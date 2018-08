Vitaly Saveliev réélu au poste de PDG d'Aeroflot

MOSCOU, August 29, 2018 /PRNewswire/ --

Le Conseil d'administration de PJSC Aeroflot a réélu Vitaly Saveliev au poste de PDG pour une durée de cinq ans. La nomination a été approuvée le 28 août 2018 lors d'une réunion du Conseil d'administration présidée par Mikhail Poluboyarinov, en application d'une directive du gouvernement russe.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/561410/Aeroflot_Logo.jpg )





Vitaly Saveliev dirige Aeroflot depuis sa nomination le 10 avril 2009. À ce moment-là, la société était considérée comme un transporteur régional selon les normes internationales avec un trafic de 8,6 millions de passagers (11,1 millions en incluant ses filiales). Aeroflot et ses filiales étaient classées au 68e rang mondial.

En 2010, le président Vladimir Poutine a chargé Vitaly Saveliev de créer le premier groupe aérien entièrement russe. L'État a transféré plusieurs transporteurs régionaux sous la gestion d'Aeroflot, et la construction d'Aeroflot Group a débuté à partir de ces actifs. Suite à cette transformation, le groupe comprenait la deuxième plus importante compagnie aérienne de Russie, Rossiya Airlines (fondée à partir de la compagnie aérienne basée à Saint-Pétersbourg, Rossiya, ainsi que des compagnies aériennes Donavia et Orenburg) et la compagnie aérienne d'Extrême-Orient Aurora (créée à partir de SAT Airlines et Vladivostok Avia).

La création du premier transporteur véritablement à bas prix russe, Pobeda, dans le cadre d'Aeroflot Group représentait une réelle avancée. Grâce à Vitaly Saveliev, des modifications importantes ont été apportées au Code de l'aviation russe, y compris l'introduction des billets non remboursables, la possibilité pour les compagnies aériennes de facturer les bagages et d'engager des pilotes à l'étranger, ainsi que l'introduction de listes noires pour les passagers causant des troubles. Ce sont ces changements qui ont harmonisé le Code de l'aviation russe et ont rendu possible le décollage de vols à bas prix dans le pays.

Le premier vol de Pobeda a eu lieu le 1er décembre 2014. Depuis, la compagnie aérienne a rendu le transport aérien accessible aux Russes de la classe moyenne, avec un million de personnes qui lui ont fait appel pour prendre l'avion pour la première fois au cours de ses deux premières années d'activité. Depuis son premier vol, Pobeda a déjà transporté plus de 15 millions de passagers.

En 2011, Vitaly Saveliev a présenté la stratégie 2025 d'Aeroflot Group au président Poutine. L'objectif majeur consistait à positionner Aeroflot comme l'une des principales compagnies aériennes au monde, la plaçant parmi l'élite de l'aviation mondiale. Avant 2025, Aeroflot Group était appelée à devenir l'un des cinq plus grands groupes d'aviation en Europe et l'un des 20 plus grands au monde.

Ces objectifs ont été atteints bien en avance, Aeroflot étant devenue l'une des 20 plus importantes compagnies aériennes au monde et l'une des cinq plus importantes en Europe dès 2017 (parmi les transporteurs historiques). En 2018, Aeroflot a confirmé sa place parmi les 20 plus importantes compagnies aériennes dans le monde, selon deux publications internationales faisant autorité dans le secteur de l'aviation, Flight Airline Business et Air Transport World. Au fil des années, le trafic de passagers de la compagnie aérienne Aeroflot a considérablement augmenté, passant de 8,6 millions de passagers en 2009 à 32,8 millions en 2017. Au total, Aeroflot et ses filiales ont transporté plus de 50,1 millions de passagers en 2017.

Cette année, Aeroflot a été nommée Marque aérienne la plus forte au monde pour la deuxième fois par Brand Finance, la plus importante société indépendante de conseil en évaluation des marques. La valeur de la marque Aeroflot croît constamment et s'élève aujourd'hui à 1,429 milliard USD.

Aeroflot est un transporteur haut de gamme reconnu, détenant un statut de compagnie aérienne 4 étoiles de Skytrax et une note de cinq étoiles en tant que compagnie aérienne mondiale de l'association de l'aviation des États-Unis APEX. La société remporte régulièrement des prix internationaux prestigieux : elle a été nommée Meilleure compagnie aérienne d'Europe de l'Est pour la septième fois aux Skytrax World Airline Awards 2018 et a été reconnue à deux reprise en tant que Compagnie aérienne préférée de Chine aux Flyer Awards. Le transporteur national russe a également été nommé marque de compagnie aérienne de premier plan au monde aux World Travel Awards 2017, qui sont considérés comme les Oscars de l'industrie du tourisme.

Au cours du mandat de Vitaly Saveliev, Aeroflot est devenue le plus important opérateur d'avions modernes de Russie. La société opère 50 des derniers Sukhoi Superjet 100. Au cours des années à venir, la société devrait prendre livraison de 50 MC-21. Aeroflot envisage d'élargir sa flotte d'avions russes.

Aeroflot projette de consolider son statut de compagnie aérienne mondiale de premier plan. Vitaly Saveliev et l'équipe de direction de la société ont préparé une mise à jour de la stratégie 2023 d'Aeroflot Group, qu sera bientôt présentée au président Vladimir Poutine.