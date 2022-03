VITA : une nouvelle série d'outils Yard Force® pour le jardinage en ville

Rendre les villes plus vertes : le jardinage urbain se fait sur des balcons, des toits et même de plus petits espaces pour faire pousser des herbes aromatiques et des légumes ou planter des fleurs. Le fabricant d'outils de jardinage Yard Force® présente ainsi des outils de jardinage de dernière génération, particulièrement adaptés aux jardins urbains.

Les avantages de la gamme VITA : une flexibilité maximale, pas de câbles gênants et une batterie légère et compacte qui peut même être remplacée. Une grande importance a été accordée à la durabilité lors de la phase de développement, car jusqu'à présent, seules les batteries rechargeables étaient installées en permanence dans les appareils d'une puissance de 3,6 V environ, et l'ensemble de l'appareil devait alors être mis au rebut. Ce n'est plus nécessaire grâce au nouveau système 4 V de VITA. La batterie est la plateforme d'une gamme de produits innovante et en pleine expansion. Qu'il s'agisse de cisailles à gazon ou à arbustes, de sécateurs, de nettoyeurs de vitres ou d'autres équipements innovants, les produits de la gamme VITA sont particulièrement compacts et peuvent être utilisés manuellement ou être équipés d'une batterie de la taille d'un rouge à lèvres. La batterie de 4 V, petite mais puissante, permet d'utiliser les appareils pendant une longue période indépendamment d'une source d'alimentation. Elle se distingue par un design moderne, une technologie d'avant-garde avec des éléments de batterie 21700 et des fonctionnalités innovantes : la batterie peut être utilisée comme une banque de puissance pour charger un téléphone portable et, grâce à l'éclairage LED, comme une lampe de poche pratique dans les coins sombres ou en soirée.

Avec les appareils de la gamme VITA de Yard Force®, les jardiniers possèdent désormais d'encore plus de possibilités pour leurs oasis de verdure : les cisailles électriques LS V 14, par exemple, ont une autonomie de batterie de 4,0 Ah et peuvent couper des branches jusqu'à 14 mm de diamètre. En même temps, elles offrent une sécurité d'utilisation maximale grâce à un système de verrouillage électronique. La cisaille à gazon et à arbustes sans fil LT V 12 permet une coupe nette des haies et des arbustes, avec une largeur de coupe de la lame à gazon de 8 cm et de la lame à arbustes de 12 cm. Quelle qu'en soit l'application, la gamme VITA de Yard Force® permet un jardinage flexible et pratique, avec les meilleurs résultats mais avec le moins d'efforts possible.

La gamme de produits VITA de Yard Force® sera disponible dans le commerce à partir de fin mars 2022 et peut être trouvée sur https://www1.yardforce.eu/de/ .

À propos de Yard Force

Yard Force® est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'outils de jardinage et de nettoyeurs haute pression à batterie, à essence et électriques, dont le siège social est situé à Willich, en Allemagne. La vaste gamme de produits Yard Force® est utilisée par les jardiniers amateurs et les entreprises professionnelles d'aménagement paysager.

