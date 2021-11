VinFast lança sua marca global de veículos elétricos no Salão do Automóvel de Los Angeles de 2021

LOS ANGELES, 18 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- No Salão do Automóvel de Los Angeles de 2021, a VinFast lançou oficialmente sua marca global de veículos elétricos e apresentou dois modelos de SUVs elétricos, o VF e35 e o VF e36, com várias tecnologias avançadas. O evento representa um marco importante no plano de expansão global de "impulsionar o movimento da revolução mundial de veículos elétricos (VE) inteligentes" e alcançar o "Futuro da Mobilidade" para um planeta verde e o desenvolvimento sustentável.

Ao lançar uma marca global de veículos elétricos no Salão do Automóvel de Los Angeles de 2021 (LA Auto Show), a VinFast estabeleceu o Sudeste Asiático como um ícone de destaque no mapa automotivo mundial.

A VinFast oferece um ecossistema de veículos elétricos abrangente e moderno desenvolvido em uma plataforma de serviços inteligentes e experiências personalizadas para os clientes. Ao divulgar a mensagem "Futuro da Mobilidade", a VinFast espera inspirar os membros da comunidade internacional a agirem em conjunto para criar um ambiente verde, limpo e sustentável para as gerações futuras.

Michael Lohscheller, CEO da VinFast Global, disse: "Estamos profundamente motivados a inspirar nossos clientes a serem ousados e a se unirem à revolução dos VEs para acelerar o desenvolvimento de soluções que resolverão essa crise. A VinFast acredita que o 'Futuro da Mobilidade' será com carros elétricos inteligentes altamente personalizados e integrados a tecnologias que beneficiam a vida e nosso meio ambiente. Esses veículos farão isso ao mesmo tempo que atenderão aos padrões de segurança e proporcionarão experiências de condução superiores e confortáveis."

No evento, a VinFast também lançou o VF e35 e o VF e36, dois modelos de SUVs elétricos nos respectivos segmentos de mercado de D e E. Exibido pela primeira vez ao público, o VF e35 impressionou com um equilíbrio de linhas delicadas, porém expressivas e marcantes, que conferem ao design poder e a sensação de movimento adiante. Essa bela harmonia cria proporções modernas e uma linguagem nova denominada "equilíbrio dinâmico".

Por sua vez, o VF e36 chamou a atenção com sua aparência forte e dinâmica. Os detalhes do design do VF e36 proporcionam aerodinâmica excepcional e longo alcance ao veículo elétrico, incluindo "cortinas de ar" no capô e na extremidade frontal para redirecionar o ar de áreas de alta resistência. Além disso, as maçanetas das portas, o vidro e o acabamento são todos nivelados com a carroceria. O teto inclinado e o vidro lateral afunilado também são muito aerodinâmicos.

Esses dois VEs contam com sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS), como assistente de mudança de faixa, alerta de colisão, monitoramento do motorista, estacionamento totalmente automatizado, veículo de comando remoto e muito mais. Além disso, o VF e35 e o VF e36 vêm equipados com serviços inteligentes de informação e entretenimento, incluindo recursos de controle dentro do veículo como assistente de voz, assistente virtual e serviços de comércio eletrônico, entre outros.

O VF e35 e o VF e36 são o resultado de investimentos estratégicos da VinFast em seu sistema interno de P&D, colaborações globais com empresas de tecnologia e startups inovadoras e parceiros de prestígio da empresa no setor automotivo ao longo dos anos.

Os modelos de SUVs elétricos da VinFast estarão disponíveis para encomenda no primeiro semestre de 2022, com entregas planejadas para começar no quarto trimestre do mesmo ano.

A VinAI, a Vantix e a VinBigData – membros do ecossistema tecnológico do Vingroup – uniram-se à VinFast no LA Auto Show de 2021. Essas empresas são líderes no setor de pesquisa, soluções e serviços de inteligência artificial do Vietnã. Suas contribuições em pesquisa e desenvolvimento em vários recursos inteligentes, ADAS e assistente virtual proporcionaram à VinFast vantagens competitivas significativas.

A introdução oficial da marca de VEs VinFast, bem como o lançamento de dois modelos de veículos elétricos no LA Auto show de 2021, é o primeiro passo na estratégia da VinFast de conquistar o mercado internacional, com planos de expandir para o Canadá e para a Europa nos próximos meses.

Sobre o Vingroup

Fundado em 1993, o Vingroup é um dos principais conglomerados privados da região, com uma capitalização total de USD 35 bilhões proveniente de três empresas de capital aberto (dados de 4 de novembro de 2021). Atualmente, o Vingroup se concentra em três áreas principais: tecnologia, indústria e serviços. Saiba mais em: https://www.vingroup.net/en.

Sobre a VinFast

A VinFast , membro do Vingroup, é uma marca que impulsiona o movimento da revolução global de veículos elétricos inteligentes. Fundada em 2017, a VinFast possui um moderno complexo de fabricação automotiva com escalabilidade líder mundial que conta com até 90% de automação, em Hai Phong, no Vietnã.

A VinFast anunciou três modelos de veículos elétricos, políticas excepcionais de locação de baterias e garantias de dez anos líderes do setor. Em julho de 2021, a VinFast começou a expandir para os mercados norte-americano e europeu. Dois de seus modelos de SUV elétricos inteligentes, o VF e35 e o VF e36, devem estar disponíveis para encomendas em todo o mundo no primeiro semestre de 2022. Saiba mais em: https://vinfastauto.com/

