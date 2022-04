VisionNav Robotics lève 80 millions de dollars dans un cycle de financement C+, menant le plus important financement dans le domaine des véhicules industriels sans conducteur

La recherche de nouvelles technologies et de formes innovantes de développement de produits ;

L'optimisation des performances des produits, en mettant l'accent sur leur stabilité et leur normalisation ;

La promotion de la mise en œuvre à grande échelle et la livraison localisée pour les clients internationaux.

Fondée en 2016, VisionNav Robotics est aujourd'hui une société leader du secteur des véhicules industriels sans conducteur. Elle s'engage à appliquer l'intelligence artificielle (IA), la perception de l'environnement, le deep learning, la servocommande ainsi que d'autres technologies de base à ses véhicules industriels, fournissant ainsi des véhicules autonomes et des solutions flexibles sans conducteur pour la logistique interne des usines et des entrepôts. À l'heure actuelle, VisionNav Robotics a développé neuf séries de véhicules industriels sans conducteur et de systèmes de commande robotisés.

Depuis son dernier cycle de financement, VisionNav Robotics a accéléré son internationalisation et mis en place des départements marketing dans plus de 30 pays et régions. La société a livré avec succès plus de 350 projets, soit plus de 1 500 chariots élévateurs autonomes et tracteurs sans conducteur, couvrant les secteurs des pièces automobiles, des pneus, des produits pétrochimiques, du tabac, de l'alimentaire, des produits pharmaceutiques, de fabrication d'électronique 3C, de la logistique de commerce en ligne, de la logistique de tiers, du textile, de l'imprimerie et de la papeterie, entre autres. Plus de 70 % sont des projets présentant des scénarios complexes et des exigences strictes, et une coopération a également été établie avec plus de cinquante entreprises présentes au classement Fortune 500.

Une faible efficacité, un environnement difficile pour le recrutement de la main-d'œuvre et un manque de numérisation sont les principaux problèmes de la logistique interne des entreprises depuis longtemps. Les véhicules industriels sans conducteur offrent une solution à ces problèmes, formant ainsi un marché potentiel à la croissance énorme. Selon les données de World Industrial Trucks Statistics (WITS), le volume mondial des expéditions de chariots élévateurs à fourche a atteint 1,58 million d'unités en 2020 et 2,34 millions d'unités en 2021, soit une augmentation de 42,93 % par rapport à l'année précédente. Fortune Business Insights prévoit que le TCAC des expéditions mondiales de chariots élévateurs à fourche de 2021 à 2028 sera d'environ 4,3 %. À l'heure actuelle, le taux d'électrification des chariots élévateurs à fourche mondiaux a atteint 63 % (WITS, 2020), et on s'attend à ce que 20 % soient autonomes en 2028, avec un marché de près de 100 milliards.

VisionNav Robotics accorde une grande importance au développement et à l'application de véhicules industriels sans conducteur. Sur la base de la technologie de pointe de perception, de contrôle, de positionnement et d'ordonnancement des robots, ses activités ont couvert tous les scénarios de la logistique interne, réalisant des avancées majeures telles que le stockage en rack de 9,4 mètres de haut, l'accès à des allées étroites de 2 mètres, le chargement et le déchargement sans personnel, l'empilement de cadres de matériaux mobiles multicouches et d'autres applications de scénarios complexes, précipitant un grand nombre de scénarios d'apprentissage, établissant des normes de faisabilité industrielles et formant des barrières techniques absolues.

En termes de modèle commercial, VisionNav Robotics a maintenu une coopération étroite avec les principaux acteurs de la chaîne commerciale, y compris les principaux fournisseurs internationaux et les clients finaux. L'avantage en termes de coûts s'est démarqué sur le marché. Li Luyang, PDG de VisionNav Robotics, a déclaré que dans le contexte d'une situation internationale incertaine et de la pandémie en cours, l'industrie des robots a entamé une année remplie de « défis » et se dirige vers une étape de livraison à grande échelle et standardisée. VisionNav Robotics a progressivement façonné l'écologie autour de la logistique interne sans personnel, l'intégration de la chaîne d'approvisionnement a été améliorée et la capacité opérationnelle de l'ensemble de la chaîne a également constitué une barrière concurrentielle pour l'entreprise.

Selon Li, le chiffre d'affaires a été multiplié par 10 entre 2019 et 2021. Par rapport à 2021, il devrait bondir de 300 % en 2022, le montant moyen des commandes augmentant de 350 % et le montant des nouvelles commandes de clients de 300 %. Avec l'entrée sur de nouveaux marchés et la livraison à grande échelle dans des scénarios avantageux, l'échelle commerciale promet d'être multipliée par 5 cette année.

