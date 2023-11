VIVA A MAGIA EXTRAORDINÁRIA DAS FESTAS DE FIM DE ANO NO RITZ-CARLTON, GRAND CAYMAN

Gastronomia festiva, atividades emocionantes e decorações espetaculares aguardam os hóspedes

Imagens de alta resolução aqui

GRAND CAYMAN, Ilhas Cayman, 9 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- The Ritz-Carlton, Grand Cayman convida seus hóspedes a embarcar em uma jornada de encantamento e alegria neste final de ano. Com uma grande variedade de experiências luxuosas, opções gastronômicas de dar água na boca e decorações de tirar o fôlego inspiradas nas belezas naturais da ilha, The Ritz-Carlton tem tudo para proporcionar momentos inesquecíveis enquanto gera um impacto positivo na comunidade.

The Ritz-Carlton, Grand Cayman

A atração principal da temporada será a deliciosa Fábrica de Chocolate, que mergulhará os hóspedes em um mundo de delícias e encantamento. Preparado meticulosamente e com grande atenção aos detalhes, o chalé de pão de mel e chocolate foi construído com inspiração no mais antigo estilo arquitetônico conhecido em Cayman, de meados do século XVIII. Situado no saguão do hotel, ele inunda os hóspedes de pura magia natalina. Além de capturar a essência do passado, a estrutura ainda deixa no ar um tentador aroma de pão de mel recém-saído do forno, convidando todos a explorar essa obra de arte comestível. Em seu interior encontramos os duendes do Papai Noel trabalhando incansavelmente em delícias de chocolate (disponíveis para compra).

"Essa não é uma celebração natalina comum", diz Marc Langevin, gerente geral do Ritz-Carlton, Grand Cayman. "Estamos oferecendo experiências transformadoras para que nossos hóspedes se sintam renovados, inspirados e profundamente conectados com o espírito natalino."

Abundância de Ação de Graças no Ritz-Carlton, Grand Cayman

A temporada de festas de fim de ano no Ritz-Carlton, Grand Cayman começa com uma deliciosa celebração de Ação de Graças. O banquete será preparado por chefs especialistas e servido com vistas exuberantes do oceano. Estão programadas três experiências extraordinárias: uma comemoração tradicional de Ação de Graças, com pratos clássicos e iguarias locais, a ser realizada no Cayman Island Ballroom; o jantar de Ação de Graças no Seven Restaurant, que servirá uma jornada culinária riquíssima; e o Thanksgiving To-Go para os hóspedes que preferirem curtir as festividades no conforto das próprias acomodações. Entre os dias 22 e 25 de novembro serão oferecidas experiências de cortesia exclusivas para os hóspedes registrados. Eles terão a oportunidade de fazer um tour por jardins encantados, degustar iguarias italianas enquanto assistem a filmes sob as estrelas, aprender a fazer tortas de massa folhada com a chef e confeiteira Camilla Testa e tostar marshmallows na fogueira enquanto observam o pôr do sol.

Dezembro mágico no Ritz-Carlton, Grand Cayman: uma época repleta de jantares trufados, workshops de pão de mel e delícias natalinas

As celebrações não param por aqui. Diversas atividades e opções gastronômicas com temática festiva estarão disponíveis na propriedade durante todo o mês de dezembro. Entre os destaques estão um jantar preparado com trufas e harmonizado com vinhos selecionados pelo vinicultor e ex-sommelier do Blue, Michael Kennedy, além de workshops de preparação de pão de mel e o Gingerbread Man Tea, um chá da tarde no Silver Palm em companhia do Papai Noel e seus amigos. Os hóspedes contarão ainda com outras experiências de cortesia ao longo da estadia, incluindo um tour pelos jardins, uma sessão de decoração de cookies, cinema sob as estrelas, confecção de s'mores (doce feito com marshmallows tostados), noite de música ao vivo no Silver Palm e coral de Natal com vinho quente e doces no saguão da propriedade.

"A magia do Ritz-Carlton não se encontra apenas em nossas incríveis instalações e atividades, mas também na fusão perfeita de tradição e inovação", diz Langevin. "O Gingerbread Man Tea traz a alegria de bons momentos regados a tradições em comum e, ao mesmo tempo, propõe a degustação de novos sabores e conceitos, criando uma experiência verdadeiramente mágica."

Para aqueles que buscam o equilíbrio entre praticidade e excelência gastronômica, The Ritz-Carlton vai oferecer os banquetes de Natal e Ano Novo também como serviço de quarto.

Marc Langevin demonstra entusiasmo com a oportunidade de receber os hóspedes em um ambiente tão excepcional. Ele reitera que a campanha Leave Better do Ritz-Carlton proporciona mais que um período de férias — é uma oportunidade de transformação pessoal, que promove jornadas sob medida para atender às necessidades de cada pessoa. Além disso, The Ritz-Carlton tem o orgulho de apoiar diversas iniciativas durante as festas de fim de ano, o que demonstra sua dedicação a causar impactos positivos na comunidade.

Maravilhas festivas: explore tesouros naturais com o Ambassadors of the Environment

O programa Ambassadors of the Environment, liderado por Jean-Michel Cousteau, é uma maneira inesquecível de celebrar as festas de fim de ano. De 19 de dezembro a 4 de janeiro acontecerão tours guiados que oferecerão momentos de serenidade e gratidão pela natureza infundidos com o espírito natalino. Participe do Sunset Mangrove Kaiak ou do Blue Iguana Conservation Tour e deixe a magia das festas invadir você. Naturalistas do hotel guiarão os hóspedes ao longo de atividades fascinantes, como snorkeling noturno, aventuras de scooter aquática e fotografia debaixo d'água, proporcionando oportunidades incríveis de criar memórias em família. Os valores dessas experiências variam entre US$ 105 e US$ 150 por pessoa.

Com luxo inigualável, The Ritz-Carlton, Grand Cayman promove espetacular queima de fogos em festa da virada de frente para o mar caribenho!

O grande final está reservado para a véspera do Ano Novo, quando The Ritz-Carlton se transformará em um paraíso de luxo e entretenimento ao vivo com uma espetacular queima de fogos a ser apreciada da praia. Os hóspedes se despedirão de 2023 em grande estilo: entre as opções da noite estão o jantar de gala da virada no Blue By Eric Ripert, um bufê no Seven & Poolside e um jantar de inspiração sul-americana no Saint June. Quando o relógio indicar meia-noite começará a festa com muita música e dança na Praia das Sete Milhas, que contará com a apresentação de DJ ao vivo e uma espetacular queima de fogos.

Para mais informações sobre iniciativas beneficentes, reservas e as incríveis opções oferecidas por The Ritz-Carlton, Grand Cayman para as festas de fim de ano, acesse www.ritzcarlton.com/grandcayman ou ligue para +1-345-815-6019.

Sobre The Ritz-Carlton, Grand Cayman

Reformado em 2021, The Ritz-Carlton, Grand Cayman ocupa uma área deslumbrante de 144 acres, que se expande das águas cristalinas do North Sound à areia branca da mundialmente famosa Praia de Sete Milhas. Classificado como hotel cinco estrelas pela Forbes, o tradicional resort de luxo nas Ilhas Cayman conta com 369 suítes sofisticadas, concebidas pela prestigiosa firma Champalimaud Design. Seu spa oferece uma seleção cuidadosa de tratamentos revitalizantes e relaxantes e seis restaurantes proporcionam gastronomia de alta qualidade — um deles é o Blue by Eric Ripert, única casa no Caribe com classificação AAA e cinco diamantes. O resort também atrai entusiastas do golfe graças ao seu espetacular campo de nove buracos projetado por Greg Norman e um simulador indoor de última geração com tecnologia Trackman. Ideal para eventos de todos os portes, The Ritz-Carlton, Grand Cayman abriga o maior salão de festas da ilha e um estúdio de culinária interativa. O programa para famílias Ambassadors of the Environment, capitaneado por Jean-Michel Cousteau, convida hóspedes de todas as idades a explorar a flora e a fauna de Cayman, e o parque aquático Starfish Cay, as quadras de tênis e basquete e o salão de jogos em ambiente coberto prometem entretenimento de qualidade para todas as idades. Maior configuração de suítes de luxo do Caribe, o Seven South disponibiliza mais de 1.670 metros quadrados de áreas internas e externas elegantes, atendimento e comodidades personalizados e vistas panorâmicas incríveis para o mar caribenho. Composto por nove quartos (entre eles a Grand Penthouse, com três dormitórios), o refúgio particular fica situado no topo da Ocean Tower, dando aos seus hóspedes a sensação de estar no topo do mundo. Todos os anos, o resort e o Chef Eric Ripert recebem chefs renomados (e hóspedes exigentes) para o Cayman Cookout. Para mais informações sobre The Ritz-Carlton, Grand Cayman, acesse www.ritzcarlton.com/grandcayman ou ligue para +1 (345)943-9000.

Fotografia:

https://mma.prnewswire.com/media/2272839/The_Ritz_Carlton__Grand_Cayman.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1435277/4396011/Marriott_International_Logo.jpg

FONTE Marriott International