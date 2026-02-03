Vizrt revolutioniert die Unternehmenskommunikation mit KI-gestützter Augmented Reality in Zoom

Vizrt bietet Tools in Broadcast-Qualität für Zoom-Meetings und Zoom-Räume und sorgt so für ein beeindruckendes Erlebnis für interne und externe Zielgruppen weltweit.

LONDON, 4. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Vizrt, der Marktführer im Bereich Live-Produktionstechnologie, der das Zuschauererlebnis und die Zuschauerbindung revolutioniert, stellt heute in Zusammenarbeit mit Zoom, der KI-basierten Kollaborationsplattform, zwei brandneue Lösungen vor.

Vizrt CaptivAIte in the Zoom Room Vizrt InteractifAI in a Zoom Meeting

Mit InteractifAI und CaptivAIte können Fachleute aller Branchen, die Zoom nutzen, ihre Unternehmenskommunikation verbessern – darunter Produkteinführungen, Schulungswebinare, Town Hall Meetings und Präsentationen der Geschäftsleitung – und so ein neues Maß an Zuschauerbindung erreichen, das Inhalte in Handlungen umsetzt.

„Wirkungsvolle Kommunikation bedeutet, sich von der Masse abzuheben und klar zu positionieren, worauf es ankommt. In dieser zunehmend digitalen und virtuellen Welt werden Teams mit Nachrichten, aufeinanderfolgenden Besprechungen und Präsentationen überschwemmt", sagt Rohit Nagarajan, CEO von Vizrt. „Die Menschen brauchen nicht noch mehr Lärm, sondern Klarheit. Visuelle Elemente, die Informationen veranschaulichen und in einen Kontext setzen, helfen dabei, diese Barrieren zu überwinden, sodass aus Visionen Strategien werden und Strategien zu Handlungen inspirieren."

InteractifAI: Einfache Einrichtung, zahllose Möglichkeiten

InteractifAI ist eine App für alltägliche Nutzer, die Zoom-Meetings in jedem Umfang transformieren möchten. Mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und Ein-Klick-Vorlagen können professionelle und personalisierte Grafiken direkt über die Videostreams der Zoom-Teilnehmer gelegt werden, wodurch langweilige Folien ersetzt und Inhalte zum Leben erweckt werden.

Kunden können dynamische, an ihre Markenrichtlinien angepasste Grafiken hinzufügen, darunter Namen, Berufsbezeichnungen und Grafiken, um ihr Publikum zu inspirieren, Schüler zu unterrichten und Teams mit einem Klick zu verbinden. Als Zoom-App, die das Surface Framework nutzt, läuft InteractifAI direkt neben Zoom-Meetings und bietet den Teilnehmern eine sofortige Ansicht von Grafiken in Sendequalität und markengerechten Grafiken.

Hosts können virtuelle Meetings durch die Einbindung von vielfältigen Live-Grafiken noch weiter aufwerten. Logos, Angaben zu den Referenten, Tagesordnungen, QR-Codes und Daten aus einer Vielzahl von Quellen, darunter soziale Medien, Online-Dokumente und zahlreiche Dateiformate, können direkt in die Videostreams der Zoom-Teilnehmer eingefügt werden – so ist vollständige Interaktivität möglich, ohne dass der Moderator seine Aufmerksamkeit ablenken oder den Bildschirm verlassen muss.

CaptivAIte: KI-gestützte Augmented Reality für Zoom-Räume

Von der Einrichtung bis zur Präsentation ist CaptivAIte auf Einfachheit ausgelegt. Die transformative Lösung integriert Augmented-Reality-Grafiken (AR) nahtlos direkt in benutzerdefinierte AV-Zoom-Räume und verwandelt diese Räume in professionelle Studios, die jede Art von Unternehmenskommunikation auf der Zoom-Plattform auf ein neues Niveau heben.

Dank der KI-Keyer-Technologie von Vizrt macht die datengesteuerte Erstellung und Einfügung von AR-Grafiken durch CaptivAIte komplexe Greenscreen-Einrichtungen überflüssig. Mit Echtzeitgrafiken und revolutionärer Fernübertragung können Fachleute mühelos flache Folienpräsentationen durch immersive, benutzerfreundliche Elemente ersetzen.

Diese neueste Innovation folgt auf die kürzlich erfolgte Integration der fortschrittlichen Technologie von NDI, dem Videokonnektivitätsstandard für AV-over-IP, in die Produkte von Zoom. Ein optimierter Workflow, der durch die leistungsstarken NDI-Funktionen von Custom AV Zoom Rooms ermöglicht wird, ermöglicht es den Präsentatoren, sich auf die Vermittlung ihrer Botschaft zu konzentrieren und die Beteiligung des Publikums zu maximieren.

„Wir glauben, dass das Engagement der Remote-Zuschauer und die Wirkung von Informationen direkt von einem hohen Produktionswert abhängen", Andy Carluccio, Head of Client Innovation bei Zoom.„Durch die Kombination der branchenführenden Grafiktools und KI-gestützten Technologien von Vizrt mit unseren Emmy-prämierten Zoom for Broadcast-Lösungen in Zoom Meetings und Zoom Rooms bringen InteractifAI und CaptivAIte immersive Videofunktionen in die Produktion von Unternehmensinhalten."

Innovation durch Partnerschaften

Die langjährige Partnerschaft zwischen Vizrt und Zoom basiert auf dem gemeinsamen Ziel, Menschen auf sinnvolle Weise miteinander zu verbinden. Vizrt ist nun Teil des ISV Exchange-Programms von Zoom, das es Kunden ermöglicht, InteractifAI und CaptivAIte direkt von Zoom zu erwerben.

„Die dynamischen Visualisierungen von Vizrt prägen seit langem die Art und Weise, wie das Publikum Nachrichten, Unterhaltung und Sport erlebt", so Jared Dennison, Global Lead, ISV Exchange bei Zoom. „Mit dem Beitritt von Vizrt zum ISV Exchange-Programm von Zoom sind diese leistungsstarken Storytelling-Funktionen nun über Zoom verfügbar – damit können Unternehmen ihre Kommunikation und Vernetzung auf globaler Ebene verbessern."

InteractifAI und CaptivAIte werden ab dem 20. Februar 2026 für Zoom-Nutzer verfügbar sein. Weitere Informationen: https://www.vizrt.com/products/zoom/

Besuchen Sie Vizrt auf der ISE (Halle 4, Stand 4Q500) und sehen Sie sich eine praktische Demo der Lösungen an.

Informationen zu Vizrt

Vizrt ist der führende Anbieter von Echtzeit-Grafik- und Live-Produktionslösungen für Content-Ersteller.

Seit 25 Jahren erfindet Vizrt neue, vereinfachte Arbeitsabläufe für das Geschichtenerzählen in den Bereichen Nachrichten, Sport, Rundfunk, Bildung, Unterhaltung, Live-Events, digitale Medien, Werbung und überall dort, wo Video zum Einsatz kommt. Vizrt hat dazu beigetragen, die Art und Weise, wie Video erstellt und mit der Welt geteilt wird, zu definieren und neu zu gestalten.

Vizrt liefert bahnbrechende Lösungen für Kunden in den Bereichen Grafik, Cloud, Remote- und Live-Produktion, Live-Streaming, Sportproduktionen, virtuelle Realität und virtuelle Studios sowie Infrastruktur – damit mehr Geschichten besser erzählt werden können.

In einer Welt, in der die Aufmerksamkeitsspanne immer kürzer wird, ist es wichtig, das Publikum für Unterhaltung, Bildung oder Information zu gewinnen und zu binden, und das erfordert Handwerk, Design und Vision. Das Team von Vizrt, das rund um die Uhr auf Abruf zur Verfügung steht, bietet mit seinen marktführenden Kreativlösungen alles, was Geschichtenerzähler brauchen, um ihr Publikum einfach, effektiv und schön zu begeistern.

Milliarden von Menschen sehen sich täglich Geschichten oder Videos an, die von Vizrt bereitgestellt werden, darunter von Medienunternehmen wie Al Arabiya, Al Jazeera, BBC, CNN, CBS, ESPN, FOX, NBC, NHL, NFL, NRK, Sky Group, dem Obersten Gerichtshof des Vereinigten Königreichs, den New York Giants, Nickelodeon, CBS Radio, ESPN Radio, MTV, USA TODAY, das US-Heimatschutzministerium (DHS), die NASA, PWC und mehr als 80 % der US-Fortune-100-Unternehmen

Vizrt ist ein globales Unternehmen mit 700 Mitarbeitern in über 40 Ländern und befindet sich im Privatbesitz von Nordic Capital.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2875785/Vizrt_CaptivAIte.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2875786/Vizrt_InteractifAI.jpg