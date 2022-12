Vitality Health International fait sensation en Afrique

JOHANNESBURG, 1er décembre 2022 /PRNewswire/ -- Depuis son lancement en janvier 2022, Vitality Health International a pris de l'ampleur en proposant aux groupes d'employeurs du reste de l'Afrique une assurance santé qui récompense les modes de vie sains.

L'assurance santé Vitality, conçue spécifiquement pour le marché africain, met l'accent sur la prévention par le biais du dépistage, ainsi que sur le bien-être mental et physique, qui sont des facteurs clés de différenciation. Cette offre innovante et numérique encourage également les comportements sains par le biais de MTN, Vodacom, l'UNICEF, Uber et Jumia, nos nouveaux partenaires de récompenses transcontinentaux.

Comme 75 % de la population a moins de 35 ans, elle est ouverte à une assurance santé plus numérique. Une autre tendance clé en matière de santé est le passage des maladies transmissibles ou contagieuses aux maladies non transmissibles, souvent liées à des choix de mode de vie. Ces solutions de soins de santé uniques qui récompensent les modes de vie sains peuvent aider les groupes d'employeurs à gérer la santé des employés pour obtenir les meilleurs résultats commerciaux et individuels.

Qu'est-ce que Vitality Health International ?

Vitality Health International est un assureur santé sud-africain. Sa société mère, Discovery, a été la pionnière du modèle d'assurance à valeur partagée Vitality en Afrique du Sud. Aujourd'hui, Discovery opère sur 40 marchés et influence la vie de plus de 30 millions de personnes dans le monde.

Nos marchés et produits

Vitality Health International opère sur cinq marchés en Afrique, la République démocratique du Congo, le Kenya, le Nigéria, la Zambie et, à partir de septembre 2022, le Mozambique, et propose les principaux produits suivants :

Une assurance santé comprenant le programme Vitality : prestations de soins de santé complètes et de qualité proposant trois formules et quatre options de prestations pour l'ensemble des besoins médicaux. Cette assurance santé met l'accent sur le bien-être et récompense les modes de vie sains par la participation au programme Vitality, qui est inclus dans chaque option de prestations sans frais supplémentaires. Vitality est un programme de bien-être scientifique reconnu dans le monde entier. La solution Travel for Treatment : une solution d'accompagnement de bout en bout pour les personnes du reste de l'Afrique qui doivent se déplacer en Afrique du Sud, au Royaume-Uni ou en France pour recevoir des traitements médicaux spécifiques.

Emma Knox, PDG de Vitality Health International Afrique, a déclaré : « Le modèle de la valeur partagée de Vitality est fondé sur la gratification des personnes qui adoptent des comportements plus sains, ce qui améliore leur bien-être physique et mental, la productivité et la réduction du risque d'assurance ou de santé de l'employeur. Grâce à ce modèle, Vitality Health International contribue à une société plus saine en rendant les entreprises et leurs employés plus sains. »

En savoir plus

