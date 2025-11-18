Virto Commerce est nommé acteur de niche dans le Magic Quadrant™ 2025 de Gartner® pour le commerce numérique

VILNIUS, Lituanie, 18 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Virto Commerce, l'un des principaux fournisseurs de solutions de commerce numérique composables, a été reconnu comme un acteur de niche dans le 2025 Gartner® Magic Quadrant™ pour le commerce numérique.

Selon nous, Virto Commerce continue d'être reconnu pour son architecture composable qui combine la flexibilité au niveau de la plateforme et du déploiement. Sa plateforme d'innovation commerciale permet aux entreprises de contrôler la conception, le déploiement, la personnalisation et la mise à l'échelle de chaque partie de leur solution.

« Notre vision a toujours été de créer la dernière plateforme de commerce électronique dont nos clients auront besoin », déclare Alexander Siniouguine, fondateur CEO de Virto Commerce. « Nous pensons que la technologie doit permettre aux entreprises d'évoluer librement, sans être enfermées dans des solutions préétablies qui dictent leur mode de fonctionnement ou de croissance. C'est ce que signifie pour nous la véritable composabilité, et nous sommes fiers d'être à nouveau reconnus dans le Magic Quadrant de cette année. »

La plateforme d'innovation commerciale de Virto offre une approche modulaire et indépendante du cloud qui permet aux clients de gérer leur commerce sur Virto Cloud , sur n'importe quel autre cloud ou sur site. La plateforme comprend plus de 80 fonctionnalités prêtes à l'emploi, de l'IA prête à la production et des cas d'utilisation de l'IA générative : la recherche basée sur l'intention, le traitement intelligent des documents et les assistants assistés par l'IA pour le développement administratif.

Ces innovations ont valu à Virto Commerce la confiance d'entreprises internationales telles que HEINEKEN, Bosch et Cadillac.

Une copie gratuite du 2025 Gartner Magic Quadrant for Digital Commerce est disponible sur le Knowledge Hub de Virto .

Gartner, Magic Quadrant for Digital Commerce, Aditya Vasudevan, Ant Duffin, Mike Lowndes, Sandy Shen, Jason Daigler, Penny Gillespie, 3 novembre 2025

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, et MAGIC QUADRANT est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales. Ces marques sont utilisées ici avec autorisation. Tous droits réservés. Gartner ne soutient ou ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de choisir uniquement les fournisseurs les mieux notés ou classés. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, concernant cette étude, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

À propos de Virto Commerce

Virto Commerce est un leader mondial dans le domaine du commerce électronique B2B et des solutions de place de marché. Nous fournissons des solutions de commerce de niveau entreprise, entièrement composables , y compris Virto Marketplace et Virto Portal .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2704329/Virto_Commerce_Logo.jpg