Wirtualny Dzień Otwarty Tsinghua SIGS 2023 | Tam, gdzie zaczyna się przyszłość

Obecność na Dniu Otwartym to doskonała okazja, aby zorientować się w oferowanych przez nas programach studiów podyplomowych. Zapraszamy do udziału w sesjach informacyjnych prowadzonych przez poszczególne wydziały oraz do zapoznania się z ich wyjątkowymi programami. Chętnie udzielimy wszelkich informacji, m.in. jak pomagamy budować ścieżkę kariery, jak wygląda program nauczania, co oferujemy w zakresie poradnictwa i doradztwa, a przede wszystkim jak to jest być studentem w Tsinghua. Dołącz do nas i przekonaj się gdzie zaczyna się twoja przyszłość.

SHENZHEN, Chiny, 27 października 2022 r. /PRNewswire/ -- Wirtualny Dzień Otwarty Międzynarodowej Szkoły Wyższej Tsinghua Shenzhen (Tsinghua SIGS) 2023 odbędzie się w dniu 29 października 2022 r.

Organizatorami imprezy są Biuro Rekrutacyjne SIGS, przy wsparciu instytutów, wydziałów i programów, w tym Instytutu Badań Materiałowych, Open FIESTA, Instytutu Tsinghua-Berkeley Shenzhen, Instytutu Inżynierii Biofarmaceutycznej i Zdrowia, Instytutu Środowiska i Ekologii, Inżynierii Wodnej, Inżynierii Lądowej, Informatyki i Technologii, Inżynierii Big Data, Sztucznej Inteligencji.

Tsinghua Shenzhen International Graduate School (Tsinghua SIGS) Virtual Open Day 2023 will be held on October 29th, 2022.

Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania informacji na temat zasobów dydaktycznych, badań naukowych, przyszłego rozwoju i międzynarodowych właściwości edukacyjnych każdego wydziału. Na zakończenie Biuro Rekrutacji i Spraw Akademickich omówi wymagania dotyczące przyjęcia na studia i system pomocy finansowej, po czym odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi.

Do zobaczenia na Wirtualnym Dniu Otwartym SIGS

Kiedy: 29 października 2022 r.

Prezentacja przygotowana przez: Wydział i personel Tsinghua SIGS

Miejsce:

1. Zoom (ID: 867 1967 4943)

2. Zapraszamy do śledzenia konta WeChat „TsinghuaSIGS".

Międzynarodowa Szkoła Wyższa Tsinghua Shenzhen (SIGS)

Uczelnia Tsinghua (SIGS), która rozpoczęła działalność w marcu 2019 roku, jest instytucją badawczą i edukacyjną Uniwersytetu Tsinghua, położoną w południowych Chinach. Czerpiąc z akademickiego dziedzictwa Tsinghua i innowacyjnych zasobów Shenzhen, studenci i wykładowcy stawiają czoła ogólnoświatowym wyzwaniom poprzez nowatorskie badania i współpracę. Placówka kształci przyszłych liderów gotowych sprostać globalnym zmianom. Priorytetem Tsinghua SIGS jest zmiana kształcenie absolwentów oraz badania i rozwój, tak by lepiej służyły zrównoważonemu rozwojowi na poziomie lokalnym, krajowym, regionalnym i międzynarodowym. To tu wychowuje się kolejne pokolenia światowych liderów, stawia czoła światowym wyzwaniom poprzez współpracę międzynarodową, ułatwia badania interdyscyplinarne i współpracę przemysłową.

Uczelnia Tsinghua SIGS utworzyła 6+1 obszarów tematycznych, które przekraczają tradycyjne granice między dyscyplinami akademickimi i promują interdyscyplinarne badania i naukę. Należą do nich materiałoznawstwo, analiza danych i technologie informacyjne, inżynieria biofarmaceutyczna i zdrowotna, oceanotechnika, przyszłościowe siedliska ludzkie, środowisko i ekologia oraz zarządzanie innowacjami.

Tsinghua SIGS realizuje programy doktoranckie i magisterskie dla studentów międzynarodowych. Pierwsza tura zgłoszeń na studia międzynarodowe na rok 2023 rozpoczyna się 15 października 2022 roku. Kandydaci proszeni są o wypełnienie wniosku online na stronie internetowej THU ( http://gradadmission.tsinghua.edu.cn ). Więcej informacji na temat składania wniosków można znaleźć w dokumencie Przyjęcie do Międzynarodowej Szkoły Wyższej Tsinghua Shenzhen na rok 2023 (dla studentów międzynarodowych): https://www.sigs.tsinghua.edu.cn/en/2022/0929/c1402a58113/page.htm

Aby dowiedzieć się więcej o Dniu Otwartym i uzyskać informacje dotyczące przyjęcia, prosimy o kontakt z Biurem przyjęć na studia Tsinghua SIGS lub odwiedzenie strony internetowej Tsinghua SIGS.

Strona internetowa Tsinghua SIGS

https://www.sigs.tsinghua.edu.cn/en/

