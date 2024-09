Volet.com fügt Dash, Solana, Polygon, Avalanche hinzu

VICTORIA, Seychellen, 26. September 2024 /PRNewswire/ -- Volet.com, eine beliebte kryptofähige e-Wallet-Plattform, fügt Unterstützung für die Kryptowährung Dash hinzu und veranstaltet eine AMA-Sitzung mit dem Dash-Team. Auf Volet.com können Nutzer Dash zu den sehr wettbewerbsfähigen Kryptopreisen des Unternehmens kaufen und verkaufen. Die Plattform fügt außerdem Solana, Polygon und Avalanche hinzu, um Funktionen zum Kauf und Verkauf sowie Händler-Tools zum Empfangen und Versenden von Zahlungen zu nutzen.

Volet.com ist eine E-Wallet-Plattform für private und geschäftliche Nutzer mit Wallets für traditionelle Währungen und Kryptowährungen, P2P-Sofortüberweisungen, Prepaid-Karten, Off- und On-Ramps für Händler und anderen Tools. Kunden können Kryptowährungen verkaufen, um ihre Fiat-Geldbörsen auf der Plattform zu finanzieren, und Token kaufen. Die Plattform ist bestrebt, wettbewerbsfähige Preise für Vermögenswerte anzubieten, die dem Kauf und Verkauf von Kryptowährungen an Börsen am nächsten kommen, ohne dass die Komplexität des Handels beachtet werden muss.

Bislang unterstützt Volet.com über 10 Kryptowährungen, die die Nutzer mit wenigen Klicks kaufen und verkaufen können. Diese Liste enthält nun auch Dash, einen beliebten Coin, der für sein wachsendes Ökosystem und seine aktive Entwicklergemeinschaft bekannt ist, sowie einige andere beliebte Vermögenswerte.

Dash ist jetzt sowohl in den Bereichen „Krypto kaufen" als auch „Krypto verkaufen" der Volet.com-Konten verfügbar. Kunden können Dash gegen Fiat-Guthaben verkaufen oder ihr Guthaben oder eine Kreditkarte verwenden, um Dash zu kaufen und es an ihr Dash-fähiges Krypto-Wallet zu senden.

Zum Start ihrer Partnerschaft haben Volet.com und Dash eine AMA-Sitzung (ask me anything) auf der X.com-Seite von Dash veranstaltet, um die spannendsten Fragen der Community zu beantworten. Es gab eine Zusammenfassung auf X.com sowie auf Telegram. Über die Live-Veranstaltung wurde auf dem neu eingerichteten Blog von Volet.com hier berichtet.

Darüber hinaus erweiterte Volet.com sein Kryptoangebot um Solana (SOL), Polygon (POL) und Avalanche (AVAX). Kunden können diese beliebten Token auf die gleiche Weise kaufen und verkaufen wie Dash und andere Kryptowährungen. Händler können Zahlungen in diesen Kryptowährungen auf ihren Websites akzeptieren und auch Massenzahlungen versenden.

Volet.com plant, sein Angebot an Tools für die Krypto-Community weiter auszubauen und auch traditionelle Finanz- und Lifestyle-Produkte hinzuzufügen.

Volet.com ist eine funktionsreiche kryptofähige Zahlungsplattform für private und geschäftliche Nutzer, die seit 2014 betrieben wird. Mehrere Ein- und Auszahlungsoptionen, Prepaid-Karten, kostenlose P2P-Sofortüberweisungen sind ebenso verfügbar wie Acquiring-Tools, Off- und On-Ramps und Massenauszahlungen für Händler.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2515375/Volet.jpg