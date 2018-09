Visa en General Motors worden medesponsor Hackathon op de AutoMobility LA van 2018

Brancheleiders komen samen om de weg opnieuw te ontdekken door middel van verbonden voertuigen en commercie

LOS ANGELES, 4 september 2018 /PRNewswire/ -- De Automobility LA van de Los Angeles Auto Show kondigde aan dat Visa and General Motors (GM) voor de eerste keer medesponsor zullen zijn van de hackathon op de AutoMobility LA, die plaatsvindt van 25-26 november 2018 in het Los Angeles Convention Center. Zowel Visa als GM richten zich op het verminderen van verkeeropstopping, uitstoot en op het creëren van betalingsoplossingen in de auto, en zij zien de hackathon op AutoMobility LA als een mogelijkheid voor deelnemers om oplossingen te verkennen die de algehele rijervaring zullen verbeteren.

Met de ontwikkeling van de toekomst van het vervoer zal Visa gebruik maken van de hackathon op de Automobility LA, als kans voor deelnemers om nieuwe betalingsoplossingen in de auto te ontdekken, die de algehele rijervaring kunnen verbeteren. Als wereldleider in digitale betalingen gelooft Visa dat eenvoudige en veilige betalingen in het voertuig een cruciaal onderdeel zijn van de 'verbonden voertuig'-transformatie.

"Met meer dan 135 miljoen forensen in de VS per dag stimuleert Visa betalingsoplossingen in de auto die veilig en eenvoudig zijn, en die het gemak van de chauffeur benadrukken", zei Olabisi Boyle, Senior Director, Connected (IoT) Platforms. "De huidige vooruitgang in de digitale technologie stimuleert de wijze waarop de commercie in de auto zich zal ontwikkelen, en door middel van deze hackathon kunnen ontwikkelaars data- en betalingstechnologie benutten voor een intuïtievere en meer gepersonaliseerde generatie betalingservaringen in de auto zelf."

GM loopt voorop in voertuigconnectiviteit, met meer dan negen miljoen auto's, vrachtwagens en crossovers met ingebouwde 4GLTE wifi op de weg in de Verenigde Staten. Connectiviteit zal een significante rol spelen om het bedrijf haar visie te helpen bereiken van een wereld zonder botsingen, uitstoot of verkeersopstoppingen.

"General Motors en Visa delen een doel om de wereld rond de rijervaring te vereenvoudigen - een gebied dat rijp is voor innovatie en vol potentieel, zodat chauffeurs, passagiers, voetgangers, stadsplanners, verkopers en anderen hiermee hun voordeel kunnen doen", zei Charles Thomas, Chief Data and Analytics Officer van GM. "Wij menen dat een enorme waarde kan worden ontgrendeld door data-optimalisering en het stimuleren van analytics, en de hackathon bij AutoMobility LA zal een geweldig manier zijn om nieuw talent, expertise en kennis in te zetten op vraagstukken die voor miljoenen mensen een verschil kunnen maken."

"Wij kijken uit naar GM en Visa als medesponsoren voor de hackathon van dit jaar, en menen dat deze unieke relatie innovatieve en getalenteerde ontwerpers binnen zal halen, die oplossingen willen aandragen voor een betere rijervaring", zei Lisa Kaz, President en CEO van de LA Auto Show en AutoMobility LA. "Dit is het tweede jaar waarin we de Hackathon volledig in bezit hebben en het feit dat we deze blue-chipmerken in huis hebben laat nogmaals onze inzet zien om voorop te lopen in deze nieuwe periode van mobiliteit."

Registratie voor de Hackathon van 2018 op de AutoMobility LA zal dit najaar openen.

Ga voor meer informatie over AutoMobility LA, om te registreren voor kaarten of voor meer informatie over de Hackathon naar: AutoMobilityLA.com.

Om te luisteren naar de congrespanels, interviews en informele besprekingen, downloadt u de AutoMobility LA-podcast, door Tim Stevens van CNET: https://itunes.apple.com/us/podcast/automobility-la/id1381587632?mt=2.

Over de Los Angeles Auto Show en AutoMobility LA

De Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) werd opgericht in 1907 en is ieder jaar de eerste grote Noord-Amerikaanse autoshow. In 2016 gingen de Press & Trade Days van de show samen met de Connected Car Expo (CCE), om samen AutoMobility LA™ te worden, de eerste handelsshow waarin de technologische branche en de autobranche samen komen om nieuwe producten en technologieën te lanceren, en de meest urgente kwesties voor de toekomst van transport en mobiliteit te bespreken. AutoMobility LA 2018 vindt plaats in het Los Angeles Convention Center van 26-29 november, met tussentijdse introducties van nieuwe voertuigen van producenten. LA Auto Show 2018 is geopend voor het publiek van 30 november tot 9 december. Bij AutoMobility LA doet de nieuwe autobranche zaken, onthullen zij grensverleggende nieuwe producten en doen zij strategische aankondigingen voor de internationale media en brancheprofessionals uit de hele wereld. LA Auto Show wordt ondersteund door de Greater L.A. New Car Dealer Association en wordt uitgevoerd door ANSA Productions. Volg voor het laatste shownieuws en informatie de LA Auto Show op Twitter, Facebook of Instagram en schrijf u in voor nieuw op http://www.laautoshow.com/. Ga voor meer informatie over AutoMobility LA naar https://www.automobilityla.com/ en volg AutoMobility LA op Twitter, Facebook of Instagram. Luister naar voorgaande panels, interviews en toespraken op de nieuwe podcast van AutoMobility LA via https://automobilityla.com/podcast/.

Over General Motors Co.

General Motors Co., haar dochterondernemingen en joint ventures produceren en verkopen voertuigen onder de merken Chevrolet, Cadillac, Baojun, Buick, GMC, Holden, Jiefang en Wuling. GM heeft leidinggevende posities in enkele van de belangrijkste automarkten ter wereld en zet zich in om leiding te geven aan de toekomst van persoonlijke mobiliteit. Ga voor meer informatie over het bedrijf en haar dochterondernemingen, waaronder OnStar, een wereldleider in veiligheid, beveiliging en informatiedienstverlening voor voertuigen naar http://www.gm.com.

Over Visa

Visa Inc. is wereldleider op het gebied van digitale betalingen. Onze missie is het verbinden van de wereld door middel van de meest innovatieve, betrouwbare en veilige betalingsnetwerken - waardoor individuen, bedrijven en economieën kunnen floreren. Ons geavanceerde wereldwijde verwerkingsnetwerk, VisaNet, zorgt wereldwijd voor veilige en betrouwbare betalingen en is in staat meer dan 65.000 transacties per seconde te verwerken. De onophoudelijke focus van het bedrijf op innovatie is een katalysator voor snelle groei van 'verbonden' commercie op ieder apparaat, en vormt een drijvende kracht achter de droom van een toekomst zonder contante betalingen voor iedereen, overal. De wereld verandert, van analoog naar digitaal, en Visa zet ons merk, onze producten en mensen, ons netwerk en onze schaal in om de toekomst van de commercie opnieuw vorm te geven. Ga voor meer informatie naar usa.visa.com/aboutvisa en @VisaNews.

