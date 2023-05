PARIS, 4 mai 2023 /PRNewswire/ -- A l'occasion de la publication de son focus sur le dynamisme entrepreneurial en France, Ellisphere s'entoure d'experts pour faire un état des lieux et envisager quelques perspectives sur 2023. Pas d'alarmisme mais pas d'optimisme démesuré non plus compte tenu d'un contexte incertain.

Vitalité entrepreneuriale en 2022 Un ralentissement sans effondrement

Le renouvellement de la population entrepreneuriale est assuré, mais la dynamique s'essouffle.

En France métropolitaine, sur l'exercice 2022, il s'est créé 1,5 entité pour 1 disparition d'entreprise. En 2021, l'indice de dynamisme entrepreneurial (IDE) était de 1,7 création et en 2020, de 2 créations pour 1 disparition ! Une baisse de dynamisme essentiellement due à une forte augmentation du nombre des disparitions d'entreprise pour cause de cessation d'activité. En effet, seules 5,8% des disparitions sont le fait d'une mise en liquidation judiciaire, toujours en deçà des 10% et plus d'avant la crise Covid-19.

A noter que si l'IDE des sociétés commerciales est en progression, celui des entreprises individuelles est en baisse.

Les Départements et Régions d'Outre-mer (DROM) restent dynamiques en 2022. Avec 1,6 entreprise création d'entreprise pour 1 disparition. Le nombre des créations continue de progresser significativement avec +3,6%, alors même que le nombre de disparitions d'entreprise chute de -4,5%.

En France métropolitaine, deux secteurs tirent leur épingle du jeu. L'Energie, d'une part, continue de progresser avec un Indice de Dynamisme Entrepreneurial de 5,3, il était de 5,1 en 2021. Le nombre des créations d'entreprise de l'Energie bondit de +35,1% en 2022, sans atteindre le niveau record de 2021 (+78,2%). Les Services Financiers, d'autre part, connaissent également un fort dynamisme. Leur Indice de Dynamisme Entrepreneurial est de 2,7 en 2022. L'IDE renoue ainsi avec le niveau record de 2018 (2,7).

A l'inverse, d'autres secteurs renouvellent à peine ou plus du tout leur population d'entreprises. C'est le cas pour Agriculture & Pêche, Textile, Pharmacie, Biens d'Equipements du foyer, Telecom…

