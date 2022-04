Visa et PopID forment un partenariat pour lancer les paiements par vérification faciale au Moyen-Orient

Les premiers opérateurs à accueillir PopPay (la solution de paiement biométrique faciale de PopID) sur le marché seront Costa Coffee, MMI et la chaîne d'épicerie Géant, en plus de Cove Beach au Caesars Palace Dubai et de Coca-Cola Arena Dubai, qui appartiennent tous deux au portefeuille de Dubai Holding, la société d'investissement mondiale diversifiée basée à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

En plus de sélectionner des entreprises physiques de Dubai Holding qui adoptent PopPay comme nouvelle façon d'accepter les paiements, PopID a récemment signé un accord avec Dubai Holding pour établir prochainement une coentreprise qui soutiendra le déploiement de PopPay dans les régions CEE et MENA.

Au cours de la phase initiale du partenariat, Dubai Holding déploiera PopPay sur certains de ses actifs dans ses principales destinations et attractions, qui sera suivie par l'adoption de la technologie de paiement dans l'écosystème plus large de Dubai Holding et par l'intermédiaire de partenaires dans les régions CEE et MENA.

Selon l' Economist Intelligence Unit , 85 % des dirigeants pensent que la biométrie sera utilisée pour authentifier la grande majorité des paiements au cours des dix prochaines années. « Les paiements biométriques faciaux sont à l'avant-garde de l'innovation en matière de paiements, offrant aux titulaires de carte un moyen rapide, transparent et surtout sécurisé de s'authentifier et d'effectuer un paiement », a déclaré Akshay Chopra, responsable de l'innovation et de la conception chez Visa CEMEA. « Dans l'ensemble de notre réseau de partenaires, nous avons constaté un intérêt accru pour la création conjointe de nouvelles opportunités de paiement facial et biométrique. Grâce à ce partenariat avec PopPay, nous souhaitons aider nos clients à déployer des capacités de paiement biométrique plus rapidement et avec plus de succès. »

Dans le cadre de l'alliance avec Visa, les banques émettrices seront invitées à rejoindre la plateforme et à donner à leurs clients la possibilité de lier leurs données biométriques faciales à leurs cartes de débit ou de crédit pour effectuer des paiements ; et les banques acquéreuses se verront offrir la possibilité de distribuer les terminaux de paiement facial exclusifs de PopID aux entreprises physiques. « Nous nous attendons à ce que le paiement facial devienne la norme mondiale pour les paiements, et nous sommes déterminés à faire de PopPay la marque grand public utilisée et plébiscitée par les consommateurs du monde entier », a déclaré John Miller, PDG de PopID.

Tout au long de 2022, la plateforme cherchera à s'étendre davantage dans la région du Moyen-Orient en s'associant à des commerçants clés pour offrir cette technologie de paiement de pointe aux consommateurs. Ce deuxième déploiement international fait suite au lancement de PopPay Japan par le biais d'une coentreprise avec une filiale de SoftBank Corp.

À propos de PopID

PopID fournit une plateforme fiable et sécurisée qui permet aux entreprises d'offrir à leurs clients et à leurs employés la possibilité d'authentifier leur identité à l'aide d'une vérification faciale avancée.

À propos de Visa

Visa Inc. (NYSE: V) est le leader mondial des paiements numériques. Notre mission est de connecter le monde grâce au réseau de paiement le plus innovant, fiable et sécurisé, permettant aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Notre réseau de traitement mondial avancé, VisaNet, permet des paiements fiables et sécurisés partout dans le monde et est capable de traiter plus de 65 000 messages de transaction par seconde. L'attention constante de l'entreprise sur l'innovation est un catalyseur de croissance rapide pour le commerce connecté sur n'importe quel appareil, et une force motrice derrière le rêve d'un avenir sans numéraire pour tous, partout. Alors que le monde passe de l'analogique au numérique, Visa mobilise sa marque, ses produits, ses équipes, son réseau et sa taille pour redéfinir l'avenir du commerce. Pour en savoir plus, consultez À propos de Visa et @VisaNews .

À propos de Dubai Holding

Dubai Holding est une société d'investissement mondiale diversifiée qui exerce ses activités dans plus de 13 pays et emploie plus de 20 000 personnes. Créée en 2004, Dubai Holding touche la vie de millions de résidents et de visiteurs de Dubaï grâce à son vaste portefeuille de plus de 130 milliards AED d'actifs qui soutiennent la diversification et la croissance durable de l'économie de Dubaï dans 10 secteurs clés : immobilier, hôtellerie, loisirs et divertissement, médias, TIC, design, éducation, vente au détail, fabrication, logistique et science.

