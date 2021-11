Vizetto kündigt die Markteinführung der Reactiv SUITE PRO an, optimiert für Laptop und Microsoft Office

TORONTO, 8. November 2021 /PRNewswire/ -- Vizetto Inc., das Unternehmen, das die Art und Weise, wie die Welt kommuniziert, verändert, hat heute die offizielle Markteinführung der Reactiv SUITE PRO bekannt gegeben – einer Version der Reactiv SUITE, die speziell für den Einsatz auf Laptops und für den persönlichen Gebrauch im Home Office oder unterwegs entwickelt wurde.

Die COVID-19-Pandemie hat Berufstätige in die Enge getrieben – in eine virtuelle Enge. Webkonferenzen sind schon seit einiger Zeit auf dem Vormarsch, aber ganz plötzlich wurden sie zur Regel. In den letzten Monaten ist in den sozialen Medien immer häufiger von „Zoom-Müdigkeit" die Rede, und die meisten Berufstätigen fühlen sich durch die Fernarbeit ausgebrannt. Aber warum finden wir Telefonkonferenzen so langweilig? Es gibt ein paar Gründe. Remote-Meetings sind weniger ansprechend, ermöglichen Ablenkungen und werden oft zu „passiven Präsentationen". Unsere Gehirne erhalten nicht genügend Sinneseindrücke, um sich zu konzentrieren und aufmerksam zu sein, und das führt dazu, dass wir Informationen nicht behalten können und nicht in der Lage sind, langfristige Erinnerungen zu schaffen, die diesen Anrufen Bedeutung und Wirkung verleihen.

Reactiv SUITE ist ein Ökosystem von Softwareprodukten, das Remote-Meetings interaktiv und unvergesslich macht. Die Software ermöglicht es allen Mitarbeitern, ihre Inhalte mit anderen zu teilen, nicht-lineare Interaktionen mit ihren Teilnehmern an anderen Orten zu führen, Inhalte und Medien fließend abzurufen, sich an Diskussionen zu beteiligen, Dokumente visuell zu markieren und ihre Präsenz zu erhöhen, um sich abzuheben. Auf dieser Plattform können sich Einzelpersonen darauf konzentrieren, ihre Botschaft zu vermitteln, anstatt statische Daten und Bilder über die veraltete Bildschirmfreigabe zu präsentieren.

Reactiv SUITE PRO ist so konzipiert, dass es sich nahtlos in die Microsoft Office-Produktpalette integrieren lässt. Sie müssen Ihre Daten nicht auf unsere Server verschieben, kopieren oder hochladen. Erstellen Sie einfach eine Präsentation in Reactiv, die auf Ihren Datenbestand verweist. Die Daten können sich auf Ihrem Server, einer lokalen Festplatte, einem VPN-Standort, einem Sharepoint-Standort oder sogar OneDrive befinden. Anschließend können Sie Ihre Kamera einsetzen und Inhalte jeglicher Art präsentieren. Verwenden Sie PowerPoint als visuelle Hilfe, bringen Sie bei Bedarf Excel-Dokumente und Word-Dateien ein. Sie können in diesen Dokumenten ganz einfach unterstreichen, hervorheben und markieren und anschließend diese Auszeichnungen und Hervorhebungen als bearbeitbare Ebene wieder in Ihre Dateien einfügen. Dies ist sehr nützlich, um Ihre Notizen und Korrekturen festzuhalten und eine Erinnerung wachzurufen, wenn Sie diese Dateien an Ihr Publikum weitergeben.

„Wir haben diese Anwendung monatelang mit der Hilfe von Hunderten von Nutzern, die mehr als 20.000 Stunden an Präsentationen aufgezeichnet haben, auf der ganzen Welt getestet", sagte Av Utukuri, Gründer und CEO von Vizetto. „Wir haben uns die Zeit genommen, um herauszufinden, wie man Präsentatoren in der Ferne hervorheben kann und wie man das Tool verfeinern kann, um das Onboarding zu erleichtern und den Widerstand zu verringern. Wir haben die besten Praktiken zusammengestellt und diesen Personen geholfen, in ihren täglichen Präsentationen Wirkung zu erzielen. Jetzt wollen wir dieses Wissen und diese Erfahrung zu Nutzern auf der ganzen Welt bringen."

„Die meisten Plattformen für die Remote-Zusammenarbeit sind auf Daten, Authentifizierung und Sicherheit ausgerichtet", erläutert Colin Doe, COO von Vizetto. „Reactiv SUITE ist das einzige Tool, das sich auf den Sprecher konzentriert und ihm hilft, ein unvergessliches Meeting zu gestalten, das eine langfristige Wirkung hat. Dies ist von entscheidender Bedeutung für jeden Verkäufer, der einen Kunden einführt, einbindet und abschließt. Jeden Tag werden mehr als 35 Millionen PowerPoint-Präsentationen vorgestellt. Was können Ihre Vertriebsteams und Ihr Unternehmen tun, um in dieser neuen Normalität hervorzustechen und einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen?"

Reactiv SUITE schafft eine nahtlose Erfahrung für alle Benutzer in jeder Arbeitsumgebung und ermöglicht es Mitarbeitern vor Ort und an anderen Standorten, Partnern und Kunden, gleichzeitig zusammenzuarbeiten und sich zu beteiligen, als säßen sie einander am Tisch gegenüber. Dies ist ideal für die Hybridlösung, die viele Unternehmen nach der Pandemie anstreben. Es gibt den Mitarbeitern die Flexibilität, je nach Bedarf in kleineren Gruppen ins Büro zu kommen und dennoch mit der größeren Gruppe, die von zu Hause aus arbeitet, in Kontakt zu treten, und erhöht gleichzeitig ihr Engagement.

Um eine kostenlose Kopie von Reactive SUITE PRO für Ihren Laptop herunterzuladen, besuchen Sie bitte https://vizetto.com/download/.

Informationen zu Vizetto

Vizetto Inc. ist ein kanadisches Unternehmen, das die Reactiv SUITE entwickelt, eine Software, die hybride Meeting-Tools für Unternehmen ermöglicht. Die Integration des Microsoft Office-Ökosystems in die Reactiv SUITE ist ein weiterer Schritt für Vizettos Mission, die bestmögliche Nutzererfahrung für den digitalen Meetingraum zu gewährleisten.

Adam Chan, [email protected]

SOURCE Vizetto Inc.