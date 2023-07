Voici Wonder : le nouveau produit d'IA générative révolutionnaire de Wonderflow

Des informations exploitables et accessibles pour tous, qui utilisent la plus grande collection de données au monde

AMSTERDAM, 7 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Wonderflow, une entreprise technologique de pointe en matière de connaissance client, a lancé son produit le plus innovant à ce jour : Wonder, un nouveau produit d'IA générative révolutionnaire. Alimenté par le plus grand lac de données au monde, Wonder donne aux entreprises des informations instantanées et des suggestions sur tout les sujets, de la stratégie marketing à l'analyse de la performance produit. En tirant parti de la puissance de l'IA, ils ont démocratisé le pouvoir de l'analyse des données, rendant l'information et les recommandations exploitables accessibles aux individus à tous les niveaux d'une organisation.

Déjà connue pour sa technologie d'intelligence économique en temps réel qui permet à certaines des plus grandes marques de consommation du monde d'exploiter la puissance des données, Wonderflow possède le plus important lac de données d'avis de consommateurs au monde. Des termes tels que 'IA générative' et 'lac de données' ne signifient peut-être pas grand-chose pour les profanes, mais ce sont les éléments de base de la technologie de l'IA permettant d'extraire facilement et rapidement des informations à partir de millions de points de données. L'IA générative - un type d'intelligence artificielle qui utilise les données pour générer et créer du contenu comme du texte ou des images - gagne rapidement en popularité dans le monde des affaires, donnant un accès sans précédent aux renseignements clients et à l'analyse des données. Un lac de données est simplement la collection de données auxquelles l'IA a accès : plus le lac est grand, meilleures sont les informations.

Possédant un accès à des centaines de millions d'avis clients sur plus de 10 millions de produits, Wonder donne l'avantage aux entreprises de plusieurs façons :

Des opérations fluidifiées

Auparavant, l'analyse des données était chronophage, coûteuse et exigeait beaucoup de ressources, ce qui obligeait des équipes à passer au crible de grandes quantités d'avis clients et d'autres sources pour essayer d'obtenir des informations sur les consommateurs. Demandez à Wonder tout ce que vous voulez apprendre, et il fera le travail pour vous en quelques secondes.

Un avantage concurrentiel

Grâce à l'accès instantané à de si grandes quantités de données sur les consommateurs, les entreprises seront plus en mesure de cerner les points faibles, de prédire les tendances, de prévoir les ventes, d'améliorer leur expérience client et de comprendre leurs marchés comme jamais auparavant. Grâce à Wonder, garder une longueur d'avance devient facile.

Des renseignements exploitables

Wonder ne se contente pas de fournir des informations aux entreprises : il leur donne également des recommandations exploitables en fonction de ses recherches. Chaque fois que les utilisateurs posent une question à Wonder, ils y trouveront une suggestion axée sur les données sur la façon d'améliorer les produits et services. Les utilisateurs seront en mesure d'optimiser les produits, les stratégies et plus encore, le tout avec confiance.

« Nous sommes ravis de vous présenter Wonder, un produit d'IA générative révolutionnaire qui permet aux entreprises de libérer le plein potentiel de leurs données. Je crois que Wonder peut être un produit transformateur, qui change la dynamique des secteurs de l'étude de marché et de l'intelligence économique », a déclaré Riccardo Osti, PDG chez Wonderflow. « Des milliers de professionnels des meilleures marques du monde utilisent déjà notre technologie pour créer de meilleurs produits et améliorer l'expérience client, ce qui leur donne un avantage concurrentiel. Avec Wonder, nous comblons l'écart entre les données et les renseignements exploitables, ce qui permet aux entreprises de prendre des décisions éclairées et d'obtenir des résultats exceptionnels même avec des ressources limitées. »

En termes simples, il s'agit d'un produit transformateur pour le secteur. Il ne s'agit pas simplement d'un produit d'IA de nouvelle génération facile à utiliser et qui offre une valeur énorme aux entreprises ; c'est un moment de vérité pour l'intelligence économique dans son ensemble. Si les entreprises utilisent Wonder, la nécessité de payer les sociétés de recherche, d'intelligence économique et d'analyse de marché traditionnelles pourrait considérablement chuter, libérant le budget au sein de l'entreprise. Les équipes, les gestionnaires, les entreprises et les sociétés peuvent désormais optimiser leurs stratégies, voir le classement de leurs produits et améliorer l'expérience client en posant simplement les bonnes questions.

Wonderflow accepte dorénavant les demandes de renseignements et offre des consultations pour aider les entreprises à explorer les capacités transformatrices de Wonder. Visitez le site Web de Wonderflow à l'adresse wonderflow.ai pour en savoir plus.

À propos de Wonderflow

Avec des millions de points de données ajoutés à Internet chaque jour, les entreprises ont souvent du mal à trouver les informations dont elles ont besoin. Wonderflow a conçu la solution la plus efficace pour analyser la Voix du Client et transformer de vastes flux d'avis clients en décisions gagnantes. Entreprise technologique B2B qui exploite la puissance de l'IA, Wonderflow s'est donnée pour mission de fournir des données précieuses et exploitables sur les consommateurs et les produits et d'aider les entreprises à améliorer leur expérience client. Fondée en 2014, Wonderflow compte des dizaines de marques de consommation et de conglomérats de premier plan sur sa liste, établissant une référence élevée en matière de connaissance client et d'intelligence économique. En tant que leader d'un secteur en constante évolution, Wonderflow est en pleine expansion et reste déterminée à créer des produits d'IA innovants qui raviront leurs utilisateurs.

