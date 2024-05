Vision Mortgage Group ofrece un programa de préstamo con pago inicial del 1 % para compradores de vivienda por primera vez

Prestamistas dedicados a ofrecer Soporte bilingüe y financiamiento innovador a comunidades desatendidas

PORTLAND, Oregón, 14 de mayo de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Vision Mortgage Group anuncia Legacy Builder, un programa de préstamos patentado para compradores de vivienda por primera vez que ofrece un pago inicial del 1 % y un 2 % de asistencia para el pago inicial.

"Ser propietario de vivienda se trata de ayudar a las familias a construir un legado y riqueza, pero la mayoría de las personas no tienen el dinero para un pago inicial", dice Mark Charlton, presidente de Vision Mortgage Group. "Con Legacy Builder, estamos brindando a las comunidades desatendidas asistencia para el pago inicial, términos hipotecarios flexibles y otros beneficios que no obtendrán con los préstamos convencionales para que la propiedad de la vivienda sea más accesible que nunca".

Abordar los desafíos de la propiedad de la vivienda con asistencia para el pago inicial

Comprar una casa normalmente requiere una inversión inicial significativa. Según una investigación basada en los datos de la Asociación Nacional de Agentes de Bienes Raíces (NAR, por sus siglas en inglés), los pagos iniciales medios oscilan entre $ 33,150 y $ 134,850, suponiendo un pago inicial del 15 %. Mientras tanto, el pago inicial promedio para la mayoría de los préstamos hipotecarios cae entre el 3,5 y el 20 % del precio de compra de una casa.

Legacy Builder aborda los desafíos del pago inicial que a menudo impiden que las comunidades desatendidas compren casas. Los compradores de vivienda de primera generación calificados por primera vez reciben un pago inicial del 1 % y un 2 % de asistencia para el pago inicial de la subvención y no tienen que pagar la subvención del 2 %. Además, los compradores pueden comprar casas de todos los tamaños, en cualquier lugar que elijan.

"El mercado inmobiliario fluctúa constantemente: si está esperando que bajen los precios de las viviendas o las tasas hipotecarias, puede perder la oportunidad de comprar la casa de sus sueños", señala Charlton. "Gracias a Legacy Builder, no tienes que esperar. A pesar de la creencia popular, el sueño de ser propietario de una vivienda no ha muerto, y alquilar no siempre es más rentable que ser propietario de una casa. Estamos aquí para guiarte en el proceso. Es hora de tomar el control de tu futuro y comenzar a construir tu legado ".

Apoyar las diversas necesidades de los compradores de vivienda

Dado que el español es el segundo idioma más hablado en los Estados Unidos, con más de 41 millones de hablantes en casa y más de 57 millones de hablantes en general, Vision Mortgage Group también ofrece apoyo bilingüe para garantizar que los clientes de habla hispana puedan navegar por el proceso de compra de una vivienda.

"Respetamos la diversidad cultural de nuestros clientes. Es por eso que ofrecemos servicios bilingües, para que podamos educar y capacitar a los consumidores para que tomen decisiones informadas en el idioma que prefieran. Al hacerlo, nos aseguramos de que cada cliente se sienta cómodo y apoyado a lo largo de su proceso de ser propietario de una vivienda ", dijo Charlton.

Para obtener más información sobre el programa Legacy Builder de Vision Mortgage Group, llame al +1 (678) 508-2329 o visite https://legacybuilder.es.visionmtg.com/.

Acerca de Vision Mortgage Group

Vision Mortgage Group es un prestamista hipotecario de servicio completo y se creó sobre la base de brindar un servicio ejemplar a todos los que atiende. Su empresa matriz, Panorama Mortgage Group, LLC (PMG), es un banco hipotecario independiente liderado por minorías a nivel nacional con licencia en 43 estados. Fundada en 2007, PMG se centra en proporcionar soluciones hipotecarias innovadoras para fomentar la propiedad de vivienda sostenible y crear riqueza generacional en comunidades minoritarias y desatendidas.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2411162/VMG2_GBLK_1500X500px_Logo.jpg

FUENTE Vision Mortgage Group