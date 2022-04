VisionNav Robotics fait ses débuts au MODEX 2022 avec les chariots élévateurs innovants AGV/AMR

MODEX est l'une des plus grandes expositions d'équipements et de technologies de manutention ou de chaîne d'approvisionnement en Amérique du Nord. Ce salon se concentre sur les « technologies et équipements de nouvelle génération » et attire près de 1 000 entreprises. Pour l'heure, MODEX est devenu une importante plateforme de communication dans le domaine de l'automatisation de la logistique mondiale.

Sur le site de MODEX 2022, VisionNav a fait la démonstration des applications du chariot élévateur automatisé à contrepoids VNP15 dans le scénario d'empilage de cadres de matériaux multicouches, et du fonctionnement de la manutention des chariots élévateurs de la série SLIM dans un scénario d'allées étroites et denses. « De nombreuses sociétés nous ont parlé de la pénurie de caristes et de la possibilité d'introduire des opérations automatisées sur les chariots élévateurs touchés par l'épidémie. Nos produits ont une grande expérience basée sur un grand nombre d'applications dans des scénarios complexes et présentent des avantages uniques en termes d'efficacité, de flexibilité et de capacité de stockage. » a déclaré Robert Tang, responsable des ventes pour les États-Unis chez VisionNav. Il convient de noter que l'empilage de cadres multicouches est une solution innovante lancée par VisionNav pour le stockage de pièces irrégulières, qui peut actuellement traiter des scénarios d'empilage allant jusqu'à 7 couches

Basés sur l'algorithme de contrôle VisionNav® et la technologie de perception, les séries VNP15 et SLIM peuvent adapter la fourche des palettes et des cadres de matériaux pour les opérations horizontales et verticales. « Nous avons également développé une variété de pinces pour répondre à la demande de manutention des clients de différentes industries, des simples palettes aux balles, rouleaux de papier, machines, câbles, etc. »

Fondée en 2016, VIsionNav® s'engage à fournir des AGV/AMR et des solutions d'automatisation pour l'intralogistique en intégrant la communication 5G, l'IA, la perception environnementale, l'apprentissage profond et la technologie de servocommande. À l'heure actuelle, VisionNav a développé 8 séries de produits, y compris des chariots élévateurs automatiques et des tracteurs pour divers scénarios. Pendant ce temps, VisionNav a fait des percées importantes telles que la réalisation d'un stockage de matériaux jusqu'à 9,4 m (30 pieds), la transmission d'allées étroites jusqu'à 2 m (6,5 pieds), le chargement et le déchargement automatisés de camions, l'empilage de matériaux multicouches. VisionNav a vendu plus de 1500 produits dans le monde entier, a mis en œuvre plus de 350 projets et a atteint une coopération avec plus de 50 sociétés Fortune 500.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1777862/321123.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1777542/Logo.jpg

CONTACT : Robert Tang, responsable des ventes aux États-Unis, +1 404 509 4040, [email protected]

SOURCE VisionNav