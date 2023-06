VitaUrbana lança empreendimento Nurban Campo Belo

SÃO PAULO, 26 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- Conhecido por sua tranquilidade, segurança e por sua localização privilegiada, o bairro do Campo Belo foi o escolhido pela incorporadora VitaUrbana para lançar seu novo empreendimento, o Nurban Campo Belo.

Este é o quinto projeto da linha Nurban, e segue o conceito inovador de urbanismo dos demais empreendimentos da VitaUrbana. São imóveis residenciais compactos, com espaços compartilhados, facilidade de acesso aos meios de transporte público, estimulando a relação das pessoas com a cidade.

O empreendimento possui fachada ativa, com uma loja comercial, 184 unidades, entre studios e apartamentos de um e dois dormitórios, com dimensão entre 24,01 e 69,47 metros. Além disso, está próximo de comércios, do aeroporto de Congonhas, do Parque Linear Invernada e do Shopping Ibirapuera, e da nova linha 17 do monotrilho.

"Esta proximidade com o monotrilho agrega um grande potencial de valorização, já que experiências anteriores mostram uma alta de até 30% do valor de imóveis em um raio de cerca de 600 metros da estação do metrô", diz André Kovari, sócio da VitaUrbana.

O diretor da Itaplan Consultoria Imobiliária, Roberto Mendonça, acrescenta que o bairro tem se destacado como uma excelente opção para investidores. "Temos dados que mostram valorização de 35% de empreendimentos em apenas dois anos. Um exemplo é um projeto lançado pela Itaplan no final de 2020, cujo valor do metro quadrado saltou de R$ 11 mil para R$ 15 mil", diz.

Medonça cita também a alta demanda por projetos compactos. "Esses imóveis têm se mostrado boas oportunidades para locação de curto prazo, devido à proximidade com o Aeroporto de Congonhas, a região da Berrini e a Água Espraiada, que possuem ligações com importantes rodovias", explica.

Já o perfil dos compradores de apartamentos no bairro é bastante diversificado, e atrai consumidores que valorizam a oferta de transporte público e a proximidade com importantes regiões da cidade, como Moema e Vila Olímpia.

Com entrega prevista para janeiro de 2026, o empreendimento terá nove andares e área térrea. Sua infraestrutura conta com churrasqueira, mercadinho Onii, lavanderia Omo, bicicletário, espaço pet, piscina, praça com redário, salão de festas gourmet e academia.

Levando arte para o projeto

O empreendimento terá um mural no hall de entrada A criação será do renomado artista Marcelo Eco, conhecido por suas pinturas em grandes murais. Seu estilo é marcado por linhas orgânicas, cores vibrantes e formas abstratas, que transmitem uma sensação de movimento e fluidez.

Contato: [email protected]

FONTE VitaUrbana

SOURCE VitaUrbana