Visa et General Motors co-sponsoriseront l'Hackathon 2018 lors de l'AutoMobility LA

LOS ANGELES, 4 septembre 2018 /PRNewswire/ -- L'AutoMobility LAdu Los Angeles Auto Show a annoncé aujourd'hui que Visa et General Motors (GM) co-sponsoriseraient pour la première fois l'hackathon de l'AutoMobility LA, qui aura lieu les 25 et 26 novembre 2018 au Los Angeles Convention Center. Focalisées sur la réduction des embouteillages et des émissions, ainsi que sur la création de solutions de paiement embarquées, Visa et GM considèrent l'hackathon de l'AutoMobility LA comme une opportunité pour les participants d'explorer des solutions qui amélioreront l'expérience de conduite globale.

À l'heure où le futur des transports évolue, Visa exploitera l'hackathon de l'AutoMobility LA comme une opportunité permettant aux participants d'explorer les nouvelles solutions de paiement embarquées, susceptibles d'améliorer l'expérience de conduite globale. En tant que leader des paiements numériques, Visa considère que des paiements embarqués simples et sécurisés constituent un aspect crucial de la transformation des véhicules connectés.

« Avec plus de 135 millions d'usagers aux États-Unis chaque jour, Visa promeut des solutions de paiement embarquées qui sont sécurisées et simples, et qui placent l'accent sur la souplesse pour les conducteurs », a déclaré Olabisi Boyle, directrice principale des plateformes connectées (IoT). « Les progrès d'aujourd'hui en matière de technologies numériques façonnent la manière dont le commerce embarqué évoluera, et grâce à cet hackathon, les développeurs peuvent tirer parti des technologies de données et de paiement pour créer une génération plus intuitive et plus personnalisée d'expériences de paiement embarquées. »

GM est le leader de la connectivité des véhicules, et compte plus de neuf millions d'automobiles, de camions et de crossovers d'ores et déjà sur les routes aux États-Unis dotés du Wi-Fi 4GLTE intégré. La connectivité jouera un rôle significatif pour aider la société à concrétiser sa vision d'un monde sans accidents, sans émissions et sans embouteillages.

« General Motors et Visa partagent l'objectif consistant à simplifier et à améliorer le monde autour de l'expérience de conduite - un domaine réceptif à l'innovation et empli de potentiel pour bénéficier aux conducteurs, aux passagers, aux piétons, aux urbanistes, aux commerçants, et à bien d'autres acteurs », a déclaré Charles Thomas, directeur des données et des analyses chez GM. « Nous pensons qu'une incroyable valeur peut être libérée grâce à l'optimisation des données et aux analyses avancées, et l'hackathon de l'AutoMobility LA sera un moyen formidable de faire travailler de nouveaux talents, de nouvelles expertises et de nouvelles connaissances sur des défis susceptibles de faire la différence pour plusieurs millions de personnes. »

« Nous sommes ravis de voir GM et Visa co-sponsoriser l'hackathon de cette année, et nous pensons que ce partenariat unique attirera des développeurs innovants et talentueux, qui souhaitent créer des solutions pour offrir une meilleure expérience de conduite », a déclaré Lisa Kaz, PDG du LA Auto Show et de l'AutoMobility LA. « C'est la deuxième année que nous nous approprions pleinement l'Hackathon, et le fait de compter sur ces marques remarquables constitue un nouvel exemple de notre engagement continu consistant à nous inscrire au premier plan de la nouvelle ère de la mobilité. »

Les inscriptions à l'Hackathon 2018 de l'AutoMobility LA ouvriront cet automne.

Pour obtenir plus d'informations sur l'AutoMobility LA, pour obtenir un laissez-passer, ou pour en savoir plus sur l'Hackathon, rendez-vous : AutoMobilityLA.com.

Pour écouter les tables-rondes, les entrevues et les conversations informelles de la conférence, téléchargez et connectez-vous au podcast de l'AutoMobility LA hébergé par Tim Stevens de CNET : https://itunes.apple.com/us/podcast/automobility-la/id1381587632?mt=2.

À propos du Los Angeles Auto Show et de l'AutoMobility LA

Créé en 1907, le Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) est le premier grand salon nord-américain de l'automobile de la saison chaque année. En 2016, l'événement du salon Press & Trade Days a fusionné avec l'événement Connected Car Expo (CCE) pour devenir l'AutoMobility LA™, premier salon de l'industrie à faire converger les secteurs des technologies et de l'automobile afin de lancer de nouveaux produits et de nouvelles technologies, ainsi que de discuter des problématiques les plus pressantes relatives à l'avenir des transports et de la mobilité. L'AutoMobility LA 2018 aura lieu au Los Angeles Convention Center du 26 au 29 novembre, étant prévu que s'entremêlent plusieurs lancements de véhicules par les constructeurs. Le LA Auto Show 2018 sera ouvert au public du 30 novembre au 9 décembre. L'AutoMobility LA est le lieu où le nouveau secteur automobile concrétise des affaires, dévoile de nouveaux produits révolutionnaires, et formule des annonces stratégiques devant les médias et les professionnels du secteur du monde entier. Le LA Auto Show est soutenu par la New Car Dealer Association de l'agglomération de Los Angeles, et géré par ANSA Productions. Pour recevoir les toutes dernières actualités et informations sur le salon, suivez le LA Auto Show sur Twitter, Facebook ou Instagram et inscrivez-vous pour recevoir des alertes au lien http://www.laautoshow.com/. Pour en savoir plus sur l'AutoMobility LA, rendez-vous sur https://www.automobilityla.com/, et suivi l'AutoMobility LA sur Twitter, Facebook ou Instagram. Écoutez les précédentes tables-rondes, entrevues et conférences sur le nouveau podcast de l'AutoMobility LA à l'adresse https://automobilityla.com/podcast/.

À propos de General Motors Co.

General Motors Co., ses filiales et entités en coentreprise produisent et commercialisent des véhicules sous les marques Chevrolet, Cadillac, Baojun, Buick, GMC, Holden, Jiefang et Wuling. GM occupe une position de premier plan sur un grand nombre des marchés automobiles les plus importants au monde, et entend prendre la tête du futur de la mobilité personnelle. D'autres informations sur la société et ses filiales, y compris OnStar, un leader mondial en services de d'informations, de protection et de sécurité des véhicules, sont disponibles sur http://www.gm.com.

À propos de Visa

Visa Inc. est le leader mondial des paiements numériques. Notre mission consiste à relier le monde grâce au réseau de paiement le plus innovant, le plus fiable et le plus sûr, en permettant aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. VisaNet, notre réseau de traitement global de pointe, fournit des paiements sécurisés et fiables dans le monde entier, tout en étant capable de gérer plus de 65 000 messages de transaction par seconde. La focalisation incessante de la société sur l'innovation constitue un catalyseur pour la croissance rapide du commerce connecté sur tout type d'appareil, ainsi qu'une force motrice derrière le rêve d'un avenir sans espèces, pour tous, et partout. À l'heure où le monde évolue de l'analogique vers le numérique, Visa met à disposition sa marque, ses produits, ses employés, son réseau et son envergure pour remodeler l'avenir du commerce. Pour en savoir plus, rendez-vous sur usa.visa.com/aboutvisa et @VisaNews.

