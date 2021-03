Visage lève une série A de 7 millions de dollars dirigée par First Analysis pour rationaliser la recherche de candidats pour les grandes entreprises

Une plateforme de recrutement de premier plan alimentée par l'IA, qui combine l'intelligence humaine et artificielle pour trouver rapidement et efficacement les meilleurs talents.

SAN FRANCISCO, 18 mars 2021 /PRNewswire/ -- Visage , une plateforme collaborative de recherche de candidats, a annoncé aujourd'hui qu'elle a levé un investissement de série A de 7 millions de dollars dirigé par First Analysis avec la participation des investisseurs existants Urban Innovation, LLC et NewFund Capital. Cet investissement porte à 10,7 millions de dollars le montant total levé depuis la création en 2016.

La société prévoit d'utiliser ces nouveaux fonds pour développer son système de crowdsourcing à base d'IA et d'humains et pour développer sa nouvelle solution Platform qui permet aux équipes d'augmenter leur productivité, d'automatiser l'engagement des candidats et de s'intégrer aux systèmes de suivi des candidats existants.

« Nous avons atteint un point charnière dans les avancées technologiques où nous ne devons plus passer notre temps à parcourir l'Internet et à rechercher des profils de candidats pendant des heures », a déclaré Joss Leufrancois, cofondateur et PDG de Visage. » Chez Visage, nous formons intelligemment nos systèmes pour rechercher et trouver ces profils. La combinaison de l'IA et d'une équipe mondiale de sourcers humains proposée par Visage permet aux recruteurs de gagner du temps et de l'argent, ce qui augmente l'efficacité et laisse plus de temps pour le côté humain du recrutement. »

La liste impressionnante des entreprises clientes de Visage comprend des marques connues comme IBM, Cielo Talent, Siemens et Siemens Energy. Siemens Energy a réalisé que son équipe d'acquisition de talents (TA) avait besoin d'un soutien supplémentaire pour trouver des candidats passifs de haut niveau pour des rôles critiques et a demandé l'aide de Visage. « Nous avions besoin de compléter notre équipe existante par un soutien expérimenté pour nous aider à trouver une réserve de candidats qualifiés et diversifiés et à les faire progresser dans notre processus », a ajouté Mike Brown, responsable mondial de l'assistance technique chez Siemens Energy. L'automatisation du sourcing et du marketing de Visage nous a facilité la tâche, ainsi que l'intégration complète avec notre système ATS afin que nous puissions suivre les candidats jusqu'à l'embauche. »

Selon une étude de recrutement imprimée dans le rapport sur les tendances 2019 de Deloitte, « seuls 12 % des répondants ont déclaré disposer d'une technologie de sourcing solide ». Le directeur général de First Analysis, Corey Greendale, qui rejoint le conseil d'administration de Visage, a expliqué : « Visage a créé un outil qui s'attaque directement à ce problème en fournissant une technologie de sourcing qui fonctionne directement avec les besoins d'une équipe de recrutement. Lorsque les équipes ont besoin de profils de candidats de haute qualité rapidement, nous livrons un lot à examiner en quelques heures. Si une équipe préfère effectuer le sourcing de manière indépendante, les outils d'intelligence artificielle de Visage permettent d'extraire les informations de contact clés et d'automatiser instantanément le processus de sensibilisation. »

Outre les produits de base de Visage, la société a également développé une solution de sourcing diversifié à grande échelle qui permet aux entreprises clientes de s'approvisionner en fonction de leurs besoins de recrutement personnalisés. Visage reconnaît le besoin croissant des employeurs de promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion sur le lieu de travail et a créé une Diversity Academy à laquelle des centaines de sourcers Visage du monde entier sont tenus de participer. Ce groupe d'élite de sourcers certifiés travaille en étroite collaboration avec les équipes internes des entreprises pour qualifier les candidats en utilisant leurs compétences en matière de formation aux préjugés inconscients.

À propos de Visage

Visage.jobs automatise la découverte et l'engagement des candidats tout en permettant aux équipes d'accroître leur productivité en créant des filières de candidats prévisibles, en augmentant l'efficacité du recrutement et en simplifiant la gestion du travail en équipe. Grâce à l'IA et à ses capacités de sourcing humain, Visage est capable d'identifier les compétences et l'expérience les plus pertinentes et de fournir de grands lots de candidats de haute qualité qui peuvent être déplacés dans le pipeline grâce à des outils d'engagement automatisés qui s'intègrent entièrement aux principaux systèmes ATS.

Actuellement, des entreprises mondiales comme Siemens, Nielsen, Cielo Talent et KPMG lui font confiance et l'utilisent. Suivez-nous sur LinkedIn et Facebook , ou apprenez-en davantage sur visage.jobs .

À propos de First Analysis

First Analysis est un important investisseur en capital-risque. Il possède l'un des plus longs palmarès en matière de capital-risque, ayant investi plus de 800 millions de dollars dans de multiples fonds très diversifiés au cours de quatre décennies. First Analysis investit principalement en Amérique du Nord et se concentre sur ses secteurs d'expertise : technologie/SaaS, soins de santé et technologie environnementale. Elle aide les entreprises établies à devenir des leaders rentables sur de grands marchés, en finançant des plans de croissance et en travaillant en étroite collaboration avec la direction dans des domaines tels que la stratégie, le recrutement, les ventes, le marketing et le développement de l'entreprise. Son approche flexible vise à investir de 3 à 10 millions de dollars en tant qu'investisseur principal ou en tant que partenaire d'un syndicat, apportant ainsi une perspective précieuse.

Contact pour les médias :

Vice-président du marketing

Michelle Dong

[email protected]

Related Links

https://www.visage.jobs/



SOURCE Visage