VinFast lance sa marque mondiale de VE au Los Angeles Auto Show 2021

LOS ANGELES, 18 novembre 2021 /PRNewswire/ -- AuLos Angeles Auto Show 2021, VinFast a officiellement lancé sa marque mondiale de véhicules électriques et a dévoilé deux modèles de SUV électriques, le VF e35 et le VF e36, dotés de plusieurs technologies avancées. Cet événement représente une étape importante dans le plan d'expansion mondiale visant à « conduire le mouvement de la révolution mondiale des véhicules électriques (VE) intelligents » et à réaliser « l'avenir de la mobilité » pour une planète verte et un développement durable.

En lançant une marque mondiale de véhicules électriques au Salon de l'automobile de Los Angeles (LA Auto Show) 2021, VinFast a fait de l'Asie du Sud-Est un phare sur la carte mondiale de l'automobile.

VinFast propose un écosystème complet et moderne de véhicules électriques reposant sur une plateforme de services intelligents et d'expériences personnalisées pour les clients. En diffusant le message « l'avenir de la mobilité », VinFast espère inciter les membres de la communauté internationale à agir ensemble pour créer un environnement vert, propre et durable pour les générations futures.

Michael Lohscheller, PDG de VinFast Global, a déclaré : « Nous sommes profondément motivés pour inciter nos clients à faire preuve d'audace et à rejoindre la révolution vers les VE afin d'accélérer les solutions qui permettront de résoudre cette crise. VinFast est convaincu que "l'avenir de la mobilité" passera par des voitures électriques intelligentes, hautement personnalisées et intégrées à des technologies bénéfiques pour la vie et l'environnement. Ces véhicules feront cela tout en respectant les normes de sécurité et en offrant des expériences de conduite supérieures et confortables. »

Lors de l'événement, VinFast a également présenté le VF e35 et le VF e36, deux modèles de SUV électriques sur les segments de marché D et E, respectivement. Présenté pour la première fois au public, le VF e35 a impressionné par l'équilibre de ses lignes délicates, mais vives et nettes, qui apportent puissance et mouvement vers l'avant au design. Cette belle harmonie crée des proportions modernes et un langage de surface appelé « Dynamic Balance ».

Parallèlement, la VF e36 a attiré l'attention par son apparence forte et dynamique. Les détails de conception du VF e36 permettent un aérodynamisme exceptionnel et une autonomie accrue pour le véhicule électrique, y compris les « Air Curtains » dans le capot et la partie avant pour rediriger l'air provenant des zones de résistance élevée. De plus, les poignées de porte, les vitres et les garnitures extérieures sont tous au même niveau que la carrosserie. Une ligne de toit inclinée et des vitres latérales effilées sont également très aérodynamiques.

Ces deux véhicules électriques intègrent des systèmes d'aide à la conduite automobile (ADAS), notamment l'assistance au maintien dans la voie, l'alerte en cas de collision, la surveillance du conducteur, le stationnement entièrement automatisé, et le système Summon Vehicle. De plus, le VF e35 et le VF e36 sont équipés d'un système d'infodivertissement intelligent, comprenant des fonctions de contrôle embarqué tel que l'assistant vocal, l'assistant virtuel et les services de commerce électronique, entre autres.

Le VF e35 et le VF e36 sont le fruit des investissements stratégiques de VinFast dans son système interne de R&D, de ses collaborations mondiales avec des entreprises technologiques et des start-ups innovantes, ainsi que de ses prestigieux partenaires de l'industrie automobile au fil des ans.

Les modèles de SUV électriques de VinFast seront disponibles en précommande au premier semestre 2022, les livraisons devant commencer au quatrième trimestre de la même année.

VinAI, Vantix et VinBigData, les membres de l'écosystème technologique de Vingroup, ont rejoint VinFast au LA Auto Show 2021. Ces entreprises sont l'un des leaders du secteur de la recherche, des solutions et des services d'intelligence artificielle au Vietnam. Leurs contributions à la recherche et au développement de nombreuses fonctionnalités intelligentes, de l'ADAS et de l'assistant virtuel, ont procuré à VinFast d'importants avantages concurrentiels.

L'introduction officielle de la marque VinFast EV, ainsi que le lancement de deux modèles de véhicules électriques au LA Auto Show 2021, constituent la première étape de la stratégie de VinFast visant à conquérir le marché international. L'entreprise prévoit ensuite de s'étendre au Canada et à l'Europe dans les mois à venir.

À propos du Los Angeles Auto Show

Fondé en 1907, le Salon de l'automobile de Los Angeles est le premier grand salon automobile nord-américain de la saison et est réputé pour être l'un des salons les plus influents au monde. Reflet de sa localisation, le salon rend hommage à l'histoire d'amour que les habitants de Los Angeles entretiennent avec leurs voitures, et offre une plateforme mondiale pour la technologie et l'innovation de l'industrie. Le salon dure 10 jours pendant la période de Thanksgiving et est une destination incontournable pour de nombreux influenceurs du secteur, les passionnés de voitures et les clients. En 2021, les journées des médias et de l'industrie, AutoMobility LA, auront lieu les 17 et 18 novembre et comprendront une série d'annonces et de révélations révolutionnaires sur l'industrie. Les portes seront ouvertes au public du 19 au 28 novembre. Le LA Auto Show est soutenu par la Greater LA New Car Dealer Association et est détenu et géré par ANSA Productions. Pour recevoir les dernières nouvelles et informations sur le salon, suivez le LA Auto Show sur Twitter, Facebook ou Instagram, et inscrivez-vous aux alertes sur http://www.laautoshow.com/.

À propos de Vingroup

Fondé en 1993, Vingroup est l'un des principaux conglomérats privés de la région, avec une capitalisation totale de 35 milliards USD provenant de trois sociétés cotées en bourse (au 4 novembre 2021). Vingroup se concentre actuellement sur trois domaines principaux : la technologie, l'industrie et les services. Pour en savoir plus, consultez le site : https://www.vingroup.net/en.

À propos de VinFast

VinFast, membre de Vingroup, est une marque qui conduit le mouvement de la révolution mondiale des véhicules électriques intelligents. Fondé en 2017, VinFast possède un complexe de fabrication automobile à la pointe de la technologie à Hai Phong, au Vietnam, et est doté d'une évolutivité des plus importantes au monde, pouvant ainsi se vanter d'être automatisé jusqu'à 90 %.

VinFast a annoncé trois modèles de voitures électriques, des politiques exceptionnelles de location de batteries et des garanties de 10 ans à la pointe de l'industrie. En juillet 2021, VinFast a commencé à se développer sur les marchés nord-américain et européen. Deux de ses modèles de SUV électriques intelligents, VF e35 et VF e36, devraient être disponibles pour les précommandes dans le monde entier au cours du premier semestre 2022. Pour en savoir plus, consultez le site : https://vinfastauto.com/

