Voici Arta Finance : le family office numérique pour le monde entier se servant de la technologie pour libérer les superpouvoirs financiers des ultra-riches

Arta Finance a levé plus de 90 millions de dollars auprès de Sequoia Capital India, Ribbit Capital, Coatue Management et plus de 140 investisseurs providentiels pour débloquer les superpouvoirs financiers des ultra-riches en mettant les services de family office à la portée de tous.

MOUNTAIN VIEW, Californie, 3 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Arta Finance , un family office numérique, a dévoilé sa plateforme aujourd'hui, en commençant par ses investisseurs accrédités aux États-Unis. Arta débloque l'accès, la personnalisation et les connexions qui, jusqu'à présent, n'étaient disponibles que pour les ultra-riches par le biais de leurs family offices. Les family offices emploient généralement des équipes de professionnels qui utilisent des stratégies financières sophistiquées et exploitent des opportunités d'investissement exclusives. Grâce à la technologie, Arta vise à faire bénéficier de ces avantages des millions de personnes dans le monde. En mode furtif, la société a levé plus de 90 millions de dollars auprès de Sequoia Capital India, Ribbit Capital, Coatue et de plus de 140 personnalités du monde de la technologie et de la finance, dont Betsy Cohen, Eric Schmidt et Ram Shriram.

« Nous pensons qu'une stratégie financière performante et un avenir sûr et heureux ne devraient pas être le monopole des ultra-riches », a déclaré Caesar Sengupta, PDG et cofondateur d'Arta Finance. « Tout le monde devrait avoir la possibilité de prendre en charge sa vie financière de la même manière que les personnes plus riches et plus avisées sur le plan financier. Nous le faisons donc de la manière que nous connaissons le mieux : en faisant tomber les barrières de la finance sophistiquée grâce à la technologie. »

Investir intelligemment, élargir l'accès

L'objectif d'Arta est d'aider chaque membre à prendre en charge son propre avenir financier. Elle ouvre l'accès à des actifs alternatifs, débloque des liquidités grâce à une ligne de crédit pour les membres éligibles et exploite l'IA pour permettre un investissement intelligent sur les marchés publics. Les membres sont également branchés sur l'écosystème d'Arta, composé de professionnels de la finance et du secteur lifestyle qui peuvent les aider à protéger et à profiter de leur patrimoine. Pour ce faire, l'entreprise se débarrasse des frais généraux administratifs, des conflits d'intérêts vendeurs, des interfaces utilisateur maladroites et des frais exorbitants auxquels sont souvent confrontées les personnes à la recherche de conseils financiers.

« Arta exploite le pouvoir de la technologie au profit de ceux qui cherchent à gérer leur patrimoine mais n'ont jamais, jusqu'à présent, trouvé la bonne plateforme », a déclaré Betsy Cohen, fondatrice et ancienne PDG de The Bancorp et présidente de FinTech Masala. « En rendant l'accès plus facile, plus rapide et plus complet, Arta a répondu à ces besoins des clients. Dirigée par une équipe de premier ordre ayant une connaissance approfondie de la technologie, Arta n'est qu'au début de son passionnant voyage. Je suis impatiente de devenir membre. »

Arta permettra aux membres :

D'accéder à des actifs alternatifs comme le capital-investissement. Arta ouvre des opportunités d'investissement telles que le capital-investissement, le capital-risque, la dette privée et l'immobilier à des personnes qui n'y auraient habituellement pas accès. Arta commence avec des fonds provenant des 10 meilleurs gestionnaires de fonds qui ont toujours obtenu des rendements élevés au cours des dernières décennies. Les membres peuvent commencer avec un investissement de 10 000 dollars.

Arta ouvre des opportunités d'investissement telles que le capital-investissement, le capital-risque, la dette privée et l'immobilier à des personnes qui n'y auraient habituellement pas accès. Arta commence avec des fonds provenant des qui ont toujours obtenu des rendements élevés au cours des dernières décennies. Les membres peuvent commencer avec un investissement de 10 000 dollars. D'obtenir des liquidités sans vendre d'actions. Les membres éligibles d'Arta peuvent accéder à une ligne de crédit sur leurs actifs aux meilleurs taux du secteur. Cela signifie que les membres peuvent rester investis sur le marché au lieu de vendre leurs actions au mauvais moment pour une dépense à court terme, comme un acompte immobilier ou une facture d'impôt.

Les membres éligibles d'Arta peuvent accéder à une ligne de crédit sur leurs actifs aux meilleurs taux du secteur. Cela signifie que les membres peuvent rester investis sur le marché au lieu de vendre leurs actions au mauvais moment pour une dépense à court terme, comme un acompte immobilier ou une facture d'impôt. De créer leur propre plan d'investissement personnalisé. Les portefeuilles gérés par l'IA (AMP), exclusifs à Arta, permettent aux membres de créer des portefeuilles hautement personnalisés et automatisés en utilisant des actions, des obligations, des options et un effet de levier. Les portefeuilles gérés par l'IA ont pour objectif de fournir de meilleurs rendements ajustés au risque que les alternatives telles que les ETF, les indices directs ou ce que l'on pourrait obtenir par le biais de la plupart des conseillers robots... tout en maintenant des frais bas et transparents.

Les portefeuilles gérés par l'IA (AMP), exclusifs à Arta, permettent aux membres de créer des portefeuilles hautement personnalisés et automatisés en utilisant des actions, des obligations, des options et un effet de levier. Les portefeuilles gérés par l'IA ont pour objectif de fournir de meilleurs rendements ajustés au risque que les alternatives telles que les ETF, les indices directs ou ce que l'on pourrait obtenir par le biais de la plupart des conseillers robots... tout en maintenant des frais bas et transparents. De devenir plus avisés, ensemble. Les ultra-riches gagnent également un avantage en partageant leur savoir-faire financier entre eux. Les membres d'Arta peuvent entretenir leurs propres conversations fructueuses dans Arta Pulse . Ces espaces vérifiés sont le lieu où les membres peuvent découvrir de nouvelles opportunités financières, se comparer à leurs pairs et apprendre de ce que fait la communauté.

Les ultra-riches gagnent également un avantage en partageant leur savoir-faire financier entre eux. Les membres d'Arta peuvent entretenir leurs propres conversations fructueuses dans . Ces espaces vérifiés sont le lieu où les membres peuvent découvrir de nouvelles opportunités financières, se comparer à leurs pairs et apprendre de ce que fait la communauté. D'investir en toute confiance. La sécurité est un point essentiel pour l'équipe d'Arta, qui a mis à profit plusieurs décennies d'expérience dans la création de produits hautement sécurisés et robustes dans des entreprises comme Google. Arta Finance fonctionne sur la Google Cloud Platform, utilise les plus hauts niveaux de cryptage à clé publique et emploie l'authentification biométrique et matérielle, garantissant aux membres une expérience sûre et simple de l'utilisation d'Arta sur leurs téléphones et sur le web.

La sécurité est un point essentiel pour l'équipe d'Arta, qui a mis à profit plusieurs décennies d'expérience dans la création de produits hautement sécurisés et robustes dans des entreprises comme Google. Arta Finance fonctionne sur la Google Cloud Platform, utilise les plus hauts niveaux de cryptage à clé publique et emploie l'authentification biométrique et matérielle, garantissant aux membres une expérience sûre et simple de l'utilisation d'Arta sur leurs téléphones et sur le web. D'aligner les intérêts avec des frais basés sur la performance. Arta commence par une tarification claire et transparente afin que les membres sachent exactement comment les frais fonctionnent. Les membres ne paient aucune commission de négociation ni aucun droit de garde, et les membres éligibles d'Arta pourront choisir une tarification basée sur la performance afin d'aligner encore plus étroitement les incitations d'Arta sur leurs objectifs.

L'avenir de la finance passe par la technologie

Par le passé, l'équipe d'Arta a dirigé des produits de technologie financière chez Google, a participé à la gestion de plusieurs produits comptant des milliards d'utilisateurs et de dollars, a créé et géré des fonds spéculatifs quantiques et a fait passer un certain nombre de nouveaux produits de 0 à plus de 100 millions d'utilisateurs. Avec Arta, la mission de l'équipe est de tirer parti de la technologie pour rendre les finances personnelles simples, accessibles... et oui, un peu amusantes aussi.

Au cours de l'année écoulée, Arta Finance a acquis MoneyMinx.com, a créé la Fondation Arta avec 2 % de son capital et a reçu des investissements de quelques-uns des plus grands noms de la technologie et de la finance.

Shailendra Singh, directeur général de Sequoia Capital India, a déclaré : « Arta Finance a choisi un problème massif non résolu dans l'espace mondial de la technologie financière. Caesar et son équipe sont exceptionnellement doués pour avoir construit de multiples produits de pointe qui sont utilisés par des milliards d'internautes. Comme beaucoup d'autres entreprises de technologie financière grand public avec lesquelles nous nous sommes associés, celle-ci nécessite une approche plus centrée sur l'utilisateur, une expérience utilisateur plus agréable et une plateforme plus transparente et évolutive que celle qui existe probablement aujourd'hui. Nous sommes reconnaissants de faire partie de ce voyage aux côtés de l'équipe d'Arta Finance dans leur mission inspirante. »

« L'approche avant-gardiste d'Arta est susceptible de débloquer de nouvelles opportunités d'investissement qui étaient jusqu'à présent hors de portée pour des millions de personnes », a expliqué Michael Gilroy, associé général chez Coatue. « Nous voyons une opportunité de faire évoluer la mission d'Arta pour aider davantage de personnes à atteindre leurs objectifs de richesse. »

« Ce qui nous enthousiasme chez Arta, c'est la profondeur de sa compréhension de deux lignes critiques. La première est la complexité des services financiers et la nécessité d'avoir un accès plus transparent aux informations qui vous permettront de prendre de meilleures décisions », a déclaré Micky Malka, fondateur de Ribbit Capital. « Le second est l'automatisation de ces services grâce à l'utilisation des meilleures technologies disponibles. Chez Arta, nous avons trouvé le meilleur des deux. Ils comprennent le consommateur, ils comprennent les difficultés, et ils ont l'expérience de travailler avec la meilleure technologie. Nous sommes impatients de voir comment ils peuvent influencer et changer la façon dont chacun pense à son capital et à ses actifs. »

L'attente est (presque) terminée

Arta est conçu pour le monde entier et pour tout le monde, mais sera d'abord lancé aux États-Unis aujourd'hui pour les investisseurs accrédités. Une fois les autorisations réglementaires nécessaires obtenues, l'expansion à d'autres pays et segments d'investisseurs se poursuivra. La liste d'attente mondiale pour l'adhésion est ouverte dès maintenant.

Pour en savoir plus sur Arta Finance ou pour demander une invitation, rendez-vous sur le site www.artafinance.com .

À propos d'Arta Finance

Arta Finance est le family office numérique du monde entier. Il permet à un plus grand nombre de personnes d'acquérir les superpouvoirs financiers qui, jusqu'à présent, étaient le domaine des personnes très fortunées. Arta Finance, un conseiller en investissement enregistré auprès de la SEC, exploite l'IA et l'apprentissage automatique pour permettre des investissements intelligents dans les actions des marchés publics et les investissements alternatifs, y compris le capital-investissement, le capital-risque, l'immobilier, et accéder à l'expertise financière pour aider chaque membre à atteindre ses objectifs uniques. Fondée par une équipe d'anciens cadres et chercheurs de Google, Arta est soutenue par Sequoia Capital India, Ribbit Capital, Coatue et plus de 140 personnalités de la technologie et de la finance. Pour en savoir plus sur Arta, rendez-vous sur artafinance.com .

Informations importantes sur la divulgation

Ce document est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente de titres. Investir comporte des risques, notamment la possibilité d'une perte de capital. Il n'y a aucune garantie que les stratégies et services proposés par Arta Finance seront couronnés de succès ou surpasseront d'autres stratégies et services.

Toutes les opinions exprimées dans ce document constituent le jugement de l'auteur ou des personnes citées à la date du présent document et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les déclarations faites ne sont pas des faits, y compris les déclarations concernant les tendances, les conditions du marché et l'expérience ou l'expertise de l'auteur ou des personnes citées sont basées sur les attentes, estimations, opinions et/ou croyances actuelles. Les avenants ont été fournis à la demande d'Arta Finance.

Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Les investissements discutés dans ce document peuvent être inadaptés aux investisseurs en fonction de leurs objectifs d'investissement spécifiques et de leur situation financière. Les investisseurs doivent évaluer indépendamment chaque investissement discuté dans le contexte de leurs propres objectifs, profil de risque et circonstances avant de décider d'investir avec Arta Finance.

