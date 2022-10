Virtuální den otevřených dveří Čching-chua SIGS 2023 | Kde začíná vaše budoucnost

Účast na dni otevřených dveří je skvělou příležitostí, jak se seznámit s postgraduálními programy, které nabízíme. Podívejte se na informační schůzky našich fakult a získejte hlubší vhled do našich vynikajících programů. Jsme tu pro vás a naším cílem je poskytnout vám všechny informace, které by vás mohly zajímat, včetně toho, jak vám můžeme pomoci při budování vaší kariéry, jaký je studijní program, jaký druh poradenství a konzultací nabízíme a hlavně, jaké to je být studentem na Univerzitě Čching-chua.

Přidejte se k nám a zjistěte, kde začíná vaše budoucnost

ŠEN-ČEN, Čína, 28. října 2022 /PRNewswire/ -- Virtuální den otevřených dveří International Graduate School Univerzity Čching-chua v Šen-čenu (Čching-chua SIGS) 2023 se bude konat 29. října 2022.

Tsinghua Shenzhen International Graduate School (Tsinghua SIGS) Virtual Open Day 2023 will be held on October 29th, 2022.

Tato akce je organizována přijímacím oddělením SIGS a podporována přijímacími ústavy, divizemi a programy, včetně Ústavu materiálového výzkumu, Open FIESTA, Tsinghua-Berkeley Shenzhen Institute, Ústavu biofarmaceutického a zdravotnického inženýrství, Ústavu životního prostředí a ekologie, vodního inženýrství, stavebního inženýrství, počítačových věd a technologií, inženýrství velkých dat a umělé inteligence.

Účastníci budou mít možnost získat informace o výukových zdrojích, akademickém výzkumu, budoucím vývoji a mezinárodních vzdělávacích funkcích jednotlivých fakult. Na závěr budou pracovníci přijímacího oddělení pro postgraduální a magisterské studenty a akademické záležitosti diskutovat o požadavcích na přijetí a systému finanční pomoci a následovat budou otázky a odpovědi.

Těšíme se na vás na virtuálním dni otevřených dveří SIGS

Kdy: 29. října 2022

Prezentuje: Fakulta a zaměstnanci Čching-chua SIGS

Místo konání:

1. Zoom (ID: 867 1967 4943)

2. Sledujte účet WeChat „TsinghuaSIGS"

Informace o International Graduate School Univerzity Čching-chua v Šen-čenu (SIGS)

Čching-chua SIGS, která byla otevřena v březnu 2019, je výzkumná a postgraduální vzdělávací instituce univerzity Čching-chua nacházející se v jižní Číně. Na základě akademického dědictví Čching-chua a inovativních zdrojů Šen-čenu se naši studenti a vyučující věnují řešení globálních výzev prostřednictvím špičkového výzkumu a spolupráce. Připravujeme budoucí vedoucí osobnosti na globální výzvy. Naším posláním v Čching-chua SIGS je přetvářet postgraduální vzdělávání a výzkum a vývoj tak, aby lépe sloužily místnímu, národnímu, regionálnímu a globálnímu udržitelnému rozvoji. Zde vychováváme nové generace globálních lídrů, řešíme globální výzvy prostřednictvím mezinárodní spolupráce a usnadňujeme mezioborový výzkum a průmyslové partnerství.

Instituce Čching-chua SIGS vytvořila 6+1 tematických oblastí, které překonávají tradiční hranice mezi akademickými obory a podporují interdisciplinární výzkum a vzdělávání. Patří mezi ně materiálová věda, datová věda a informační technologie, biofarmaceutické a zdravotnické inženýrství, oceánské inženýrství, lidská prostředí budoucnosti, životní prostředí a ekologie a management inovací.

Čching-chua SIGS nabízí doktorské a magisterské programy pro zahraniční studenty. První kolo přijímacího řízení pro rok 2023 začíná 15. října 2022. Uchazeči mohou vyplnit online přihlášku na webových stránkách THU ( http://gradadmission.tsinghua.edu.cn ). Další informace o přihlášce naleznete v článku přijímací řízení na International Graduate School Univerzity Čching-chua v Šen-čenu 2023 (pro zahraniční studenty): https://www.sigs.tsinghua.edu.cn/en/2022/0929/c1402a58113/page.htm

Pokud chcete získat další informace o dni otevřených dveří nebo se chcete zeptat na přijímací řízení, kontaktujte přijímací oddělení Čching-chua SIGS nebo navštivte oficiální webové stránky Čching-chua SIGS.

Přijímací oddělení pro postgraduální a magisterské studenty

E-mail: [email protected]

Telefon: +86 755 26036110

Oficiální webové stránky Čching-chua SIGS

https://www.sigs.tsinghua.edu.cn/en/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1930912/Tsinghua_Shenzhen_International_Graduate_School__Tsinghua_SIGS__Virtual_Open_Day.jpg

SOURCE Tsinghua Shenzhen International Graduate School