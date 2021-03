-Visage recauda 7 millones de dólares de Serie A liderado First Analysis para agilizar el abastecimiento de candidatos para empleadores de grandes empresas

Una plataforma de reclutamiento líder impulsada por la IA que combina inteligencia humana y artificial para obtener rápida y eficazmente el mejor talento.

SAN FRANCISCO, 18 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Visage , Una plataforma de abastecimiento de candidatos colaborativa, anunció hoy que ha recaudado una inversión de 7 millones de dólares de Serie A liderada por First Analysis con la participación de los inversores existentes Urban Innovation, LLC y NewFund Capital. La inversión eleva el importe total recaudado desde su creación en 2016 a 10,7 millones de dólares.

La compañía planea utilizar los nuevos fondos para expandir su sistema de crowdsourcing de IA y humana y desarrollar su nueva solución de plataforma que permite a los equipos aumentar la productividad, automatizar la participación de los candidatos e integrarse con los sistemas de seguimiento de solicitantes existentes.

"Hemos llegado a un punto crucial en los avances tecnológicos donde ya no tenemos que pasar nuestro tiempo recorriendo internet y obteniendo perfiles de candidatos durante horas", dijo Joss Leufrancois, cofundador y consejero delegado de Visage". En Visage, entrenamos inteligentemente nuestros sistemas para buscar y encontrar estos perfiles. La combinación de IA de Visage y un equipo global de fuentes humanas permite a los reclutadores ahorrar tiempo y dinero, aumentando la eficiencia y dejando más tiempo para el lado humano del reclutamiento."

La impresionante lista de clientes empresariales de Visage incluye marcas conocidas como IBM, Cielo Talent, Siemens y Siemens Energy. Siemens Energy se dio cuenta de que su equipo de adquisición de talento (TA) necesita apoyo adicional para obtener candidatos pasivos de alta calidad para roles críticos y buscó ayuda en Visage. "Necesitábamos complementar nuestro equipo existente con un apoyo experimentado para ayudarnos a encontrar un grupo de candidatos cualificados y diversos y desplazarlos a través de nuestro proceso", dijo Mike Brown, Director Global de TA de Siemens Energy. "La automatización de abastecimiento y marketing de Visage nos facilitó hacer esto junto con la integración completa con nuestro sistema ATS para que pudiéramos rastrear a los candidatos a lo largo de la contratación."

Según un estudio de reclutamiento publicado en el informe de tendencias de Deloitte 2019, "sólo el 12% de los encuestados informó tener una fuerte tecnología de abastecimiento". El Director General de First Analysis Corey Greendale, quien se une a la junta directiva de Visage, explicó: "Visage ha creado una herramienta que aborda este problema de frente proporcionando una tecnología de abastecimiento que funciona directamente con las necesidades de un equipo de reclutamiento. Cuando los equipos necesitan perfiles de candidatos de alta calidad rápidamente, entregamos un lote para su revisión en cuestión de horas. Si un equipo prefiere hacer el abastecimiento de forma independiente, las herramientas de inteligencia artificial de Visage ayudan a extraer información de contacto clave y automatizar el proceso de divulgación al instante."

Junto con los productos principales de Visage, la compañía también ha desarrollado una solución de abastecimiento de diversidad a gran escala que permite a los clientes empresariales obtener información basada en sus necesidades de contratación personalizadas. Visage reconoce la creciente necesidad de los empleadores de promover la diversidad, la equidad y la inclusión en el lugar de trabajo y ha creado una Academia de Diversidad a la que cientos de fuentes de Visage de todo el mundo están obligados a asistir. Este grupo de élite de fuentes certificadas trabaja en estrecha colaboración con los equipos internos de las empresas para calificar a los candidatos utilizando sus habilidades en la formación parcial inconsciente.

Visage.jobs automatiza el descubrimiento y la participación de los candidatos al tiempo que permite a los equipos aumentar la productividad mediante la creación de canalizaciones candidatas predecibles, el aumento de la eficiencia de la contratación y la simplificación de la gestión del trabajo basada en equipos. Con capacidades de IA y abastecimiento con tecnología humana, Visage es capaz de identificar las habilidades y experiencia más relevantes y ofrecer grandes lotes de candidatos de alta calidad que se pueden mover a través de la cartera con herramientas de compromiso automatizadas que se integran completamente con los mejores sistemas ATS.

Actualmente es de confianza y utilizado por empresas globales como Siemens, Nielsen, Cielo Talent y KPMG. Síganos en LinkedIn y Facebook , o visite visage.jobs .

First Analysis es un inversor líder en capital de riesgo. Tiene uno de los registros más largos en capital de riesgo, habiendo invertido más de 800 millones de dólares en múltiples fondos altamente diversificados a lo largo de cuatro décadas. First Analysis invierte principalmente en Norteamérica con un enfoque en sus sectores de especialización: tecnología/SaaS, salud y tecnología ambiental. Ayuda a las empresas establecidas a convertirse en líderes rentables en grandes mercados, financiando planes de crecimiento y trabajando estrechamente con la administración en áreas como estrategia, reclutamiento, ventas y marketing y desarrollo corporativo. Su enfoque flexible apunta a invertir entre 3 y 10 millones de dólares como inversor principal o como socio del sindicato aportando una perspectiva valiosa.

