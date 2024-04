Vistra onthult nieuw doel, merk en strategie, voortbouwend op versterkte mogelijkheden van recente merger

HONGKONG, 3 april 2024 /PRNewswire/ -- Vistra, een toonaangevende leverancier van essentiële zakelijke diensten, onthult vandaag een scherpere strategische focus en een inspirerend nieuw organisatiedoel. Terwijl het wereldwijde bedrijfsleven een steeds grotere rol speelt in het ten goede veranderen van de wereld, wordt het daarbij ook geconfronteerd met een toenemende complexiteit. Vistra zet daarom een vernieuwde doelstelling uiteen om samen te werken met klanten bij het nastreven van hun groeiambities, wat op zijn beurt helpt om vooruitgang te stimuleren en bij te dragen aan de welvaart over de hele wereld. De visie van het bedrijf is om wereldwijd zakendoen grenzeloos en wrijvingsloos te maken en klanten te helpen zonder wrijving vooruitgang te boeken.

Simon Webster, CEO of Vistra

De aankondiging volgt in juli 2023 op de voltooiing van de merger tussen Vistra en Tricor Group (Tricor), een toonaangevende specialist op het gebied van bedrijfsuitbreiding in Azië. Hierdoor ontstond een krachtcentrale van meer dan 9.000 experts in 50+ markten, die uitzonderlijke kwaliteit, schaal en breedte van capaciteiten biedt. De merger werd ondersteund door BPEA Private Equity Fund VIII ("EQT Private Capital Asia"). Door zowel de merger als de naamswijziging in Vistra versterken de gecombineerde krachten van deze twee organisaties de positie van het bedrijf als een wereldwijde marktleider en een trouwe partner voor klanten bij het ondersteunen van hun ambities.

"Te midden van geopolitieke onzekerheid, veranderingen in regelgeving en economische volatiliteit staan bedrijven voor de uitdaging om wereldwijd door een steeds grotere complexiteit te navigeren. Het resultaat is wrijving die de vooruitgang vertraagt," zegt Simon Webster, CEO van Vistra. "Wij geloven sterk in de kracht van het bedrijfsleven om positieve veranderingen teweeg te brengen. Onze merger met Tricor heeft ons de vrijheid gegeven om ons bedrijf volledig te herdefiniëren waarbij ons doel vooruitgang is. Door een overtuigende propositie te bieden via ons vernieuwde Vistra-merk, helpen we bedrijven en private capital beheerders door wrijving te verlichten die vooruitgang en welvaart in de weg kan staan."

De nieuwe uitgebreide mogelijkheden van Vistra sluiten goed aan bij de huidige en opkomende behoeften van bedrijven en fondsen bij het investeren in groei, zowel nationaal als internationaal, gedurende de gehele levenscyclus van corporate en private capital. Het bedrijf gaat door met de implementatie van een uniform wereldwijd operationeel platform dat de grotere omvang en schaal van haar capaciteiten naar klanten brengt via een optimale klantenervaring. Daarnaast zet Vistra zich ook in om meer te investeren in de gezondheid van de organisatie en haar cultuur, om de belanghebbenden verder op één lijn te brengen rond het gemeenschappelijke doel, merk en waarden.

"In het verleden was onze sector vrij traditioneel. Door een duidelijk omschreven doel voor ons bedrijf vast te stellen, hebben we onze visie uiteengezet op de verandering die we voor zowel onze klanten als onze medewerkers willen bewerkstelligen," zegt Melanie Fitzpatrick, Chief Purpose and People Officer bij Vistra. "Om dit te kunnen doen, hebben we bewust gekozen voor een herdefiniëring van ons bedrijf van binnenuit, vanuit het besef dat onze cultuur en waarden ten grondslag liggen aan de ervaring die we bieden aan de bedrijven en de private capital fondsen waarmee we samenwerken. Dit biedt een belangrijke kans om onze klantervaring en propositie te differentiëren en ons uiteindelijk verder te profileren als betrouwbare partner en favoriete werkgever."

Een wereldwijde campagne brengt het doel, de visie, het merk en de cultuur van dit vernieuwde merk tot leven en nodigt klanten uit om 'de flow te voelen' terwijl ze samenwerken met Vistra en zo wrijving wegnemen uit hun wereldwijde groeiambities.

Nicholas Macksey, partner binnen het EQT Private Capital Asia Advisory team, zegt: "Dit is het begin van een nieuwe groeicyclus voor Vistra, dat goed gepositioneerd is om voort te bouwen op haar uitgebreide capaciteiten en klanten meer vertrouwen te geven in hun besluitvorming bij het verkennen van nieuwe mogelijkheden over de grens. Daarbij verwachten we dat het bedrijf zal blijven floreren als een hechte bondgenoot van bedrijven en private capital-fondsen die op zoek zijn naar groei of optimalisatie van hun activiteiten, zodat ze zich kunnen richten op hun kernkwaliteiten."

Over Vistra

Vistra is een toonaangevende leverancier van essentiële zakelijke diensten om bedrijven en private capital fondsen te helpen groeien gedurende de gehele bedrijfs- en beleggingscyclus.

Voor Vistra geldt: vooruitgang is ons doel. Als trouwe bondgenoot van onze klanten is het onze rol om de wrijving weg te nemen die het gevolg is van de complexiteit van het internationaal zakendoen. We werken samen met bedrijven en private capital managers gedurende de gehele levenscyclus van zakelijk en particulier kapitaal. Van personeelszaken tot belastingen en van het beheer van rechtspersonen tot naleving van de regelgeving - wij nemen de operationele en administratieve frustraties die de groei van bedrijven belemmeren zonder enige ophef weg. Met meer dan 9.000 experts in 50+ markten zijn wij in staat vooruitgang te versnellen, processen te verbeteren en risico's te verlagen, waar de ambities ook liggen.

