VisionNav Robotics arrecada US$ 80 milhões em rodada de financiamento C+, liderando o maior financiamento no campo de veículos industriais autônomos

Pesquisar novas tecnologias e formas inovadoras de desenvolvimento de produtos;

Otimizar o desempenho de produtos, com foco na estabilidade e padronização de produtos;

Promover a implementação em larga escala e a entrega localizada para clientes globais.

Fundada em 2016, a VisionNav Robotics é atualmente uma empresa líder de veículos industriais autônomos. A empresa está comprometida em aplicar inteligência artificial (IA), percepção ambiental, aprendizado profundo, servocontrole e outras tecnologias essenciais para veículos industriais, oferecendo veículos autônomos e soluções não tripuladas flexíveis para intralogística em fábricas e armazéns. Atualmente, a VisionNav Robotics desenvolveu nove séries de veículos industriais autônomos e sistemas de controle de robôs.

Desde a última rodada de financiamento, a VisionNav Robotics acelerou sua globalização e estabeleceu centros de marketing em mais de 30 países e regiões. A empresa entregou com sucesso mais de 350 projetos, mais de 1.500 empilhadeiras autônomas e tratores automatizados, abrangendo autopeças, pneus, petroquímicos, tabaco, alimentos, produtos farmacêuticos, fabricação de eletrônicos 3C, logística de comércio eletrônico, logística para terceiros, produtos têxteis, impressão e fabricação de papel, entre muitos outros. Mais de 70% são projetos com cenários complexos e demandas rígidas, e a cooperação também foi estabelecida com mais de 50 empresas da Fortune 500.

Baixa eficiência, um ambiente de recrutamento de mão de obra difícil e a falta de digitalização têm sido os principais pontos problemáticos que têm assolado a intralogística das empresas há muito tempo. Os veículos industriais não tripulados oferecem uma solução viável para esses pontos problemáticos, formando assim um mercado potencial com um enorme crescimento. De acordo com dados da World Industrial Trucks Statistics (WITS), o volume global de remessas de empilhadeiras atingiu 1,58 milhão de unidades em 2020 e 2,34 milhões de unidades em 2021, um aumento de 42,93% em relação ao ano passado. A Fortune Business Insights prevê que o CAGR de remessas globais de empilhadeiras de 2021 a 2028 seja de cerca de 4,3%. Atualmente, a taxa de eletrificação das empilhadeiras globais atingiu 63% (WITS, 2020), e estima-se que 20% sejam autônomos em 2028, com um volume de mercado de quase 100 bilhões.

A VisionNav Robotics enfatiza muito o desenvolvimento e a aplicação de veículos industriais autônomos. Com base na percepção, controle, posicionamento e tecnologia de programação líderes do setor, seu negócio abordou todos os cenários de intralogística, fazendo descobertas como armazenamento de rack de 9,4 metros de altura, acesso ao corredor estreito de 2 metros, carga e descarga não tripuladas, empilhamento de quadros móveis de várias camadas e outras aplicações complexas de cenário, precipitou um grande número de cenários de aprendizado, estabeleceu padrões de viabilidade do setor e formou de barreiras técnicas absolutas.

Em termos de seu modelo de negócios, a VisionNav Robotics manteve uma estreita cooperação com os principais participantes em toda a cadeia comercial, incluindo os principais fornecedores internacionais e clientes finais. Comprovou-se que a vantagem de custo destaca-se no mercado. Li Luyang, CEO da VisionNav Robotics, declarou que, sob o cenário de uma situação internacional incerta e a pandemia contínua, a indústria de robôs iniciou um ano de "desafios" e está avançando em direção a um estágio de entrega em larga escala e padronizada. A VisionNav Robotics gradualmente moldou a ecologia em torno da intralogística não tripulada, a integração da cadeia de suprimentos foi aprimorada, e a capacidade operacional de toda a cadeia também desenvolveu uma barreira competitiva para a empresa.

De acordo com Li, o valor de vendas registrou um crescimento de 10 vezes entre 2019 e 2021. Em comparação com 2021, estima-se um aumento de 300% em 2022, com um aumento médio de 350% no valor do pedido de recompra do cliente em 300%. Com a entrada de novos mercados e a entrega em larga escala em cenários vantajosos, a escala comercial promete aumentar cinco vezes este ano.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1781506/image_5015562_22125589.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1781507/image_5015562_22125667.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1777542/Logo.jpg

FONTE VisionNav

SOURCE VisionNav