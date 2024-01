Voici les passeports les plus (et les moins) puissants du monde en 2024

LONDRES, 10 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Un nombre inégalé de six pays se partage la première place pour un accès sans visa à un nombre record de destinations selon le Henley Passport Index 2024 (Indice des passeports 2024) qui est basé sur des données exclusives et officielles provenant de l'Association internationale du transport aérien (IATA). Quatre États membres de l'UE, la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, rejoignent le Japon et Singapour et peuvent se vanter de posséder les passeports les plus puissants du monde, leurs citoyens pouvant se rendre sans visa dans 194 destinations sur 227 dans le monde. Les deux pays asiatiques occupent la première place de l'indice (qui classe tous les passeports du monde en fonction du nombre de destinations auxquelles leurs titulaires peuvent accéder sans visa préalable) depuis cinq ans.

M. Christian H. Kaelin , président de Henley & Partners , a expliqué que bien que la tendance générale depuis la création de ce classement il y a 19 ans se soit orientée vers une plus grande liberté de voyage, l'écart de mobilité mondiale entre ceux qui se trouvent au sommet et au bas de l'indice est maintenant plus grand que jamais. « Le nombre moyen de destinations accessibles sans visa a presque doublé, passant de 58 en 2006 à 111 en 2024. Cependant, aux premiers jours de la nouvelle année, les pays les mieux classés peuvent maintenant se rendre dans 166 destinations sans visa de plus que l'Afghanistan, qui se trouve au bas du classement et n'a accès qu'à 28 pays sans visa. »

La Corée du Sud, tigre d'Asie, rejoint la Finlande et la Suède au 2e rang, avec un accès à 193 destinations sans visa, et quatre autres pays de l'UE, l'Autriche, le Danemark, l'Irlande et les Pays-Bas, se partagent la 3e place avec un accès à 192 pays. Le reste du Top 10 est largement dominé par les pays européens, le Royaume-Uni grimpant de deux rangs à la 4e place avec un accès sans visa à 191 destinations, contre seulement 188 il y a un an. L'Australie et la Nouvelle-Zélande ont toutes deux amélioré leur classement pour occuper la 6e place avec 189 destinations sans visa, tandis que les États-Unis conservent leur 7e place avec un accès à 188 destinations sans visa préalable. Il y a dix ans (en 2014), le Royaume-Uni et les États-Unis se partageaient la 1re place de l'indice.

Ce sont les Émirats arabes unis qui ont amélioré le plus leur classement dans le Henley Passport Index au cours de la dernière décennie. Ils ont ajouté 106 destinations dont l'accès est devenu sans visa depuis 2014, ce qui leur a permis de faire un bond important de 44 places dans le classement, passant de la 55e à la 11e position.

L'Ukraine et la Chine figurent également parmi les 5 premiers pays dont le classement s'est amélioré au cours des 10 dernières années (un gain total net de 21 places chacun), et les deux ont grimpé de deux rangs supplémentaires au cours de la dernière année. L'Ukraine occupe maintenant la 32e place avec 148 destinations sans visa et la Chine se classe à la 62e place au classement avec un accès à 85 destinations sans visa préalable (contre seulement 44 en 2014). Alors que la Russie a enregistré un gain net de 24 destinations au cours de la dernière décennie, son score et son classement sans visa ont à peine changé depuis 2017, et elle se trouve maintenant à la 51e place avec un accès à 119 destinations.

Commentant dans le Henley Global Mobility Report 2024 Q1 , publié aujourd'hui en même temps que le dernier Henley Passport Index , le journaliste et auteur primé, Misha Glenny , affirme qu'il n'y a qu'un seul conseil à donner pour la nouvelle année : Préparez-vous à plus d'incertitude. « En 2024, 40 pays représentant plus de 50 % du PIB mondial connaîtront des élections décisives, dont les États-Unis et plusieurs autres grandes puissances. Les tendances politiques indiquent un manque de coordination géopolitique qui accroît le risque de chocs potentiels dans un environnement économique déjà précaire. La tendance générale reste cependant stable : un déclin de l'influence américaine et européenne et une lutte pour le pouvoir parmi les grands d'Asie. »

Outre les commentaires d'experts sur les principales tendances mondiales en matière de mobilité et de migration en 2024, le rapport contient également de nouvelles recherches exclusives sur la relation entre les performances économiques et l'accès sans visa et l'ouverture au commerce international et aux investissements, ainsi qu'aux échanges de compétences. L'ancien économiste en chef de la Lloyds Bank, M. Trevor Williams , affirme que les données contiennent « un trésor de connaissances sur les possibilités de diffusion du progrès économique dans le monde entier. »