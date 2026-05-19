VIOMBA MACHT INTELLIGENZ ZUR MENSCHLICHEN AUFMERKSAMKEIT FÜR JEDEN KI-AGENTEN ZUGÄNGLICH

Nach einem Jahrzehnt stiller Entwicklungsarbeit macht Viomba hochpräzise Intelligenz zur menschlichen Aufmerksamkeit für jeden KI-Agenten abrufbar. Keine Unternehmensverträge. Keine Tags. Keine Konfiguration. Von Grund auf kosteneffizient.

HELSINKI, Finnland, 19. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Viomba führt heute Viomba MCP ein, die erste Ebene für Intelligenz zur menschlichen Aufmerksamkeit im KI-Zeitalter, die über das Model Context Protocol für alle zugänglich ist. Jeder KI-Agent, der Claude, Cursor, VS Code, Manus, ChatGPT oder einen MCP-kompatiblen Client nutzt, kann Viombas medienkontextbezogene Intelligenz zur menschlichen Aufmerksamkeit jetzt in Echtzeit als Tool-Aufruf nutzen.

Viomba, die Aufmerksamkeitsebene für KI-Agenten

Kostenlos testbar . 200 kostenlose Attention Credits (AC) bei Registrierung per E-Mail. 500 mit registrierter Stripe-Karte und bis zu 2000 für validierte Systementwickler. Kostenpflichtige Pakete ab 39 Euro.

Was Viomba MCP bietet:

Aufmerksamkeitswert jedes Display-, Social- oder Video-Werbemittels bestimmen und vergleichen, bevor auch nur eine Impression ausgespielt wird

Aufmerksamkeitsstarke Werbemittelvarianten entwickeln

Die richtigen Aufmerksamkeitstreiber für Ihre Marke erkennen und gestalten

Ergebnisprognosen auf Ebene einzelner Anzeigenplatzierungen erstellen

DSP- und SSP-spezifische Aktivierungsskripte für hohe Aufmerksamkeit generieren

Ein Jahrzehnt Aufbauarbeit, das sonst niemand leisten wollte

Die grundlegenden neuronalen Netzwerke von Viomba sind mit Milliarden von Blickfixationen auf Ebene einzelner Anzeigenplatzierungen trainiert, die über ein Jahrzehnt hinweg auf Tausenden aktiven Mediendomains mithilfe von Tobii-Infrarot-Blickerfassungssystemen erhoben wurden. Infrarot unterscheidet auf Hardwareebene eindeutig zwischen echten Fixationen und Sakkaden. Panelteilnehmer aus mehreren Märkten bewegen sich rund um die Uhr auf natürliche Weise im Internet, frei von Laborbedingungen, Rückschlüssen aus Webcam-Daten oder simulierten Seitenkontexten.

„Unser stärkster Wettbewerbsvorteil war die enorme Schwierigkeit, Jahr für Jahr hochwertige reale Blickfixationsdaten in großem Maßstab konsistent auf Ebene einzelner Anzeigenplatzierungen zu erfassen, in dem Wissen, dass jede KI nur so intelligent ist wie die Daten, mit denen sie trainiert wurde", sagte Markku Mäntymaa, Gründer und Geschäftsführer von Viomba, und fügte hinzu, dass das KI-Zeitalter Viomba nun ermögliche, diese Intelligenz allen zugänglich zu machen.

Kompatibel mit der höchsten Methodikstufe von IAB und MRC. Viombas Methodik spiegelt die stärkste hybride Logik aus den IAB/MRC-Leitlinien zur Aufmerksamkeit vom November 2025 wider: eindeutige Nachweise menschlicher Aufmerksamkeit in Kombination mit skalierbarer Vorhersagemodellierung. Neuronale Netze nutzen Platzierungsmetadaten, Geräte- und Formatsignale, Sichtbarkeit, Kampagnenzellen sowie zeitlich abgestimmte audiovisuelle Merkmale, um tatsächliche menschliche Aufmerksamkeit für kanalübergreifende Medienentscheidungen vorherzusagen.

Von der Messung zum Design. Viomba MCP verwandelt Messung in präzises Design. Erstmals können KI-Agenten erklären, warum Werbekreation, Platzierung und Kontext die Aufmerksamkeit beeinflussen, und so den Kreislauf von der Entwicklung aufmerksamkeitsstarker Werbekreationen bis hin zur Ergebnisberichterstattung schließen. Diese Einbindung der Werbekreation in die Wertschöpfungskette schafft eine gemeinsame Evidenzbasis und verringert das Misstrauen zwischen Media-Einkäufern, die in aufmerksamkeitsgestützte Platzierungen investieren, und Medienanbietern, die die Qualität der Aufmerksamkeit optimieren. Ohne die Werbekreation bleibt die Messung menschlicher Aufmerksamkeit eine statische Kennzahl.

Informationen zu Viomba Viomba ( viomba.com ) ist ein 2014 gegründetes Unternehmen für Intelligenz zur menschlichen Aufmerksamkeit mit Sitz in Helsinki. Seine neuronalen Netzwerke wurden mit Milliarden empirischer Datenpunkte aus der Tobii-Infrarot-Blickerfassung in Live-Medienumgebungen trainiert. Kompatibel mit der höchsten Methodikstufe von IAB/MRC. 100 % ohne Tags.

Anfragen zu Produkten und Gutscheinen: [email protected] | Web: viomba.com | Verbinden: mcp.viomba.com | AC-Credits: id.viomba.com/login

Mit Liebe und Sisu in den nordischen Wäldern entwickelt. Ein Jahrzehnt in der Entwicklung.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2982608/Viomba.jpg

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