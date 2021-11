Vizetto annonce le lancement de Reactiv SUITE PRO optimisé pour ordinateur portable et Microsoft Office

TORONTO, 8 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Vizetto Inc, la société qui change la façon dont le monde communique, a annoncé aujourd'hui le lancement officiel de Reactiv SUITE PRO - une version de Reactiv SUITE spécialement conçue pour les ordinateurs portables et l'utilisation personnelle dans un bureau à domicile ou sur la route.

La pandémie de COVID-19 a placé les professionnels dans une boîte — une boîte virtuelle. Les conférences Web gagnent du terrain depuis un certain temps, mais tout à coup, elles sont devenues la règle. Au cours des derniers mois, les mentions de « Zoom fatigue » sont apparues de plus en plus souvent sur les médias sociaux, et la plupart des professionnels ressentent désormais un épuisement du travail à distance. Mais pourquoi les conférences téléphoniques sont-elles si épuisantes ? Il y a plusieurs raisons. Les réunions à distance sont moins engageantes, ouvertes à la distraction et deviennent souvent des « présentations passives ». Notre cerveau ne reçoit pas suffisamment d'entrées sensorielles pour se concentrer et faire attention, ce qui entraîne un manque de rétention des informations et une incapacité à créer des souvenirs à long terme qui donnent un sens et un impact à ces appels.

Reactiv SUITE est un éco-système de produits logiciels conçus pour rendre les réunions à distance interactives et mémorables. Le logiciel permet à tout professionnel de partager son contenu, d'interagir de manière non linéaire avec ses participants à distance, de faire apparaître de manière fluide du contenu et des médias, de participer à des discussions, d'annoter visuellement des documents et de rehausser sa présence pour se démarquer. Sur cette plateforme, les personnes peuvent se concentrer sur la transmission de leur message au lieu de présenter des données et des images statiques à l'aide d'un partage d'écran désuet.

Reactiv SUITE PRO est conçu pour s'intégrer de manière transparente à la suite de produits Microsoft Office. Pas besoin de déplacer, copier ou télécharger vos données sur nos serveurs. Il suffit de créer une présentation dans Reactiv qui pointe vers l'emplacement de vos données. Les données peuvent être sur votre serveur, disque dur local, emplacement VPN, emplacement sharepoint, ou même OneDrive. Ensuite, il suffit d'épingler votre appareil photo et de présenter en utilisant n'importe quel type de contenu. Utilisez PowerPoint comme aide visuelle, apportez des documents Excel et des fichiers Word au besoin. Soulignez, surlignez et marquez facilement n'importe lequel de ces documents et réinjectez l'encre dans vos fichiers sous forme de couche modifiable. Ceci est très utile pour capturer vos notes, vos corrections, et déclencher un souvenir lorsque vous distribuez ces fichiers à votre public.

« Nous avons testé cette application en version bêta pendant des mois avec l'aide de centaines d'utilisateurs, qui ont enregistré plus de 20 000 heures de présentations, dans le monde entier », a déclaré Av Utukuri, fondateur et PDG de Vizetto. « Nous avons passé du temps à comprendre comment faire ressortir les présentateurs à distance et comment peaufiner l'outil pour faire de l'intégration et réduire la résistance. Nous avons rassemblé les meilleures pratiques et aidé ces personnes à générer un impact dans leurs présentations quotidiennes. Nous voulons maintenant faire profiter les utilisateurs du monde entier de ces connaissances et de cette expérience. »

« La plupart des plateformes de collaboration à distance sont axées sur les données, l'authentification et la sécurité », a déclaré Colin Doe, COO de Vizetto. « Reactiv SUITE est le seul outil qui permet de se concentrer sur le présentateur et de l'aider à créer une réunion mémorable qui a un impact à long terme. C'est essentiel pour tout vendeur qui présente, accueille et conclut un contrat avec un client. Il y a plus de 35 millions de présentations PowerPoint données chaque jour, que vont faire vos équipes de vente et votre organisation pour se démarquer et faire une impression dans cette nouvelle normalité ? »

Reactiv SUITE crée une expérience transparente pour tous les utilisateurs dans n'importe quel environnement de travail, permettant aux employés locaux et distants, aux partenaires et aux clients de collaborer et de participer simultanément comme s'ils étaient assis l'un en face de l'autre. Cette solution est idéale pour la solution hybride vers laquelle de nombreuses entreprises s'orientent après une pandémie. Il donne aux employés la possibilité de se présenter au bureau en petits groupes, au besoin, et d'interagir avec le grand groupe qui travaille à partir de leur bureau à domicile, tout en améliorant leur niveau d'engagement.

Pour télécharger gratuitement un exemplaire de Reactive SUITE PRO pour votre ordinateur portable, visitez https://vizetto.com/download/.

À propos de Vizetto

Vizetto Inc. est une entreprise canadienne qui développe Reactiv SUITE, un logiciel qui permet aux organisations de disposer d'outils de réunion hybrides. L'intégration de l'écosystème Microsoft Office à Reactiv SUITE est une étape de plus dans la mission de Vizetto qui consiste à garantir la meilleure expérience utilisateur possible pour l'espace de réunion numérique.

