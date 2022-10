Viterra completa l'acquisizione di Gavilon

ROTTERDAM, Paesi Bassi, 4 ottobre 2022 /PRNewswire/ -- Viterra Limited, attraverso una consociata interamente controllata, è lieta di annunciare di aver concluso oggi l'accordo per l'acquisto di azioni per l'acquisizione della divisione cereali e ingredienti di Gavilon Agriculture Investment, Inc. (Gavilon), una società interamente controllata da Marubeni America Corporation.

Il prezzo di acquisto per l'acquisizione è di 1,125 miliardi di USD, più il capitale circolante, ed è soggetto a determinati adeguamenti di prezzo.

Gavilon, con sede a Omaha, Nebraska, è attiva nell'origination, stoccaggio e distribuzione di cereali e semi oleosi, oltre a mangimi e ingredienti alimentari, sui mercati nazionali e globali. Gli stabilimenti di Gavilon si trovano in aree in forte crescita in tutti gli Stati Uniti, con accesso alle ferrovie, ai fiumi e ai porti più importanti.

"L'attività di Gavilon ha tutti gli attributi chiave che supportano il nostro piano strategico a lungo termine e ci consente di fornire valore aggiunto ai nostri clienti all'origine e alla destinazione", ha dichiarato David Mattiske, Chief Executive Officer di Viterra Limited. "Questa acquisizione rafforza ulteriormente la nostra rete globale offrendoci una presenza materiale in tutte le principali regioni esportatrici e rendendoci una delle più grandi aziende di origination del nostro settore."

Mattiske ha aggiunto: "Per me è un grande piacere dare il benvenuto ai dipendenti di Gavilon nel team di Viterra. Spero di vedere un'integrazione fluida proprio attraverso un lavoro congiunto per la generazione di opportunità per i nostri dipendenti e clienti, offrendo inoltre valore aggiunto ai nostri azionisti e investitori."

Con effetto immediato, Viterra integrerà Gavilon nella propria rete globale e all'inizio del 2023 implementerà il marchio Viterra in tutta l'azienda.

Informazioni su Viterra

Noi di Viterra crediamo nel potere della connessione. La nostra rete agricola, leader mondiale e completamente integrata, collega i produttori ai consumatori con prodotti agricoli sostenibili, tracciabili e di qualità controllata. Con oltre 18.000 dipendenti di talento che operano in 37 Paesi, la nostra rete strategica di risorse di stoccaggio, lavorazione e trasporto agricolo ci consente di offrire soluzioni innovative e percorsi aperti per i nostri clienti, creando partnership di successo che durano nel tempo. Insieme, siamo più forti e otteniamo maggiori risultati.

AVVISO IMPORTANTE RELATIVO AL PRESENTE COMUNICATO STAMPA CHE INCLUDE DICHIARAZIONI PREVISIONALI.

Il presente comunicato stampa contiene, o incorpora a titolo di riferimento, dichiarazioni che sono, o possono essere considerate, "dichiarazioni previsionali", che sono di natura prospettica. Le dichiarazioni previsionali non si basano su fatti storici, ma piuttosto su previsioni, aspettative, convinzioni, opinioni, piani, obiettivi, scopi, impegni, intenzioni e proiezioni attuali su eventi futuri, risultati delle operazioni, prospettive, condizioni finanziarie e discussioni sulla strategia. Le dichiarazioni previsionali possono essere rilasciate per iscritto, ma anche verbalmente.

Per loro natura, le dichiarazioni previsionali comportano rischi e incertezze noti e ignoti, molti dei quali esulano dal controllo di Viterra o delle sue controllate. Le dichiarazioni previsionali non sono garanzie di prestazioni future e possono, come spesso accade, differire sostanzialmente dai risultati effettivi.

Né Viterra né le sue controllate, né i loro consociati, amministratori, funzionari, dipendenti o consulenti, forniscono alcuna dichiarazione, garanzia, sicurezza o certezza che le azioni, gli eventi o i risultati espressi o impliciti nelle dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa, verranno intrapresi, si verificheranno o si realizzeranno. L'utente non deve fare affidamento, e viene invitato a non fare affidamento, su tali dichiarazioni previsionali, che si riferiscono solo alla data della presente pubblicazione o alla data della specifica dichiarazione (a seconda dei casi).

Nessuna disposizione del presente comunicato stampa, in nessuna giurisdizione, costituirà o farà parte di qualsiasi offerta o invito a vendere o emettere, o qualsiasi sollecitazione di qualsiasi offerta di acquisto o sottoscrizione di titoli o strumenti finanziari, né costituirà una raccomandazione o consulenza relativamente a qualsiasi titolo o altro strumento finanziario o qualsiasi altra questione.

