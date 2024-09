Volet.com ajoute les cryptomonnaies Dash, Solana, Polygon et Avalanche

VICTORIA, Seychelles, 26 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Volet.com, une plateforme de porte-monnaie électronique cryptographique populaire, ajoute la prise en charge de la cryptomonnaie Dash et accueille une session AMA avec l'équipe Dash. Sur Volet.com, les utilisateurs peuvent acheter et vendre du Dash à des prix très compétitifs de l'entreprise. La plateforme ajoute également Solana, Polygon et Avalanche pour vendre et acheter des fonctionnalités et des outils marchands permettant d'accepter et de recevoir des paiements.

Volet.com Adds Dash, Solana, Polygon, Avalanche

Volet.com est une plateforme de portefeuille électronique pour les particuliers et les entreprises, avec des portefeuilles pour les devises traditionnelles et les cryptomonnaies, des transferts P2P instantanés, des cartes prépayées, des rampes d'accès et de sortie fiduciaires pour les commerçants et d'autres outils. Les clients peuvent vendre des cryptomonnaies pour financer leurs portefeuilles en monnaie fiduciaire sur la plateforme, ainsi qu'acheter des jetons. La plateforme s'efforce d'offrir des prix compétitifs qui se rapprochent le plus de l'achat et de la vente de cryptomonnaies sur les marchés boursiers, mais sans avoir à comprendre les complexités du trading.

Jusqu'à aujourd'hui, Volet.com prenait en charge plus de dix cryptomonnaies que les utilisateurs pouvaient acheter et vendre en quelques clics. Désormais, cette liste comprend Dash, une monnaie populaire connue pour son écosystème en pleine expansion et sa communauté de développeurs active, ainsi que quelques autres actifs populaires.

Le Dash est désormais disponible dans les zones « Buy Crypto » (achat de cryptomonnaies) et « Sell Crypto » (vente de cryptomonnaies) des comptes Volet.com. Les clients peuvent vendre du Dash contre un solde en monnaie fiduciaire, ou utiliser leur solde ou une carte de crédit pour acheter du Dash et l'envoyer vers leur portefeuille de cryptomonnaie compatible au Dash.

Afin de marquer le début de leur partenariat, Volet.com et Dash ont organisé une session AMA (« ask me anything » (posez-moi des questions)) sur la page X.com de Dash pour répondre aux questions les plus intéressantes de la communauté. Un récapitulatif a été publié sur X.com ainsi que sur Telegram. L'événement en direct a été couvert sur le nouveau blog de Volet.com ici.

En outre, Volet.com a élargi son offre de cryptomonnaies en ajoutant Solana (SOL), Polygon (POL) et Avalanche (AVAX). Les clients peuvent acheter et vendre ces jetons populaires de la même manière que Dash et d'autres cryptomonnaies. Les commerçants peuvent accepter des paiements dans ces cryptomonnaies sur leurs sites web et envoyer des paiements de masse.

Volet.com prévoit d'élargir sa gamme d'outils pour la communauté cryptographique et d'ajouter des produits financiers traditionnels et des produits de style de vie.

Volet.com, qui fonctionne depuis 2014, est une plateforme de paiement cryptographique dotée de nombreuses fonctionnalités, destinée aux particuliers et aux entreprises. De multiples options de dépôt et de retrait, des cartes prépayées, des transferts P2P instantanés et gratuits sont disponibles, ainsi que des outils d'acquisition, des rampes d'accès et de sortie fiduciaires et des paiements de masse pour les commerçants.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2515375/Volet.jpg