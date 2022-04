Visa und PopID schließen sich zur Einführung von Zahlungen per Gesichtsüberprüfung im Nahen Osten zusammen

Zusätzlich zu ausgewählten stationären Unternehmen der Dubai Holding, die PopPay als neue Möglichkeit zur Annahme von Zahlungen einführen, hat PopID kürzlich eine Vereinbarung mit Dubai Holding unterzeichnet, um demnächst ein Joint Venture zu gründen, das die Einführung von PopPay in den Regionen MOE und MENA unterstützen wird.

In der Anfangsphase der Partnerschaft wird die Dubai Holding PopPay in einigen ihrer Anlagen an ihren führenden Reisezielen und Attraktionen einsetzen. Im Anschluss daran wird die Zahlungstechnologie im gesamten Ökosystem der Dubai Holding und durch Partner in der MOE- und MENA-Region eingeführt.

Laut der Economist Intelligence Unit gehen 85 % der Führungskräfte davon aus, dass Biometrie in den nächsten zehn Jahren zur Authentifizierung der überwiegenden Mehrheit der Zahlungen verwendet wird. „Zahlungen per biometrischer Gesichtserkennung stehen bei den Zahlungsinnovationen an vorderster Front und bieten den Karteninhabern eine schnelle, nahtlose und vor allem sichere Möglichkeit, sich zu authentifizieren und Zahlungen vorzunehmen", erklärte Akshay Chopra, Leiter Innovation und Design bei Visa CEMEA. „In unserem gesamten Partnernetzwerk können wir ein erhöhtes Interesse an der gemeinsamen Entwicklung neuer Gesichts- und Biometrie-Zahlungen feststellen. Durch die Partnerschaft mit PopPay möchten wir unseren Kunden dabei helfen, schneller und erfolgreicher biometrische Zahlungsfunktionen einzuführen."

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Visa werden ausstellende Banken dazu eingeladen, sich der Plattform anzuschließen und ihren Kunden die Möglichkeit zu geben, ihre Gesichtsbiometrie mit ihren Debit- oder Kreditkarten zu verknüpfen, um Zahlungen durchzuführen. Akquirierenden Banken wird die Möglichkeit gegeben, die proprietären „Face-Pay"-Terminals von PopID an stationäre Unternehmen zu vertreiben. „Wir gehen davon aus, dass das Bezahlen per Gesichtserkennung zum weltweiten Standard für Zahlungen wird, und wir sind entschlossen, PopPay zu der Verbrauchermarke zu machen, die von Menschen auf der ganzen Welt verwendet wird und der sie vertrauen", so John Miller, CEO von PopID.

Im Laufe des Jahres 2022 wird die Plattform in der gesamten Region des Nahen Ostens durch die Partnerschaft mit wichtigen Händlern versuchen, den Verbrauchern die führende Zahlungstechnologie zur Verfügung zu stellen. Dieser zweite internationale Einsatz folgt auf die Einführung von PopPay Japan über ein Joint Venture mit einer Tochtergesellschaft der SoftBank Corp.

Informationen zu PopID

PopID bietet eine vertrauenswürdige und sichere Plattform, mit der Unternehmen ihren Kunden und Mitarbeitern die Möglichkeit geben können, ihre Identität mithilfe einer erweiterten Gesichtsprüfung zu authentifizieren.

Informationen zu Visa

Visa Inc. (NYSE: TEMN) ist der weltweit führende Anbieter von digitalen Zahlungen. Unser Ziel ist es, die Welt durch das innovativste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden – und sowohl Einzelpersonen als auch Unternehmen sowie ganzen Volkswirtschaften zum Erfolg zu verhelfen. Unser fortschrittliches globales Verarbeitungsnetzwerk VisaNet bietet weltweit sichere und zuverlässige Zahlungen und kann mehr als 65.000 Zahlungsverkehrsnachrichten pro Sekunde verarbeiten. Der unermüdliche Fokus des Unternehmens auf Innovation ist ein Katalysator für das schnelle Wachstum des vernetzten Handels über jede Art von Gerät und eine treibende Kraft hinter dem Traum von einer bargeldlosen Zukunft für alle und von überall. Während die Welt von analog auf digital umstellt, setzt Visa seine Marke, Produkte, Mitarbeiter, sein Netzwerk und seine Größe ein, um die Zukunft des Handels neu zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie unter About Visa und @VisaNews .

Informationen zur Dubai Holding

Die Dubai Holding ist eine diversifizierte, weltweit tätige Investmentgesellschaft, die in über 13 Ländern tätig ist und mehr als 20.000 Mitarbeiter beschäftigt. Die 2004 gegründete Dubai Holding berührt das Leben von Millionen von Einwohnern und Besuchern Dubais durch ihr umfangreiches Portfolio von Vermögenswerten im Wert von über 130 Mrd. AED, die die Diversifizierung und das nachhaltige Wachstum der Wirtschaft Dubais in 10 Schlüsselsektoren unterstützen: Immobilien, Gastgewerbe, Freizeit und Unterhaltung, Medien, IKT, Design, Bildung, Einzelhandel, Produktion und Logistik sowie Wissenschaft.

