officiellement sa marque mondiale de véhicules électriques et ses solutions de mobilité électronique intelligentes et respectueuses de l'environnement, conçues et développées par l'écosystème technologique de Vingroup.

Cette première mondiale marque le lancement officiel de la marque de véhicules électriques VinFast sur le marché nord-américain. Les précommandes commenceront au cours du premier semestre 2022.

Mme Le Thi Thu Thuy, vice-présidente de Vingroup, déclaré « La demande mondiale de VE de qualité motive chaque jour le travail de notre équipe VinFast. Nous avons réalisé d'importants investissements et mené des études de marché approfondies pour créer des VE haut de gamme qui satisferont les clients du monde entier. Et ce n'est que le début ». Nous espérons conquérir les cœurs et l'esprit des clients les plus exigeants grâce au service spécialisé de VinFast et à ses produits intelligents et de haute qualité. »

Le Salon de l'automobile de Los Angeles 2021 marque le retour de VinFast sur la scène internationale depuis sa première présentation au Mondial de l'automobile de Paris 2018. Cette fois, VinFast entrera officiellement dans la révolution mondiale des VE et sera compétitive sur les marchés nord-américains et européens après ce lancement mondial.

Selon Mme Lisa Kaz, PDG et propriétaire du LA Auto Show : « Nous sommes très fiers que le tout premier constructeur automobile vietnamien, VinFast, ait choisi le LA Auto Show 2021 pour faire ses débuts en Amérique du Nord. En tant que pionnier dans le soutien à l'adoption des véhicules électriques par les consommateurs et à leur éducation, nous accueillons l'électrification et les marques de VE. « Mme Kaz a ajouté : « Nous avons hâte de soutenir la présence de VinFast au salon de cette année et nous suivrons de près le développement de leur marque. »

Avant leur exposition au LA Auto Show 2021, VinFast organisera une conférence de presse le 17 novembre 2021.

VinFast offre 500 billets gratuits pour le salon de l'automobile de Los Angeles aux amateurs de VE et aux futurs clients américains qui souhaitent adhérer à VinFast. Les participants peuvent s'inscrire pour recevoir des billets gratuits et regarder la diffusion en direct de la première mondiale sur le site web : https://www.vinfastauto.com/globalpremiere.

À propos du Salon de l'automobile de Los Angeles (LA Auto Show®)

Fondé en 1907, le Salon de l'automobile de Los Angeles (LA Auto Show®) est le premier grand salon automobile nord-américain de la saison et est réputé pour être l'un des salons les plus influents au monde. Reflet de sa localisation, le salon célèbre l'histoire d'amour entre les Angelenos et leurs voitures, et offre une plateforme mondiale à la technologie et à l'innovation de l'industrie, synonymes de la Californie. Le salon dure 10 jours pendant la période de Thanksgiving et est une destination incontournable pour de nombreux influenceurs du secteur, les passionnés de voitures et les familles souhaitant profiter d'une journée pendant les vacances. Organisé chaque année au Los Angeles Convention Center, le LA Auto Show rapporte plusieurs centaines de millions de dollars à l'économie locale, favorise le marché de l'emploi local et constitue le premier générateur de revenus du LA Convention Center. En 2021, les journées des médias et de l'industrie, AutoMobility LA, auront lieu les 17 et 18 novembre et comprendront une série d'annonces et de révélations révolutionnaires sur l'industrie. Les portes seront ouvertes au public du 19 au 28 novembre. Le LA Auto Show est soutenu par la Greater LA New Car Dealer Association et est détenu et géré par ANSA Productions. Pour recevoir les dernières nouvelles et informations sur le salon, suivez le LA Auto Show sur Twitter, Facebook ou Instagram, et inscrivez-vous aux alertes sur http://www.laautoshow.com/.

À propos de Vingroup

En tant que plus grand conglomérat privé du Vietnam, Vingroup exerce ses activités dans trois secteurs principaux : la technologie, l'industrie et les services. Dans tous les secteurs auxquels il a participé, Vingroup reste un pionnier qui mène les tendances du marché et crée des produits et des services de classe mondiale au Vietnam. Pour en savoir plus, consultez le site : //www.vingroup.net/en.

À propos de VinFast

VinFast est un membre de Vingroup - le premier groupe privé multisectoriel au Vietnam. Fondé en 2017, VinFast possède un complexe de fabrication automobile à la pointe de la technologie à Hai Phong, au Vietnam, et est doté d'une évolutivité des plus importantes au monde, pouvant ainsi se vanter d'être automatisé jusqu'à 90 %. La capacité de production atteint 250 000 voitures/an et 500 000 scooters électriques/an.

VinFast a annoncé ses trois premiers modèles de voitures électriques - VF e34, VF e35, et VF e36. Ces modèles sont des SUV sur les segments C, D, et E et présentent des avantages exceptionnels tels que des produits de haute qualité, des prix compétitifs et un excellent service après-vente, tout en étant plus intelligents et plus sûrs que les véhicules à moteur à combustion interne comparables. En outre, VinFast a été l'un des pionniers à initier de manière innovante la politique de location de batteries. Cette politique réduit les risques pour le consommateur et les dépenses consacrées au fonctionnement et à l'entretien tout en garantissant un coût pour la batterie similaire au prix mensuel de l'essence pour les véhicules à moteur à combustion interne de capacités comparables. Grâce à sa philosophie « le client d'abord », VinFast offre une garantie de 10 ans, la meilleure du marché, et s'engage toujours à conférer la valeur ajoutée la plus élevée à ses clients.

VinFast ne cesse de contribuer activement à la création d'un avenir durable au Vietnam grâce à son écosystème de produits composé de voitures électriques, de scooters électriques et de bus électriques intelligents et respectueux de l'environnement. Dans l'optique de devenir une société de véhicules électriques intelligents qui anime le mouvement de la révolution mondiale des véhicules électriques intelligents, à partir de juillet 2021, VinFast s'est développé sur les marchés nord-américain et européen. Deux des modèles de voitures électriques intelligentes de VinFast - VF e35 et VF e36, devraient être lancés sur les marchés internationaux pour le début de l'année 2022. Pour en savoir plus, consultez le site : https://vinfastauto.com/vn_en

