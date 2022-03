VITA: Neue Werkzeug-Serie von Yard Force®

Die Vorteile der VITA-Serie: Höchste Flexibilität, keine störenden Kabel und ein leichter, kompakter Akku, der sogar gewechselt werden kann. Dabei wurde bei der Entwicklung großer Wert auf Nachhaltigkeit gelegt, denn bisher sind in Geräten um 3.6V-Leistung ausschließlich Akkus fest eingebaut, und das ganze Gerät muss dann entsorgt werden. Dies ist mit dem neuen 4V-System von VITA nicht mehr nötig. Der Akku ist die Plattform für eine wachsendes, innovatives Produktsortiment. Ob Gras- und Strauchschere, Astschere, Fensterreiniger und weitere innovative Geräte – die Produkte der VITA-Serie sind besonders kompakt und entweder manuell bedienbar oder mit einem Akku in der Größe eines Lippenstifts ausgestattet. Der kleine, aber leistungsstarke 4V-Akku ermöglicht einen langen Einsatz der Geräte unabhängig von einer Stromquelle. Er punktet mit modernem Design, zukunftsweisender Technologie mit 21700-Akkuzellen und innovativen Features: Der Akku kann als Powerbank zum Laden des Handys verwendet werden und dank der LED-Beleuchtung als praktische Taschenlampe in dunklen Ecken oder am Abend.

Mit den Geräten der VITA-Serie von Yard Force® haben Gärtner jetzt noch mehr Spielraum in ihrer grünen Oase: Die elektrische Astschere LS V14 beispielsweise hat eine 4,0-Ah-Akku-Laufzeit und kann Zweige mit bis zu 14 mm Durchmesser schneiden. Dabei ist sie durch das elektronische Schloss maximal sicher in der Handhabung. Die Akku-Gras- und -Strauchschere LT V12 verpasst Hecken und Sträuchern einen sauberen Schnitt, mit einer Schnittbreite des Grasmessers von 8 cm und des Strauchmessers von 12 cm. Egal, für welche Anwendungen: Die VITA-Serie von Yard Force® ermöglicht flexible und komfortable Gartenarbeit – mit besten Ergebnissen, aber möglichst geringem Aufwand.

Die VITA Produktserie von Yard Force® ist ab Ende März 2022 im Handel erhältlich und unter https://www1.yardforce.eu/de/

Über Yard Force

Yard Force® ist einer der weltweit führenden Anbieter von akku-, benzin- und elektrisch betriebenen Gartengeräten und Hochdruckreinigern mit Sitz im niederrheinischen Willich. Das umfangreiche Yard Force® Produkte-Sortiment ist sowohl bei Freizeitgärtnern als auch professionellen Landschaftsbau-Unternehmen im Einsatz.

