Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. anuncia fim da oferta pública com registro na NYSE e exercício parcial da opção de compra adicional dos subscritores

CIDADE DO MÉXICO, 31 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (a "empresa"), empresa latino-americana independente de petróleo e gás, anunciou hoje o encerramento e a definição da oferta pública subscrita das ações da Série A da empresa (as "ações da Série A"), como parte da oferta primária de 10.000.000 ações da Série A. A oferta mundial consistia em (a) uma oferta internacional nos Estados Unidos e em outros países fora do México de 9.291.304 ADSs (American Depositary Shares) a um preço de USD 9,25 por ADS, e (b) uma oferta pública paralela, no México, de 708.696 ações da Série A a um preço fixado ao equivalente a USD 9,25 em pesos mexicanos por ação da Série A, a uma taxa de câmbio de 19,0894 pesos mexicanos por dólar americano. Cada ADS representa uma ação da Série A.

A oferta global teve início em 18 de julho de 2019, com (a) declaração de registro por meio do Formulário F-1, junto à U.S. Securities and Exchange Commission (a " SEC "), com vigência a partir de 25 de julho de 2019 e (b) um prospecto elaborado em observância à legislação mexicana, cuja distribuição e oferta pública relacionada foi autorizada pela Comissão Nacional Bancária e de Valores ("CNBV" – Comisión Nacional Bancaria y de Valores) mexicana.

Em relação à oferta global, a empresa concedeu aos subscritores (conforme definido abaixo) uma opção de compra ou levante de 1.500.000 ações da Série A adicionais, que podem ser representadas por ADSs, com validade até 25 de agosto de 2019. Os subscritores mexicanos (conforme definido abaixo) fizeram pleno exercício da sua opção de compra ou levante de 106.304 ações da Série A adicionais, a um preço equivalente a USD 9,25 em pesos mexicanos, a uma taca de câmbio de 19,0894 pesos mexicanos por dólar americanos, em uma transação que se espera que liquide no dia 31 de julho de 2019. Os subscritores estrangeiros (conforme definido abaixo) fizeram exercício parcial da opção de compra adicional, mediante o qual pretendem adquirir ou levantar 799.953 das 1.393.696 ADSs disponíveis aos subscritores internacionais a um preço de USD 9,25 por ADS, em uma transação que se espera que liquide em 31 de julho de 2019. Após a liquidação do exercício das opções de compra adicional, o total bruto de proventos da oferta global da empresa alcançará cerca de USD 101 milhões, antes da dedução de taxas e encargos.

O Citigroup Global Markets Inc. e a Credit Suisse Securities (USA) LLC atuaram como joint bookrunners e coordenadores globais conjuntos e a Itau BBA USA Securities, Inc., a Morgan Stanley & Co. LLC e a Santander Investment Securities Inc. aturaram como joint bookrunners da oferta internacional (os "subscritores estrangeiros"). A Citibanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., a Casa de Bolsa, integrante do grupo financeiro Citibanamex, a Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V., o Grupo Financiero Credit Suisse (México), a Morgan Stanley Mexico, a Casa de Bolsa, S.A. de C.V. e a Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander Mexico atuaram como subscritores para a oferta pública mexicana (os "subscritores mexicanos", e, junto com os subscritores estrangeiros, "os subscritores").

As ADSs começaram a ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque em 26 de julho de 2019, sob o símbolo "VIST". As ações da Série A da empresa estão listadas na bolsa de valores do México sob o símbolo "VISTA". A empresa pretende utilizar os proventos líquidos da oferta global para financiar as despesas de capital relacionadas ao seu plano de desenvolvimento.

Este comunicado à imprensa não deve constituir uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra, nem deve haver qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição nos quais tal oferta, solicitação ou venda sejam ilegais antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores imobiliários de qualquer estado ou jurisdição. Pode-se obter cópias da declara por meio do site da SEC, no endereço www.sec.gov. Antes de investir, deve-se ler o prospecto preliminar na declaração de registro e em outros documentos protocolados junto à SEC para obter informações mais detalhadas sobre e a empresa e a oferta. Pode-se obter cópias do prospecto preliminar relacionado à oferta global por meio de contato com o Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, chamada gratuita pelo telefone: (800) 831-9146, ou com a Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention: Prospectus Department, Eleven Madison Avenue, New York, NY 10010.

Este comunicado à imprensa não deve constituir uma oferta de venda, a solicitação de uma oferta de compra ou uma oferta pública, nem deve haver qualquer venda ou oferta destes títulos no México de maneira divergente da previamente autorizada pela CNBV. Antes de investir, deve-se ler o prospecto elaborado em observância à legislação mexicana e outros documentos protocolados e autorizados pela CNBV para obter informações mais detalhadas sobre a empresa e a oferta no México.

Sobre a Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.:

A Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. é uma empresa latino-americana independente de petróleo e gás em operação desde 4 de abril de 2018. A empresa tem ativos de produção convencional de alta qualidade, baixo custo operacional e alta margem na Argentina e no México, com a maioria de sua produção e receitas se originando na Argentina. Além disso, a maioria de suas atividades de perfuração e workover em andamento, reservas provadas estimadas e ativos estão localizados na Argentina, incluindo seus poços de Vaca Muerta, atualmente em produção. Liderada por uma equipe de administração experiente, a empresa procura gerar fortes retornos para seus acionistas, por alavancar seus ativos convencionais de produção de fluxo de caixa e por desenvolver sua principal área de xisto em seus cerca de 54.200 hectares líquidos de sua operação de xisto na Argentina, bem como por aumentar o fator recuperação de petróleo dos ativos convencionais que opera na Argentina. Em 31 de março de 2019, a empresa era a sexta maior produtora de petróleo na Argentina, de acordo com a Secretaria de Energia da Argentina.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas, dentro do significado das leis dos Estados Unidos. Estas declarações prospectivas representam as expectativas e convicções da empresa, relacionadas a futuros eventos, e existe a possibilidade de que os resultados descritos neste comunicado à imprensa não sejam concretizados. Essas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores, muitos dos quais fora do controle da empresa, o que pode fazer com que os resultados reais difiram substancialmente dos resultados discutidos nas declarações prospectivas.

Qualquer declaração prospectiva só é válida até a data em que foi feita e, à exceção do que for requerido por lei, a empresa não assume qualquer obrigação de atualizar ou revisar qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou qualquer outro motivo. Novos fatores emergem de tempos em tempos e não é possível à empresa predizer todos esses fatores. Ao avaliar essas declarações prospectivas, deve-se ter em mente os fatores de risco e outras declarações cautelares no prospecto preliminar da empresa protocolado junto à SEC e nos prospectos elaborados em observância à legislação mexicana, protocolados junto à CNBV em conexão com a oferta. Os fatores de risco e outros fatores descritos no prospecto preliminar da empresa protocolado na SEC e no prospecto protocolado na CNBV podem fazer com que os eventos reais ou resultados reais da empresa difiram substancialmente daqueles contidos em qualquer declaração prospectiva.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/949278/Vista_Oil_and_Gas_Logo.jpg

FONTE Vista Oil & Gas

SOURCE Vista Oil & Gas