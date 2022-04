VisionNav Robotics debütiert auf der MODEX 2022 mit den innovativen AGV/AMR-Gabelstaplern

Die MODEX ist eine der größten Ausstellungen für Materialtransport- und Lieferkettenausrüstung und -technologie in Nordamerika. Der Schwerpunkt dieser Ausstellung, an der fast 1.000 Unternehmen teilnehmen, liegt auf „Technologien und Ausrüstungen der nächsten Generation". Die MODEX hat sich inzwischen zu einer wichtigen Kommunikationsplattform im Bereich der globalen Logistikautomatisierung entwickelt.

Auf der MODEX 2022 demonstrierte VisionNav die Anwendungen des automatischen Gegengewichtsstaplers VNP15 beim Stapeln von mehrlagigen Materialrahmen und den Materialumschlag der SLIM-Serie in einem dichten Schmalgang-Szenario. „Viele Unternehmen sprachen mit uns über den Mangel an Gabelstaplerfahrern und die Möglichkeit, automatisierte Gabelstaplerarbeiten einzuführen, die von der Epidemie betroffen sind. Unsere Produkte verfügen über einen großen Erfahrungsschatz aus einer Vielzahl von Anwendungen in komplexen Szenarien und haben einzigartige Vorteile in Bezug auf Effizienz, Flexibilität und Speicherkapazität." Sagte Robert Tang, Leiter des Vertriebs USA bei VisionNav. Es sei darauf hingewiesen, dass die mehrlagige Rahmenstapelung eine innovative Lösung ist, die von VisionNav für die Lagerung unregelmäßiger Teile eingeführt wurde und die derzeit Stapelszenarien mit bis zu 7 Lagen bewältigen kann

Basierend auf dem VisionNav®-Steuerungsalgorithmus und der Wahrnehmungstechnologie können die VNP15- und SLIM-Serien Paletten und Materialrahmen für horizontale und vertikale Operationen adaptiv aufgabeln. „Wir haben auch eine Vielzahl von Klammern entwickelt, um den Anforderungen von Kunden aus verschiedenen Branchen gerecht zu werden, von einfachen Paletten bis hin zu Ballen, Papierrollen, Maschinen, Kabeln und so weiter."

VIsionNav® wurde 2016 gegründet und hat sich der Bereitstellung von FTS/AMRs und Automatisierungslösungen für die Intralogistik verschrieben, indem es 5G-Kommunikation, KI, Umweltwahrnehmung, Deep Learning und Servosteuerungstechnologie integriert. Gegenwärtig hat VisionNav 8 Produktserien entwickelt, darunter automatische Gabelstapler und Traktoren für verschiedene Szenarien. In der Zwischenzeit hat VisionNav bedeutende Durchbrüche erzielt, wie z.B. das Erreichen eines Materiallagers von bis zu 9,4 m (30 Fuß), die Übertragung von bis zu 2 m (6,5 Fuß) schmalen Gängen, das automatische Be- und Entladen von LKWs und das Stapeln von mehrlagigen Materialien. VisionNav verkaufte mehr als 1500 Produkte weltweit, führte mehr als 350 Projekte durch und erreichte eine Zusammenarbeit mit mehr als 50 Fortune-500-Unternehmen.

