Viterra voltooit overname van Gavilon

ROTTERDAM, Nederland, 4 oktober 2022 /PRNewswire/ -- Viterra Limited is via een volledige dochteronderneming verheugd bekend te maken dat het bedrijf met ingang van vandaag zijn aandelenkoopovereenkomst heeft gesloten om de graan- en ingrediëntenactiviteiten van Gavilon Agriculture Investment over te nemen, Inc. (Gavilon), een volledige dochteronderneming van Marubeni America Corporation.

De aankoopprijs voor de overname bedraagt 1,125 miljard USD, plus werkkapitaal, en is onderhevig aan bepaalde prijsaanpassingen.

Gavilon, met hoofdkantoor in Omaha, Nebraska, produceert, bewaart en distribueert granen en oliezaden, evenals voeder- en voedselingrediënten voor binnenlandse en buitenlandse markten wereldwijd. De activa van Gavilon bevinden zich in belangrijke groeigebieden in de VS, met toegang tot belangrijke spoorwegen, rivieren en havens.

"De activiteiten van Gavilon hebben alle belangrijke kenmerken die ons strategische plan voor de lange termijn ondersteunen, en stellen ons in staat om toegevoegde waarde te bieden aan onze klanten bij herkomst en bestemming", aldus David Mattiske, Chief Executive Officer van Viterra Limited. "Deze overname versterkt ons wereldwijde netwerk verder door ons een materiële aanwezigheid te verschaffen in elke belangrijke exportregio en maakt ons een van de grootste origination-bedrijven in onze sector."

Mattiske voegde hieraan toe: "Het doet me een groot genoegen om de medewerkers van Gavilon in het Viterra-team te verwelkomen. Ik kijk uit naar een soepele integratie in de samenwerking om verdere kansen voor onze medewerkers en klanten en toegevoegde waarde voor onze aandeelhouders en investeerders te creëren."

Viterra Gavilon zal met onmiddellijke ingang integreren in het wereldwijde netwerk van Viterra en begin 2023 zal het Viterra-merk in het hele bedrijf worden geïmplementeerd.

Over Viterra

Bij Viterra geloven we in de kracht van verbinding. Ons wereldwijd toonaangevende, volledig geïntegreerde landbouwnetwerk verbindt producenten met consumenten met duurzame, traceerbare en op kwaliteit gecontroleerde landbouwproducten. Met meer dan 18.000 getalenteerde medewerkers die actief zijn in 37 landen, kunnen wij met ons strategische netwerk van agrarische opslag-, verwerkings- en transportmiddelen onze klanten innovatieve oplossingen en open trajecten aanbieden, waardoor succesvolle, duurzame partnerschappen ontstaan. Samen staan we sterker en bereiken we meer.

BELANGRIJKE MEDEDELING BETREFFENDE DIT PERSBERICHT, INCLUSIEF TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN.

Dit persbericht bevat, of bevat door verwijzing, verklaringen die "toekomstgerichte verklaringen" zijn of kunnen worden geacht te zijn, die toekomstgericht van aard zijn. Toekomstgerichte verklaringen zijn niet gebaseerd op historische feiten, maar eerder op huidige voorspellingen, verwachtingen, overtuigingen, meningen, plannen, doelstellingen, doelen, toezeggingen, intenties en projecties over toekomstige gebeurtenissen, bedrijfsresultaten, vooruitzichten, financiële toestand en discussies over strategie. Toekomstgerichte verklaringen kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden gedaan.

Door de aard ervan, impliceren toekomstgerichte verklaringen bekende en onbekende risico's, waarvan vele buiten de controle van Viterra of zijn dochterondernemingen. Toekomstgerichte verklaringen zijn geen garantie voor toekomstige prestaties en kunnen, en zullen vaak, wezenlijk verschillen van de werkelijke resultaten.

Viterra, zijn dochterondernemingen, noch enige van hun medewerkers, directeuren, functionarissen, werknemers of adviseurs, geeft enige verklaring, garantie, verzekering of waarborg dat het optreden van acties, gebeurtenissen of resultaten, uitgedrukt of geïmpliceerd in toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht daadwerkelijk zal plaatsvinden, geschieden of worden bereikt. U dient per definitie voorzichtig te zijn met het stellen van uw vertrouwen in deze toekomstgerichte verklaringen, die alleen gelden vanaf de datum van dit persbericht of vanaf de datum van de specifieke verklaring (indien van toepassing).

Niets in dit persbericht zal, in welk rechtsgebied dan ook, een aanbod of uitnodiging tot verkoop of uitgifte vormen of deel uitmaken van een aanbod tot aankoop van of inschrijving op effecten of financiële instrumenten, noch zal het een aanbeveling of advies vormen in met betrekking tot effecten of andere financiële instrumenten of enige andere kwestie.

Mediavragen: [email protected], +1 (306) 569-6673

SOURCE Viterra Canada Inc.