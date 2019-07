Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. anuncia el cierre de su oferta pública que cotiza en NYSE y ejercicio parcial de la opción de sobre-asignación de los Organizadores

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (la "Compañía"), empresa de gas y petróleo independiente de América Latina, anunció hoy el cierre y liquidación de la oferta pública suscripta de las acciones Serie A (las "acciones Serie A") de la Compañía, como parte de la oferta primaria global de 10.000.000 de acciones Serie A. La oferta global comprendió: (a) una oferta internacional en los Estados Unidos y otros países fuera de México de 9.291.304 ADS por un precio de U.S.$9,25 por ADS, y (b) una oferta pública simultánea en México de 708.696 acciones Serie A a un precio equivalente a U.S.$9,25 en pesos mexicanos por acción Serie A, al tipo de cambio de 19,0894 pesos mexicanos por dólar estadounidense. Cada ADS representa una acción Serie A.

La oferta global fue lanzada el 18 de julio de 2019 y fue realizada conforme a (a) la presentación de una declaración de registro en Formulario F-1 ante la Comisión de Títulos Valores y Bolsa de EEUU (U.S. Securities and Exchange Commission -- " SEC ") que fue aprobada el 25 de julio de 2019 y (b) un prospecto preparado conforme a la legislación mexicana, cuya distribución y la oferta pública relacionada con el mismo fueron autorizados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o "CNBV" de México.

En relación con la oferta global, la Compañía otorgó a los Organizadores (especificados más abajo) una opción de sobre-asignación para comprar o colocar hasta 1.500.000 acciones Serie A adicionales, que pueden estar representadas por ADS, y vence el 25 de agosto de 2019. Los Organizadores Mexicanos (especificados más abajo) ejercieron la totalidad de su opción de sobre-asignación para comprar o colocar 106.304 acciones Serie A a un precio equivalente a U.S.$9,25 en pesos mexicanos por acción Serie A, a un tipo de cambio de 19,0894 pesos mexicanos por dólar estadounidense, en una operación que se espera sea liquidada el 31 de julio de 2019. Los Organizadores Internacionales (especificados más abajo) ejercieron parcialmente su opción de sobre-asignación para comprar o colocar 799.953 del 1.393.696 ADS disponibles para los Organizadores Internacionales para sobre-asignación a un precio de U.S.$9,25 por ADS, en una operación que se espera sea liquidada el 31 de julio de 2019. Con posterioridad a la liquidación de las opciones de sobre-asignación ejercidas, los fondos brutos totales procedentes de la oferta pública global de la Compañía ascenderán a aproximadamente U.S.$101 millones, antes de honorarios y gastos.

Citigroup Global Markets Inc. y Credit Suisse Securities (USA) LLC actuaron como agentes de registro conjuntos y coordinadores globales conjuntos, mientras que Itau BBA USA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC y Santander Investment Securities Inc. actuaron como agentes de registro conjuntos en la oferta internacional (los "Organizadores Internacionales"). Citibanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Citibanamex, Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse (México), Morgan Stanley México, Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México actuaron como organizadores para la oferta pública mexicana (los "Organizadores Mexicanos" y, colectivamente con los Organizadores Internacionales, los "Organizadores").

Las ADS comenzaron a negociarse en la Bolsa de Nueva York el 26 de julio de 2019, bajo el símbolo bursátil "VIST." Las acciones Serie A cotizan en la Bolsa de Valores de México bajo el símbolo bursátil "VISTA." La Compañía tiene la intención de utilizar los fondos procedentes de la oferta global para solventar gastos de capital relacionados con su plan de desarrollo.

El presente comunicado de prensa no constituye una oferta para vender ni una solicitud de ofertas para la compra, y no tendrá lugar ninguna venta de estos títulos valores en ningún estado o jurisdicción en los cuales dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de títulos valores de cualquiera de dichos estados o jurisdicciones. Se puede acceder a la declaración de registro a través del sitio web de la SEC, www.sec.gov. Antes de invertir, se debe leer el prospecto preliminar en la declaración de registro y otros documentos presentados ante la SEC para una información más completa sobre la Compañía y esta oferta. Se pueden solicitar ejemplares del prospecto preliminar relacionados con la oferta global a Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, línea gratuita: (800) 831-9146, o a Credit Suisse Securities (USA) LLC, Atención: Departamento de Prospectos, Eleven Madison Avenue, New York, NY 10010.

El presente comunicado de prensa no constituye una oferta para vender ni una solicitud de ofertas para la compra ni oferta pública, y no tendrá lugar ninguna venta u oferta de estos títulos valores en México como no sea tal cual lo ha autorizado la CNBV. Antes de invertir, se debe leer el prospecto preparado conforme a la legislación mexicana y otros documentos presentados ante la CNBV y autorizados por esta, para una información más completa sobre la Compañía y esta oferta en México.

Acerca de Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.:

Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. es una empresa de gas y petróleo independiente de América Latina, que opera desde el 4 de abril de 2018. La Compañía es propietaria de activos de producción convencional, de alta calidad, bajo costo operativo y alta rentabilidad en Argentina y México, con la mayor parte de su producción e ingresos originados en Argentina. Además, la mayor parte de sus actividades corrientes de perforación y re-trabajado, activos con reservas probadas y estimadas están ubicadas en Argentina, incluidos sus pozos en Vaca Muerta, actualmente en producción. Liderada por un experimentado equipo directivo, la Compañía busca generar fuertes retornos para sus accionistas apalancando sus activos convencionales que producen un sólido flujo de fondos y desarrollando su extensión de esquistos premium en sus aproximadamente 134.000 acres netos en el área de esquistos de Vaca Muerta en Argentina, así como incrementando el factor de recuperación de petróleo de los activos convencionales que opera en Argentina. Al 31 de marzo de 2019, la Compañía era el sexto mayor productor de petróleo en Argentina según la Secretaría de Energía de Argentina.

Declaraciones a futuro

El presente comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro dentro del significado que dicha expresión tiene en las leyes de Estados Unidos. Las declaraciones a futuro representan expectativas o creencias de la Compañía respecto de eventos futuros y es posible que los resultados descriptos en este comunicado de prensa no sean alcanzados. Estas declaraciones a futuro están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores, muchos de los cuales se encuentran fuera del control de la Compañía, que podrían ser causa de que los resultados reales difieran significativamente de los resultados indicados en las declaraciones a futuro.

Cualquier declaración a futuro es válida solo a la fecha en la cual se expresa y, salvo lo exigido por ley, la Compañía no asume obligación alguna de actualizar o modificar ninguna declaración a futuro, sea que ello resulte de nueva información, eventos futuros, u otros. Ocasionalmente surgen nuevos factores y la Compañía no puede predecir todos los factores. Al considerar estas declaraciones a futuro se deben tener presentes los factores de riesgo y otras afirmaciones precautorias en el prospecto preliminar de la Compañía presentado ante la SEC y el prospecto preparado bajo las leyes de México presentado ante la CNBV en relación con la oferta. Los factores de riesgo y otros factores mencionados en el prospecto preliminar de la Compañía y presentado ante la SEC y en el prospecto presentado ante la CNBV podrían causar que los hechos reales o los resultados reales de la Compañía difieran significativamente de los mencionados en cualquier declaración a futuro.

