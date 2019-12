Vivo NEX 3, a ferramenta suprema de jogos no PUBG MOBILE Club Open 2019 Fall Split Global Finals

O NEX 3 é a mais recente adição à série premium principal da vivo, a série NEX, e foi projetado para demonstrar a dedicação da marca ao design e tecnologia inovadores, que impulsionam o desempenho do jogador mesmo durante a jogabilidade móvel mais intensa. O NEX 3 conta com os mais recentes recursos de otimização dos jogos e atualizações para capacitar os jogadores.

Recursos de jogo projetados para capacitar os jogadores a conquistarem a vitória absoluta

O NEX 3 fornece recursos atualizados de jogos através de funções poderosas tais como o mecanismo multiturbo (Multi-Turbo Engine), o qual combina Game Turbo, Center Turbo, Cooling Turbo e AI Turbo para proporcionar aos jogadores uma verdadeira experiência de jogo imersiva.

O NEX 3 apresenta um modo turbo (Turbo Mode), o qual foi especificamente personalizado para o PUBG MOBILE. Quando a função é ligada, ela mostra recursos de otimização que suportam grande alcance dinâmico (HDR) + extremo e fornecem uma alta taxa de quadros estável . Este é também um recurso exclusivo que resultou da parceria entre a vivo e o PUBG MOBILE Club Open 2019.

O fone também apresenta modo ultra jogo (Ultra Game Mode), o qual desliga mensagens e alertas, permitindo que os jogadores concentrem toda sua atenção em vencer o jogo.

Configuração com câmera tripla para inovadora visualização móvel e experiência premium com fotos

Além dos impressionantes recursos para jogar, o NEX 3 também realiza o sonho da ausência de moldura com a tela sem borda Waterfall FullView™ Display e uma taxa tela-corpo de 99,6%. Isso fornece uma experiência de visualização ainda melhor para os jogadores.

O NEX 3 mostra sua superioridade na fotografia com uma câmera principal de 64MP, que vem com uma câmera de grande angular de 13MP e uma câmera telescópica de 13MP. Este magnífico recurso de câmera garante que fotos com padrão de claridade HD possam ser tiradas com facilidade.

Redes de sinal duplo de Wi-Fi fornecem experiência de jogo mais uniforme

A tecnologia de aceleração WLAN dupla no NEX 3 utiliza redes de sinal duplo Wi-Fi ao mesmo tempo para aumentar a velocidade da rede, oferecendo desempenho uniforme sem instabilidades ou atrasos. Isso é vital para os jogadores, especialmente quando jogam PUBG Mobile.

O NEX 3 conecta Wi-Fi de 2,4GHz e 5GHz e usa algoritmos avançados para avaliar de forma inteligente o status da rede para reduzir atrasos na rede móvel e aumentar as velocidades de download. Quando a tecnologia de aceleração WLAN dupla é habilitada, ela fornece um ambiente de jogo significativamente melhorado.

Hardware poderoso para suportar a experiência móvel

O NEX 3 aumenta as velocidades de download para até mais de 1500 Mbps e as velocidades de upload para até mais de 140 Mbps. De acordo com teste em laboratório, a queda da latência média é de 25%, o que permite uma experiência de jogo ainda mais uniforme.

Acionado pelo Snapdragon 855 Plus e pela memória flash UFS 3.0 de alta velocidade, o NEX 3 fornece desempenho computacional da melhor qualidade, capacidades uniformes de multitarefas que podem aumentar as velocidades de leitura e escrita em 79% com o UFS2.1. O NEX 3 é também equipado com armazenamento de 8GB+256GB.

O NEX 3 vem com uma bateria de 4500mAh e suporta as tecnologias de poupança de energia 22.5W Vivo FlashCharge e C-DRX, as quais aumentam a vida total da bateria do aparelho e permitem que os usuários recarreguem em pouco de tempo.

Sobre a vivo

A vivo é uma empresa líder global de tecnologia comprometida em criar produtos e serviços móveis inteligentes e criadores de novas tendências. A vivo é dedicada a formar um ecossistema vibrante de Internet móvel, e atualmente é proprietária e opera uma extensa rede de operações de pesquisas com centros de P&D em San Diego, Shenzhen, Nanjing, Pequim, Hangzhou e Taipei. Estes centros se concentram no desenvolvimento de tecnologias de consumo de última geração incluindo 5G, IA, fotografia móvel e projetos de smartphones da próxima geração. A vivo também estabeleceu 5 bases de produção em todo o mundo, na China, Sul da Ásia e Sudeste da Ásia.

A vivo tem duzentos milhões de usuários que desfrutam de seus produtos e serviços móveis por todo o mundo. A vivo possui lojas físicas de varejo em mais de 1.000 cidades em todo o mundo.

SOBRE O PUBG MOBILE

O PUBG MOBILE é baseado no PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS, o fenômeno que surpreendeu o mundo do entretenimento interativo em 2017. Até 100 jogadores caem de paraquedas em uma ilha remota para combaterem em uma confrontação onde o vencedor ganha tudo. Os jogadores têm que localizar e procurar por suas próprias armas, veículos e suprimentos, e vencerem cada jogador em um campo de batalha rico tanto visualmente quanto taticamente, o qual força os jogadores para uma zona de combate cada vez menor.

Para mais informações, visite as contas oficiais do PUBG MOBILE no Facebook, Twitter e no YouTube.

