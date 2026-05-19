VIOMBA REND L'INTELLIGENCE DE L'ATTENTION HUMAINE ACCESSIBLE À TOUS LES AGENTS D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

À l'issue d'une décennie de développement silencieux, Viomba rend l'intelligence de l'attention humaine de haute précision accessible à n'importe quel agent d'intelligence artificielle. Sans contrat d'entreprise. Sans balisage. Sans configuration. Rentable de par sa conception.

HELSINKI, Finlande, 19 mai 2026 /PRNewswire/ -- Viomba lance aujourd'hui Viomba MCP , la première couche d'intelligence de l'attention de l'ère de l'IA accessible à tous par le biais du Model Context Protocol. Tout agent d'intelligence artificielle utilisant Claude, Cursor, VS Code, Manus, ChatGPT, ou tout autre client compatible MCP peut maintenant faire appel à l'intelligence de l'attention humaine de Viomba en contexte multimédia, grâce à des appels d'outils en temps réel.

Viomba, la couche d'attention pour les agents IA

Évaluation gratuite . 200 crédits d'attention (CA) gratuits lors de l'inscription par e-mail. 500 avec une carte enregistrée Stripe et jusqu'à 2 000 pour les développeurs de systèmes validés. Packs payants à partir de 39 €.

Ce que Viomba MCP offre :

score d'attention et analyse comparative de toute création (affichage, réseaux) sociaux ou vidéo avant qu'une impression ne soit diffusée

Créer des variantes créatives qui attirent l'attention

Découvrir et concevoir les bons moteurs d'attention pour sa marque

Générer des prévisions de résultats pour chaque emplacement publicitaire

Créer des scripts d'activation à fort impact destinés spécifiquement aux DSP et aux SSP

Une décennie que personne d'autre n'a osé bâtir

Les réseaux neuronaux fondamentaux de Viomba sont entraînés sur des milliards de fixations du regard, recueillies au cours d'une décennie dans des milliers de domaines multimédia en direct au moyen de traqueurs oculaires infrarouges Tobii. Les infrarouges parviennent à distinguer de manière unique les fixations authentiques des saccades au niveau du matériel. Les participants de plusieurs marchés naviguent librement à toute heure, sans conditions artificielles de laboratoire, sans recours à l'inférence par webcam ni à des contextes de page simulés.

« Notre plus grand fossé concurrentiel a été la difficulté de collecter régulièrement et à grande échelle des données de haute qualité sur la fixation du regard, année après année, au niveau du placement publicitaire, tout en sachant que toute IA n'est jamais plus intelligente que les données avec lesquelles elle est entraînée », a déclaré Markku Mäntymaa, fondateur et PDG de Viomba, ajoutant que l'ère de l'IA permet désormais à Viomba d'offrir cette intelligence à tout le monde.

Compatible avec le plus haut niveau méthodologique de l'IAB et du MRC La méthodologie de Viomba reflète la logique hybride la plus forte des lignes directrices de l'IAB/MRC de novembre 2025 : des preuves factuelles concernant l'attention humaine combinées à une modélisation prédictive évolutive. Les réseaux neuronaux utilisent les métadonnées de placement, les signaux relatifs aux appareils et aux formats, la visibilité, les cellules de campagne et les caractéristiques audiovisuelles alignées dans le temps pour prédire l'attention humaine réelle dans le cadre de décisions médiatiques multicanaux.

De la mesure à la conception. Viomba MCP transforme la mesure en une conception précise. Pour la première fois, des agents IA sont capables d'expliquer en quoi la création, le placement et le contexte ont un impact sur l'attention, ce qui permet de boucler la boucle, depuis le développement d'une création à fort impact jusqu'à la communication des résultats. Cette intégration de la création dans la chaîne de valeur fournit des données partagées, réduisant ainsi la méfiance entre les acheteurs d'espaces publicitaires, qui investissent dans des placements axés sur l'attention, et les éditeurs, ce qui permet d'optimiser la qualité de l'attention. Sans la création publicitaire, la mesure de l'attention humaine est une mesure statique.

À propos de Viomba. Viomba ( viomba.com ) est une société spécialisée dans l'intelligence de l'attention humaine basée à Helsinki et fondée en 2014. Ses réseaux neuronaux sont entraînés à partir de milliards d'échantillons empiriques de la technologie de suivi oculaire infrarouge Tobii provenant d'environnements multimédia en direct. Compatible avec le niveau de méthodologie de l'IAB/MRC le plus élevé. 100 % sans balisage.

Demandes de renseignements sur les produits et les bons : [email protected] | Site Web : viomba.com | Se connecter : mcp.viomba.com | Crédits AC : id.viomba.com/login

Développé avec amour et détermination au cœur des forêts nordiques. Une décennie de travail.

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