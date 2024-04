Vistra dévoile un nouvel objectif, une nouvelle marque et une nouvelle stratégie, qui s'appuient sur les capacités renforcées de la récente fusion

HONG KONG, 3 avril 2024 /PRNewswire/ -- Vistra, l'un des principaux fournisseurs de services essentiels aux entreprises, présente aujourd'hui une orientation stratégique plus claire et un nouvel objectif organisationnel inspirant. Alors que la scène des affaires internationales joue un rôle croissant dans l'évolution positive du monde, elle est également confrontée à une complexité croissante. C'est pourquoi Vistra s'est donné pour mission de s'associer à ses clients dans la poursuite de leurs ambitions de croissance, ce qui contribue, en retour, au progrès et à la prospérité dans le monde. La vision de l'entreprise est de faire en sorte que le fonctionnement des entreprises à l'échelle internationale soit fluide et sans tracas au-delà des frontières, et d'aider les clients à progresser sans friction.

L'annonce fait suite à la finalisation en juillet 2023 de la fusion entre Vistra et Tricor Group (Tricor), un spécialiste de l'expansion commerciale en Asie, qui a créé une puissance de plus de 9 000 experts sur plus de 50 marchés, offrant une qualité, une échelle et une étendue des capacités exceptionnelles. La fusion a été soutenue par BPEA Private Equity Fund VIII (« EQT Private Capital Asia »). En s'unissant et en changeant de nom pour devenir Vistra, les forces combinées de ces deux organisations renforcent la position de l'entreprise en tant que leader mondial du secteur et allié proche des clients pour soutenir leurs ambitions.

« En raison de l'incertitude géopolitique, des changements réglementaires et de la volatilité économique, les entreprises doivent relever le défi de composer avec une complexité croissante à l'échelle mondiale. Il en résulte des frictions qui ralentissent les progrès, a expliqué Simon Webster, PDG de Vistra. Nous croyons fermement que les entreprises ont le pouvoir d'être une force de changement positif, et notre fusion avec Tricor nous a permis de réinventer entièrement notre entreprise, dont l'objectif est le progrès. En offrant une proposition convaincante grâce à notre marque Vistra remaniée, nous aidons les entreprises et les gestionnaires de capital investissement en allégeant les frictions qui peuvent entraver le progrès et la prospérité. »

Les capacités nouvellement étendues de Vistra s'alignent fortement sur les besoins actuels et émergents des entreprises et des fonds qui investissent dans la croissance, tant au niveau national qu'international, tout au long du cycle de vie du capital des entreprises et capital investissement. La société poursuit le déploiement d'une plateforme opérationnelle mondiale unifiée qui permet aux clients de bénéficier de l'étendue et de l'ampleur accrues de ses capacités grâce à une expérience client transparente. En outre, Vistra s'engage également à accroître ses investissements dans la santé, les personnes et la culture organisationnelles, en alignant davantage ses parties prenantes autour de son objectif, de sa marque et de ses valeurs unifiées.

« Par le passé, notre secteur a été très traditionnel. En établissant un objectif clairement défini pour notre entreprise, nous avons défini notre vision du changement que nous voulons apporter à la fois aux clients et à nos employés, a déclaré Melanie Fitzpatrick, Chief Purpose and People Officer chez Vistra. Pour ce faire, nous avons adopté une approche délibérée pour réinventer notre entreprise de l'intérieur, en reconnaissant que notre culture et nos valeurs sous-tendent l'expérience que nous offrons aux entreprises et aux fonds de capital privé avec lesquels nous travaillons. Il s'agit d'une occasion importante de différencier notre expérience et notre proposition client et, en fin de compte, de nous établir davantage comme un partenaire de confiance et un employeur de choix. »

Une campagne mondiale donnera vie à l'objectif, à la vision, à la marque et à la culture de cette marque réimaginée, invitant les clients à « sentir le flux d'énergie », alors qu'ils s'associent à Vistra pour éliminer les frictions liées à leurs ambitions de croissance mondiale.

Nicholas Macksey, associé au sein de l'équipe consultative d'EQT Private Capital Asia, a déclaré : « Cela représente le début d'un nouveau cycle de croissance pour Vistra, qui est bien placé pour s'appuyer sur ses capacités étendues et donner à ses clients une plus grande confiance dans leur prise de décision lorsqu'ils explorent de nouvelles opportunités au-delà des frontières. Ce faisant, nous prévoyons que l'entreprise continuera de prospérer en tant qu'allié proche des entreprises et des fonds de capital privé qui cherchent à développer ou à optimiser leurs activités afin qu'ils puissent se concentrer sur leurs points forts. »

À propos de Vistra

Vistra est l'un des principaux fournisseurs de services essentiels aux entreprises pour les aider, ainsi que les fonds de capital privé, à se développer tout au long du cycle de vie de l'entreprise et de l'investissement.

Chez Vistra, notre objectif est le progrès. En tant qu'allié proche de nos clients, notre rôle est d'éliminer les frictions qui découlent de la complexité des activités mondiales. Nous travaillons en partenariat avec des entreprises et des gestionnaires de capital privé tout au long du cycle de vie de l'entreprise et des capitaux privés. Des ressources humaines à la fiscalité, de la gestion des entités juridiques à la conformité réglementaire, nous résolvons discrètement les frustrations opérationnelles et administratives qui entravent la croissance de l'entreprise. Avec plus de 9 000 experts sur plus de 50 marchés, nous pouvons accélérer les progrès, améliorer les processus et réduire les risques, là où votre ambition vous mène.